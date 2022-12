FCSG: Urs Spielmanns Kolumne «Nachspielzeit» zum Fussballjahr 22

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Wir beurteilen die Leistungen des FC St.Gallen zu euphorisch Cupfinal-Teilnahme, 7:1 in Sion, über 19'000 Aktionärinnen und Aktionäre: Der FC St.Gallen blickt auf ein grossartiges Jahr 2022 zurück. Wirklich? Wir schauen zurück – und erklären, weshalb uns unsere Erinnerungen einen Streich spielen und nicht alles Gold war, was im Rückblick glänzt. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir wissen, wo wir stehen. Von dort müssen wir weg.»

So hätten in den letzten Wochen Fifa-Funktionäre auf die Frage nach dem Image ihres Verbandes in Westeuropa antworten können. Etliche Länder hatten mit symbolischen Gesten ihre Vorbehalte gegen die umstrittene Fussball-WM in Katar zum Ausdruck gebracht.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Aufrichtig gemeinte Symbole haben ihre Bedeutung. Sie ersetzen aber nicht eine ehrliche Auseinandersetzung mit tiefer gehenden Fragen. Ob etwa die WM auch bleibende Reformen im Wüstenstaat zur Folge haben wird. Oder ob sie mehr der Legitimation des katarischen Herrscherhauses gedient hat. Der Zeitpunkt für eine abschliessende Einschätzung dieser Fragen ist noch nicht gekommen. Gekommen ist dagegen der Zeitpunkt für eine Einschätzung der Leistungen des FC St.Gallen in diesem Jahr.

Schwierige Ausgangslage zu Jahresbeginn

Die eingangs zitierte Aussage stammt nicht von einem Fifa-Funktionär, sondern von FCSG-Präsident Matthias Hüppi. Er machte sie im Januar dieses Jahres. Und charakterisierte damit die delikate Ausgangslage des FC St.Gallen vor Beginn der Rückrunde. Bloss vier Punkte trennten die Espen damals vom Barrageplatz.

Espen-Boss Matthias Hüppi. Bild: Michel Canonica

Mit zehn Punkten aus vier Spielen befreite sich der FCSG dann wesentlich schneller als erwartet aus der heiklen Lage. Ende Februar waren die Abstiegssorgen verflogen. Das Bekanntwerden der Vertragsverlängerung mit Hüppi hob die positive Stimmung im St.Galler Umfeld zusätzlich an. Der FC St.Gallen beendete die Saison 2021/2022 Ende Mai schliesslich auf dem fünften Rang. Es gelang ihm damit zwar nicht, die Türe zum Europacup aufzustossen. Aber als zweitbestes Team der Rückrunde hinterliess er in der ersten Jahreshälfte einen starken Eindruck.

Erinnerungen können trügerisch sein

Auch über das ganze Jahr gesehen bleiben die Leistungen der Espen gesamthaft überaus positiv in Erinnerung. Sehr wahrscheinlich ist diese Beurteilung allerdings zu milde. Das liegt nicht an der besinnlichen Festtagsstimmung des Kolumnisten. Sondern vielmehr an einem Effekt, der in der Psychologie als «Spitze-Ende-Regel» bekannt ist. Dieser lässt uns Zeitperioden im Nachhinein anders beurteilen, als wir sie im Moment erleben. Weil unsere Erinnerung massgeblich von zwei Faktoren geprägt – oder besser gesagt verfälscht – wird:

dem intensivsten Moment

dem emotionalen Empfinden am Ende

Diese Erkenntnis geht auf eine erstaunliche Entdeckung von Forschern zurück. Sie stellten fest, dass Patienten dieselbe medizinische Behandlung bei längerer Dauer als weniger schlimm empfanden. Verantwortlich für diese objektiv unlogische Einschätzung war eine hinzugefügte, schonende Endbehandlung, mit welcher die Schmerzen der Patienten kontinuierlich verringert wurden. Die Forscher schlossen aus diesen Experimenten, dass das menschliche Hirn rückblickend primär den intensivsten Moment und die Gefühle am Ende eines Erlebnisses abzuspeichern vermag. Was bei der rückblickenden Beurteilung hingegen keine Rolle spielt, ist die Dauer eines Erlebnisses.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschaftler arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Der Einzug in den Cupfinal und das Schlussfeuerwerk in Sion

Unser rückblickendes Beurteilungsvermögen droht uns im Fall des FC St.Gallen zu täuschen. Weil er das Jahr 2022 recht genau nach dem «Spitze-Ende-Drehbuch» gestaltet hat. Er verschaffte uns mit der Cupfinal-Teilnahme den intensivsten Moment unter dem Jahr. Und gegen das Jahresende sorgte er in doppelter Hinsicht für freudige Emotionen:

Zum einen sportlich mit einem Heimsieg gegen GC und einer Abschlussgala in Sion. Wo ihm die Walliser allerdings auch etwas gar unbedarft in die Falle tappten. Dies, indem sie dem St.Galler Pressingspiel eine Dreierabwehr entgegensetzten, die immer wieder mit unpräzisen Pässen versuchte, von hinten herauszuspielen.

Zum anderen wirtschaftlich mit einer in Minne verlaufenen Generalversammlung, an welcher der Verwaltungsrat die Erhöhung des Kapitals um fünf Millionen Franken durch neu über 19’000 Aktionärinnen und Aktionäre bekanntgeben konnte. Damit ist der Ostschweizer Aktionärskreis künftig grösser als das Zuschaueraufkommen mancher Super-League-Klubs.

Das intensive Cupfinalerlebnis und die erfolgreiche Phase im November sorgen in der Rückschau für eine sehr erfreuliche Wahrnehmung des gesamten Fussballjahres 2022.

Was für ein Erlebnis: Cupfinal in Bern! Bild: Ralph Ribi

Was in der Erinnerung verblasst: Der punktemässige Absturz im Herbst

Dabei hat es unter dem Jahr auch Perioden gegeben, in denen die Geduld des grünweissen Anhangs auf die Probe gestellt wurde. Das gilt ganz besonders für die Phase nach dem spektakulären 2:1-Heimsieg Anfang September gegen YB. Auf das Erklimmen der Tabellenspitze folgte ein punkte- und tabellenmässiger Absturz. In einer sieglosen Meisterschaftsphase, die vom 8. bis zum 14. Spieltag dauerte, sammelte der FC St.Gallen so wenige Punkte wie kein anderes Super-League-Team. Vier Niederlagen und drei Unentschieden liessen den Rückstand auf Tabellenführer YB um 14 Punkte anwachsen.

Doch mit Ausnahme der 0:1-Niederlage gegen den Aufsteiger aus Winterthur waren die Leistungen der Espen auch in dieser Phase akzeptabel. Stets spielte die Mannschaft engagiert. Regelmässig betrieb sie einen hohen Aufwand. Aber anders als zu Saisonbeginn brachte ihr das kaum noch Punktegewinne ein.

Enttäuschung pur bei Jordi Quintillà (links) und Matej Maglica nach der Niederlage in Winterthur. Bild: Freshfocus

Unterschiedliche Gründe für das Zwischentief im Herbst

Es gibt nicht den einen, ausschlaggebenden Grund für diese resultatmässige Durststrecke. Sie ist vielmehr die Folge eines Zusammenspiels mehrerer Faktoren:

Verletzungspech: Nach der schweren Verletzung von Fabian Schubert fehlte dem FC St.Gallen auf der Position als hängende Spitze in der Raute-Formation ein adäquater Ersatz. Mehrere Akteure taten sich auf dieser Position schwer. Weshalb Peter Zeidler ab dem Spiel in Luzern meist auf eine 4-3-3-Formation setzte, mit der er am Ende der Hinrunde auch gegen GC und Sion erfolgreich war. Zudem fehlte im St.Galler Spiel als Folge des langen Ausfalls von Julian von Moos ein wichtiger Mosaikstein.

Schreckmoment: Fabian Schubert wird nach seiner schweren Verletzung abtransportiert. Bild: Freshfocus

Rotationen in der Abwehr, verbunden mit individuellen Fehlern: Unterschiedliche Formkurven und Sperren veranlassten Peter Zeidler zu mehrmaligen Umstellungen in der Abwehr, die sich nachteilig auf die defensive Stabilität auswirkten. Hinzu kamen individuelle Fehler, die zu Gegentoren und Platzverweisen führten, wie das beispielsweise bei der unglücklichen Auswärtsniederlage in Basel der Fall war, als die St.Galler in Unterzahl nicht die schlechtere Mannschaft waren und einen Punkt verdient gehabt hätten. Genauso wie eine Woche später gegen YB, als sie eines ihrer besten Spiele in Bern seit langem zeigten. Wegen eines unglücklichen Eigentors in der 87. Minute verliessen sie das Wankdorf aber einmal mehr als Verlierer. Diese Partie in Bern ist ein typisches Beispiel dafür, wie die Endphase im Nachhinein die Wahrnehmung prägt. Wäre das Spiel nach 86 Minuten beendet worden, hätte sich die abgeklärte Leistung des FC St.Gallen im Gedächtnis festgesetzt. Stattdessen bleibt nun die Erinnerung an eine weitere Auswärtsniederlage in der Hauptstadt.

Der Pechvogel: Leonidas Stergiou besiegelte mit einem Eigentor die Niederlage der St.Galler in Bern. Bild: Freshfocus

Enge Leistungsdichte in der Super League: Sodann war die erfolglose Serie des FC St.Gallen auch eine Folge davon, dass die Super-League-Klubs mit Ausnahme von YB leistungsmässig sehr nahe beieinander liegen. Im Grunde kann jeder jeden schlagen. Es genügt eine geringe Leistungseinbusse in einem Team, um das Pendel zu Gunsten der anderen Teams ausschlagen zu lassen.

Dass man in einer Phase, in der es ohnehin harzt, das Pech gratis dazu erhält, ist eine alte Fussballweisheit.

Erfolgreich mit glaubhaft kommunizierten Werten

Alain Sutter, Sportchef FC St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Das Schlusswort in dieser Jahresendkolumne soll Sportchef Alain Sutter gehören. Er schreibt in seinem Buch «Herzensangelegenheiten» über den Lauf der Dinge in unserer modernen Gesellschaft:

«Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert.»

Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung hat der FC St.Gallen seinen Besitz vervielfacht. Was für sich allein schon eine bedeutende Leistung ist. Besonders wertvoll macht sie aber der Umstand, dass der Klub hierfür keine Abstriche bei seinen Werten machen musste. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie die finanziell erfolgreiche Fifa mit der Durchführung der WM in Katar gerade erst erfahren hat.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, alles Gute und viel Glück im neuen Jahr. Und verbleibe zum Jahreswechsel mit einem kräftigen «Hopp Sanggalle»!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen