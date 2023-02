FCSG: Was die Leistung beeinflusst – Kolumne von Urs Spielmann

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Von faulen Äpfeln und Teamplayern beim FC St.Gallen Teamplayer tragen zu einem guten Mannschaftsklima bei – und treiben die ganze Equipe zu Bestleistungen, wenn sie auch als Ersatzspieler voll mitziehen. Doch wie reagiert die St.Galler Vereinsleitung, wenn es im Mannschaftsgefüge zu rumoren beginnt? Urs Spielmann Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

In der Super League ist er eine Rarität. In internationalen Top-Teams trifft man ihn kaum mehr an. Die Rede ist von jenem Spielertyp, welcher den Durchschnitt gleich zweifach überragt: erstens bezüglich Klasse und zweitens bezüglich Mannschaftsdienlichkeit.

Das Paradebeispiel in der Super League spielt seit 2017 bei Servette Genf: Miroslav Stevanovic. Im Spiel gegen den FC St.Gallen am vergangenen Samstag gehörte er einmal mehr zu den Besten in seinem Team.

Servettes Miroslav Stevanovic bei seinem Auftritt am vergangenen Samstag im Kybunpark. Bild: Keystone (St.Gallen, 4. Februar 2023)

Ein Spitzenfussballer, der sich unterschätzt

Der schüchterne Stevanovic wuchs in einer kleinen Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina auf. Vor seinem Wechsel zu Servette spielte er unter anderem beim FC Sevilla in Spanien. Stevanovic ist ein feiner Techniker. In der letzten Saison stellte er mit 20 Torvorlagen einen neuen Rekord in der Super League auf. Tauchten die Genfer am Samstag gefährlich vor dem St.Galler Tor auf, hatte er meistens seine Füsse im Spiel.

Stevanovic gilt als uneitel und überaus bescheiden. Unterschiedliche taktische Vorgaben seines Trainers setzt er kompromisslos um. Das alles macht den 32-jährigen Flügelspieler für den Klub aus Genf zu einem echten Juwel. Sein Präsident ist überzeugt, dass sich Stevanovic unterschätzt.

Fabian Schubert – ein Teamspieler par excellence

«Er ist in der Mannschaft sehr beliebt, weil er ein Teamplayer ist»: Auch diese Äusserung könnte der Servette-Präsident über Stevanovic gemacht haben. Doch sie stammt von St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Und galt seinem Stürmer Fabian Schubert. Der Österreicher im Team der Espen sass beim Spiel gegen Servette ein weiteres Mal auf der Tribüne. Vor seinem schweren Schien- und Wadenbeinbruch war ihm im Spiel der Ostschweizer eine wichtige Rolle zugekommen. Nicht, weil er wie Stevanovic mit technischen Finessen geglänzt hatte. Aber weil er wie dieser in jeder Partie alles gab, seine Mitspieler motivierte und antrieb.

Fabian Schubert (rechts), hier mit Boris Babic. Bild: Freshfocus (Heimberg, 25. Juni 2022)

Schubert ist wie Stevanovic ein Teamplayer. Auch darum hat die sportliche Leitung des FC St.Gallen den Vertrag mit ihm bis im Sommer 2024 verlängert. Wenn Schubert sagt: «Wichtig ist, dass man dem anderen auch etwas gönnt», so ist das ernst gemeint. Genauso ernst, wie wenn sein Pendant bei Servette leicht verlegen ein Interview mit der Begründung ablehnt, andere Spieler seien besser als er.

Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied

Inwieweit spornen vorbildliche Teamplayer wie Fabian Schubert oder Miroslav Stevanovic mit ihrer mannschaftsdienlichen Art das gesamte Team zu noch mehr Leistung an?Die Verantwortlichen der amerikanischen Luftwaffe gingen dieser Frage auf den Grund. Dies, nachdem sie während vieler Jahre festgestellt hatten, dass der Fitnessstand der verschiedenen Ausbildungsteams nach vier Jahren Training unterschiedlich war. Was sie sich nicht erklären konnten, weil jedes Ausbildungsteam – bestehend aus etwa 30 Kadetten – genau gleich trainiert und regeneriert hatte.

In einer gross angelegten Studie fanden die Verantwortlichen den Faktor, der den grössten Einfluss auf die Fitnessentwicklung in einem Ausbildungsteam hatte: Die Motivation des am wenigsten fitten Kadetten. Hatte dieser den Ehrgeiz, besser zu werden, übertrug sich seine Motivation auf das gesamte Team. Mangelte es dem leistungsschwächsten Kadetten hingegen spürbar an Motivation und Elan, zog er alle anderen runter.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschaftler arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein.

Demotivation ist ansteckend wie ein Virus

Die Ergebnisse der Studie halten für jeden Profi-Fussballklub eine gute und eine schlechte Erkenntnis bereit:

Die gute Nachricht ist, dass sich Motivation auszubreiten vermag. Nämlich dann, wenn auch die Spieler in der zweiten Reihe voll mitziehen und besser werden wollen. Als Folge davon erhöht sich die Leistungsbereitschaft des gesamten Teams.

Die schlechte Nachricht: Demotivation ist ansteckend wie ein Virus. «Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb», sagt der Volksmund dazu. «Faule Eier gehören aussortiert», lautet die ungeschminkt ausgedrückte Erkenntnis vieler Trainer. Die Coaches machen oft die Erfahrung, dass ein einzelner, unmotivierter Spieler das Potenzial hat, das Klima im gesamten Team zu vergiften.

Weitere Studien haben gezeigt, dass die Teamplayer die resultierende Leistungseinbusse in der Regel nicht voll zu kompensieren vermögen. So wichtig und unentbehrlich sie für eine positive Gruppendynamik auch sind.

Jeder Spieler fühlt sich für den Gesamterfolg verantwortlich

Meistens geht schlechte Stimmung in einem Team von Spielern aus, die aus ihrer Sicht zu wenig Einsatzzeit bekommen. Selten verhalten sie sich ihren internen Konkurrenten und dem Trainerteam gegenüber so kollegial und loyal wie Fabian Schubert, der in seinem ersten Jahr oft die Ersatzbank drückte.

Cheftrainer Peter Zeidler ist sich bewusst, wie wertvoll es ist, derartige Teamplayer im Kader zu haben. Nicht ohne Grund sprach er an einer Medienkonferenz im letzten August über die Bedeutung und Herausforderung, Ergänzungsspielern die Wichtigkeit ihrer Rolle für das gesamte Team vermitteln zu können. Und über das damit verbundene Ziel, dass alle Spieler zuerst an das Team denken. Was er nicht als Selbstzweck verstanden haben wollte. Ein guter Teamspirit soll vielmehr auch mehr Punkte bringen. Getreu dem Motto des ehemaligen deutschen Bundestrainers Berti Vogts: «Wenn jeder Spieler zehn Prozent von seinem Ego an das Team abgibt, haben wir einen Spieler mehr auf dem Platz.»

Er will auch die Ersatzspieler an Bord haben: St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus (St.Gallen, 4. Februar 2023)

Konsequentes Handeln ist nicht hartherzig

Im letzten Sommer trennte sich die St.Galler Vereinsleitung von Spielern, die sich nicht genügend in das Mannschaftsgefüge und das Spielsystem integrieren liessen. «Wer nicht spurt, wird aussortiert», lautete der Titel meiner damaligen Kolumne. Damit war nicht Hartherzigkeit, sondern Konsequenz der Vereinsleitung gemeint.

Ein starker Techniker, aber zumindest beim FC St.Gallen nicht mannschaftstauglich: Thody Élie Youan, mit dem Peter Zeidler nicht glücklich wurde. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 17. Juli 2021)

Das konsequente Handeln der Führung ist für den Erhalt der Leistungsbereitschaft in einer Mannschaft immer bedeutsam. Ziehen nicht alle Spieler mit, ist Konsequenz sogar essenziell. Weil die Tolerierung einer solchen Situation diese nur verschlimmern würde. So kann jeder Klub froh sein um eine Führung, die gerade in heiklen Momenten nicht in der Komfortzone verbleibt, sondern handelt.

Der einzige Star beim FCSG ist die Mannschaft

Eine Schlussfrage drängt sich nach dem Gesagten auf: Reicht Teamgeist allein aus? Die Antwort ist klar: nein, natürlich nicht. Für den Erfolg braucht es immer auch Akteure mit individueller Klasse. Und einen Trainerstab mit der Fähigkeit, auch weniger umgängliche Spieler erfolgreich zu integrieren.

Aber an einem intakten Teamgeist führt kein Weg vorbei. Das trifft auf den FC St.Gallen erst recht zu, bei dem der einzige Star die Mannschaft ist. Das weiss die St.Galler Führungscrew. Denn Matthias Hüppi hört man öfters sagen: «Ohne perfekten Teamspirit sind wir nicht konkurrenzfähig.» Hopp Sanggalle!

