FCSG-Kolumne «Nachspielzeit» von Urs Spielmann: Die Transfers

«Nachspielzeit» – die FCSG-Kolumne Wer nicht spurt, wird aussortiert: Die Transferpolitik des FC St.Gallen unter der Lupe Sommerzeit, Transferzeit – und die Zeit der Medienmitteilungen über Neuzuzüge und Abgänge. Meist werden die Wechsel in einen direkten Zusammenhang zum Spielsystem des jeweiligen Klubs gestellt. Wie definiert der FC St.Gallen sein Spielsystem? Und wie konsistent sind die bislang bekannten Zu- und Abgänge bezogen auf das St.Galler Spielsystem? Ein Zwischenfazit vor dem Saisonstart. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 14.07.2022, 14.00 Uhr

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

«Daouda Guindo ist ein sehr talentierter junger Spieler, der genau in unser Profil passt», meinte Sportchef Alain Sutter bei der Vorstellung des von Salzburg ausgeliehenen Verteidigers. So wie Sutter begründen in der aktuellen Transferphase viele Sportchefs ihre Neuzugänge: Es handle sich um klasse Spieler, die bestens in das Spielsystem des Vereins passten.

Das FCSG-Spielsystem: Eine Anzahl klar definierter Prinzipien

Was ist unter einem Spielsystem genau zu verstehen? Im Fall des FC St.Gallen ist es eine Ansammlung von angestrebten und eingeübten Spielprinzipien. Und damit ist auch klar, was es nicht ist: eine ganz bestimmte Formation. Deshalb verweist Cheftrainer Peter Zeidler bei Fragen nach einer 4-3-3- oder 4-4-2-Formation auf die vorrangige Bedeutung von eingeübten Spielprinzipen.

Ein wichtiges Spielprinzip im St.Galler System ist das konsequente Arbeiten aller Spieler gegen den Ball. Bei Ballbesitz des Gegners soll aggressiv nach vorne verteidigt und der Ball gejagt werden. Häufiger als bei anderen Vereinen gründen deshalb die Trainingseinheiten der Ostschweizer auf dem gegnerischen Ballbesitz und nicht auf dem eigenen. Sie beginnen damit, dass man den Ball noch nicht hat.

Der FC St.Gallen macht keine Kompromisse

Die aktuellen Transferentscheidungen zeigen, dass die Klubführung keine Kompromisse bei diesem laufintensiven Spielprinzip eingehen will. So hat man den Vertrag mit dem technisch versierten Sturmtalent Lorenzo Gonzalez vorzeitig aufgelöst. Weil er das erschöpfende Pressen und Jagen des Balles nie richtig verinnerlichte. Ähnliches gilt für Florian Kamberi, bei dem man überdies an der Integrationsbereitschaft zweifelte. In beiden Fällen nahmen die St.Galler Verantwortlichen die Kosten einer vorzeitigen Trennung in Kauf.

Der beste Torschütze der Rückrunde 2021, Élie Youan, wurde zudem für nächste Saison erneut ausgeliehen. Weil auch ihm die Arbeit gegen den Ball schwerfällt und er die Gegenspieler zu selten mit einem Sprint unter Druck setzt. Und weil sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein die Integration in das Mannschaftsgefüge erschwert hätte.

Erneut ausgeliehen: Thody Élie Youan, der zwar treffsicher ist, aber zu wenig mitarbeitet und offenbar mit gewissen Allüren Anstoss erregte. Bild: Ralph Ribi

Passen die neu verpflichteten Stürmer ins Spielsystem?

Liesse sich im Voraus zuverlässig abschätzen, ob ein Spieler zum Verein passt oder nicht, wären Fehltransfers im Fussball seltener. Trotzdem sei hier eine Analyse gewagt. Beginnen wir mit der Offensive. Hierfür hat der FC St.Gallen zwei Stürmer aus dem Ausland geholt:

Sehr vielversprechend, wenn nicht gar ein kleiner Transfercoup, ist die Verpflichtung des 27-jährigen Rechtsaussen Chadrac Akolo für zwei Jahre. Der kongolesische Nationalspieler wurde für eine kolportierte Summe von einer Million Euro vom französischen Zweitligaklub Amiens übernommen

für zwei Jahre. Der kongolesische Nationalspieler wurde für eine kolportierte Summe von einer Million Euro vom französischen Zweitligaklub Amiens übernommen Von Atalanta Bergamo wurde für ein Jahr der 23-jährige Mittelstürmer Emmanuel Latte Lath ausgeliehen

Suchte Chadrac Akolo den Weg zurück zu Peter Zeidler?

Sehr gute Voraussetzungen für ein rasches Hineinwachsen ins St.Galler Spielsystem bringt Akolo mit. Weil er genau weiss, worauf er sich bei Zeidler einlässt: Der Deutsche trainierte in der Saison 2016/2017 den FC Sion, als Akolo dort als bester Torschütze und starker Vorbereiter glänzte. Mit seinen guten Leistungen spielte sich der Stürmer im Alter von 22 Jahren für rund sechs Millionen Euro zum Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Acht Jahre zuvor hatte ihn die Flucht aus dem kriegsgeschädigten Kongo unter schwierigen Umständen zusammen mit seinem Vater in die Westschweiz und von dort zum FC Sion geführt.

Neuzugang Chadrac Akolo mit Sportchef Alain Sutter. Bild: pd

Der Transfer von Akolo ging bemerkenswert geräuschlos über die Bühne. Offenbar verzichtete sein Berater im Vorfeld darauf, mit Indiskretionen die Transfersumme für den Stürmer in die Höhe zu treiben. Vielleicht, weil Akolo zum FC St.Gallen wollte. Oder vor allem zu Peter Zeidler, unter dem er im Wallis seine erfolgreichste Zeit erlebt hatte.

Die Karriere des schnellen Kongolesen geriet in der zweiten Saison beim VfB Stuttgart ins Stocken, als die Schwaben abstiegen und den Trainer wechselten. Im Sommer 2019 zog Akolo zum nordfranzösischen Verein Amiens weiter, der ihn im ersten Jahr an Paderborn auslieh. Im zweiten Jahr übernahm er bei Amiens in der Ligue 2 die Rolle eines Edeljokers. Die lokalen Medien lobten ihn für seine gute Übersicht, seine uneigennützige Spielweise und vor allem für seine Effizienz. Drei seiner sechs Meisterschaftstore erzielte Akolo innert weniger als 10 Minuten nach seiner Einwechslung.

Tiefe geht vor Breite»: Spielprinzip ist auf die neuen Stürmer zugeschnitten

Eine Umgewöhnung bedeutet die Adaption der St.Galler Spielprinzipien für den 23-jährigen Leihspieler Emmanuel Latte Lath. Der in der Elfenbeinküste aufgewachsene Stürmer gehört Bergamo. Der Klub hatte ihn in der letzten Saison an Ferrara aus der Serie B ausgeliehen, wo der Fokus mehr auf einer gesicherten Defensive als auf Tempofussball und aggressivem Pressing lag.

Akolo wie Lath sind beide sehr schnell und technisch stark. Sie sind damit prädestiniert für die schlagkräftige Umsetzung eines wichtigen St.Galler Spielprinzips: dem schnellen Spiel nach vorne im Sinne von «Tiefe geht vor Breite». Eine ihrer wichtigen Aufgaben wird dementsprechend sein, Sprints in die Tiefe anzuziehen. Werden sie von ihren Mitspielern auch klug angespielt, können sie auf diese Weise eine wuchtige Dynamik in die St.Galler Angriffe bringen. Gerade Akolo machte in Deutschland mit seiner Schnelligkeit auf der Aussenbahn von sich reden.

Wie schnell können die weiteren Neuen die Spielprinzipien adaptieren?

Nichts Neues bedeutet das St.Galler Spielsystem für den 19-jährigen Linksverteidiger Daouda Guindo, der auch in der Innenverteidigung spielen kann. Der von RB Salzburg ausgeliehene Malier kennt das frühzeitige Attackieren des Gegners und das intensive Pressen von seinem bisherigen Arbeitgeber. Im Testspiel gegen den SC Freiburg wagte er denn auch bereits Vorstösse auf der Aussenbahn und zeichnete sich prompt als Torschütze aus.

St.Gallens Neuzugang Daouda Guindo im Testspiel gegen Freiburg. Bild: Freshfocus

Eine etwas grössere Umstellung dürfte die St.Galler Spielweise für den von Lugano kommenden Stefano Guidotti bedeuten. Der 23-jährige Tessiner kämpfte in der Vergangenheit oft mit Verletzungen. Er ist im Mittelfeld für einen defensiven Part prädestiniert.

Für das offensive Mittelfeld wurde vom FC Aarau der 20-jährige Perspektivspieler Randy Schneider verpflichtet. Seine flinke Art sollte den 1,70 Meter kleinen Wirbelwind dazu befähigen, im Mittelfeld ständig auf dem Sprung für eine neue Aktion zu sein. Ein Spielprinzip, das Alain Sutter jeweils mit der Mentalität «immer online sein» umschreibt.

Randy Schneider im Test gegen den AS Monaco. Bild: Freshfocus

Dank einer feinen Ballbehandlung kann Schneider den Ball unter Druck annehmen, und auf engem Raum schnell Lösungen finden. Er bringt damit eine Fähigkeit mit, die Zeidler sehr wichtig ist. Und die dieser trainieren lässt, indem er das zulässige Spielfeld verkleinert.

Auf internationaler Ebene tut namentlich Chelsea-Trainer Thomas Tuchel dasselbe. Er will seine Spieler mit Überzahl- oder Unterzahlspiel auf engen Spielfeldern dazu befähigen, auf engem Raum mit hoher Intensität Lösungen zu entwickeln. Das Originalspielfeld soll den Spielern im Ernstkampf dann vergleichsweise gross vorkommen, sodass sie dank des daraus resultierenden Zeitgewinns bessere Entscheidungen fällen.

Wer kann gehalten werden, und wer wird den Klub noch verlassen?

Bei den Abgängen von Boris Babic und Nicolas Lüchinger dürften sportliche, bei demjenigen von Kwadwo Duah finanzielle Überlegungen im Vordergrund gestanden haben.

Das Transferfenster ist weiterhin offen. Weitere Kandidaten für einen Abgang sind sicherlich Fazliji, Stergiou und Zigi. Alle drei würden eine Lücke hinterlassen. Schwer zu schliessen wäre insbesondere diejenige des zweikampfstarken Stergiou in der Innenverteidigung. Sodann zieht auch ein Jungtalent wie Alessio Besio die interessierten Blicke vieler Spielerberater und Scouts auf sich.

Vor dem Hintergrund der möglichen Abgänge sind die Weiterverpflichtungen der beiden Innenverteidiger Matej Maglica und Musah Nuhu genauso nachvollziehbar wie die Verlängerung des Leihvertrags mit dem 20-jährigen Stuttgarter Leonhard Münst. Die Rückrunde in diesem Frühling hat eines klar gezeigt: Qualität in der Breite ist unabdingbar, um von der Ersatzbank aus neue Impulse setzen zu können.

Hinter den Transfers ist eine klare sportliche Strategie erkennbar

In Bezug auf die bislang bekannten Transferentscheidungen kann folgendes Fazit gezogen werden:

Die St.Galler Vereinsleitung verfolgt bei Transfers – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten – eine konsistente sportliche Strategie

Sie hat sich – unter Inkaufnahme finanzieller Konsequenzen – von Spielern getrennt, die nicht ins Spielsystem passen oder die ihr Können nicht vollumfänglich in den Dienst des Kollektivs stellen

Die bislang neu verpflichteten Spieler bringen gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Adaption der St.Galler Spielprinzipien mit. Das ist keine Garantie für eine erfolgreiche Saison. Weil weitere Aspekte wie der Teamgeist oder mögliche Verletzungen den Saisonverlauf ebenfalls beeinflussen werden

Ob die Transfers die Qualität der Mannschaft insgesamt erhöhen werden, ist zum heutigen Zeitpunkt offen. Mitentscheidend wird sein, welche Leistungsträger bleiben und welche den Klub allenfalls noch verlassen werden

Möge den Grünweissen in Genf ein guter Saisonauftakt gelingen! Hopp Sanggalle!

