«Nachspielzeit»: YB bleibt trotz Sieg des FCSG Favorit

«Nachspielzeit» – die FCSG-Kolumne Geld, Geld, Geld: Weshalb der FCSG-Sieg gegen YB erstaunlich ist – und warum die Berner dennoch Titelfavorit bleiben Das sonntägliche Duell gegen YB war das erste Spiel, seitdem der Transfermarkt geschlossen hat. Die beiden Vereine sind dort unterschiedlich aufgetreten. Weil ihre Finanzkraft unterschiedlich ist. Diese entscheidet nicht allein über Erfolg oder Misserfolg. Dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit, wenn der FC St.Gallen die teuerste Mannschaft der Super League niederringt. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 06.09.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Berner Young Boys investieren viel in neue Spieler, anders als der FC St.Gallen, der oftmals noch relativ unbekannte Gesichter ins Team holt. So ist etwa Emmanuel Latte Lath ebenfalls erst 2022 zu den Espen gestossen. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Wann immer YB in letzter Zeit in St.Gallen gastierte, kam man im Publikum in den Genuss eines spektakulären Spiels. Das ist am vergangenen Sonntag nicht anders. Die 19’200 Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen im ausverkauften Kybunpark ein ereignisreiches Spiel zu sehen. Sie müssen aber auch mitansehen, wie Fabian Schubert nach einer üblen Grätsche von YB-Spieler Garcia mit gebrochenem Schien- und Wadenbein auf einer Bahre vom Platz getragen wird.

Trauriges Bild am vergangenen Match: Fabian Schubert wird verletzt vom Platz getragen. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Der Platzverweis für den Berner Verteidiger bestimmt ab Minute 20 die Taktik der Berner. Sie agieren in Unterzahl aus einer gesicherten Defensive heraus. Machen die Räume für die St.Galler geschickt eng. Ihren einzigen Eckball im gesamten Spiel nutzen sie zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Keine zwei Minuten später gelingt dem eingewechselten Schmidt der Siegtreffer für den FC St.Gallen.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist, Urs Spielmann, ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den

FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Warum setzten die Berner am Schluss nicht alles auf eine Karte?

Am meisten wunderte ich mich in dieser Partie darüber, dass die Young Boys in der letzten Viertelstunde nicht volles Risiko gingen. Um auch in doppelter Unterzahl noch zum Ausgleich zu kommen. Es wäre für sie einerlei gewesen, ob sie nun 1:2 oder 1:3 verlieren.

Aber ihr Trainer Wicky gab offenkundig die Losung aus, hinten kompakt zu bleiben und hohe Bälle in Richtung des grossgewachsenen Torschützenkönigs der Saison 2020/2021, Jean-Pierre Nsame, zu schlagen. Dieser sollte dann seinen schnellen Stürmerkollegen Meschack Elia lancieren. St.Gallen-Trainer Zeidler durchschaute diese Absicht. Und brachte als Gegenmassnahme den 1, 98 m Hünen Maglica für die Innenverteidigung.

Die Espen hätten das Spiel mit einem dritten Tor früher entscheiden können, ja müssen. Immerhin liessen sie gegen die dezimierten Berner aber nichts mehr anbrennen.

Die Berner Ersatzbank ist fast 15 Millionen Franken teurer als die St.Galler

Die Young Boys zeigten bis zum Platzverweis, dass sie mit vielen grossgewachsenen und physisch starken Spielern eine alte Stärke wiedergefunden haben: das wuchtige und temporeiche Offensivspiel. Sie bleiben auch nach dem verdienten Sieg der Espen der Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Vor allem wegen ihres breiten und starken Spielkaders.

Die Berner Ersatzbank war am Sonntag gemäss den Spielerwerten der Website transfermarkt.ch fast 21 Millionen Franken teuer. Auf der St.Galler Bank sassen Spieler für knapp sechs Millionen Franken. YB hat in der abgelaufenen Transferperiode mächtig aufgerüstet. Und damit ein unmissverständliches Signal an die Konkurrenz ausgesandt: Der Meistertitel soll in dieser Saison um jeden Preis zurück in die Bundeshauptstadt geholt werden.

Die St.Galler Transferaktivitäten zahlen sich finanziell aus

Der FC St.Gallen muss im Vergleich zu YB finanziell kleinere Brötchen backen. Für die Verpflichtung von Akolo, Vallci, Schneider und Maglica hat man zwar auch Geld in die Hand genommen. Aber bei weitem nicht in den Dimensionen der Berner Konkurrenz.

Jean-Pierre Nsame im Zweikampf mit Matej Maglica am vergangenen Spitzenspiel. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Zudem konnte man die neuen Spieler Alves, Guidotti und Karlen gänzlich ohne Ablöse verpflichten, da sie nicht aus einem laufenden Vertrag herausgekauft werden mussten. Die Vereine behalten die Ablösesummen stets für sich. Aber folgende Aussagen zu den getätigten Transfers lassen sich zuverlässig machen:

YB hat allein für den Transfer-Coup von Servette-Mittelfeldstar Kastriot Imeri mehr Geld aufgeworfen als der FC St.Gallen für alle vorgenannten Neuzuzüge zusammen.

Der FC St.Gallen hat an den Abgängen von Muheim, Duah, Fazliji und Babic mehr verdient, als er für die Verpflichtung der neuen Spieler ausgegeben hat.

Wirtschaftlich sollte die Rechnung für den FC St.Gallen aus den getätigten Transfers aufgehen. Tut sie dies auch sportlich, würde dies für den Verein einen weiteren Schritt nach vorne bedeuten.

Der FC St.Gallen tätigt seine Transfers nach einem ganz bestimmten Schema

Die aktuellen St.Galler Neuverpflichtungen verdeutlichen ein Transfermuster, das die Vereinsleitung seit mehreren Jahren konsequent verfolgt:

Verpflichtung von auf dem Markt nicht besonders begehrten Spielern. Sofern diese ablösefrei verpflichtet werden können. Und sofern ihnen ein Entwicklungspotenzial zugetraut wird. Eines, das andere Vereine nicht sehen. Oder für dessen Entfaltung diese Vereine nicht die erforderliche Geduld und Ausbildungsarbeit aufbringen wollen. Im Idealfall handelt es sich hierbei um jüngere Nachwuchskräfte. Isaac Schmidt war so eine Entdeckung. Der von Servette Genf gekommene Ricardo Alves könnte eine künftige sein.

Gezielte Zukäufe von Spielern, die sich bereits bewährt oder ihr Potenzial offenbart haben. Die aber zu erschwinglichen Preisen auf dem Markt sind, weil ihre Karriere aus irgendwelchen Gründen ins Stocken geraten ist. Aktuelle Beispiele hierfür sind etwa Akolo und Vallci oder die zu Jahresbeginn von Basel gekommenen Quintillà und von Moos.

Punktuelle Verstärkung auf Zeit durch Leihspieler von Topklubs. Spieler, die sofort in der Lage sind, der Mannschaft zu helfen. Wie dies aktuell Guindo oder Latte Lath zu tun vermögen. Und wie dies in der Vergangenheit auch Diakité, Lungoyi, Demirovic, Ashimeru und andere erfolgreich getan haben.

Eines haben praktisch alle St.Galler Neuverpflichtungen der letzten Jahre gemeinsam: Es handelte sich stets um technisch starke Spieler, die in jungen Jahren in nationalen Auswahlmannschaften ausgebildet wurden.

Mittelfeldspieler Ricardo Azevedo Alves, seit 23.8.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2024. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus Torwart Bela Dumrath, seit 14.8.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2024. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Mittelfeldspieler Randy Schneider, seit 10.8.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2025. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Verteidiger Albert Vallci, seit 4.8.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2025. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Mittelfeldspieler Stefano Guidotti, seit 8.7.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2024. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Stürmer Chadrac Akolo, seit 3.7.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2024. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Stürmer Emmanuel Latte Lath, seit 2.7.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2023. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Verteidiger Daouda Guindo, seit 27.6.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2023. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Mittelfeldspieler Jordi Quintilla, seit 22.1.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2025. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Verteidiger Matej Maglica, seit 3.1.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2024. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Stürmer Julian von Moos, seit 3.1.22 beim FC St.Gallen. Vertragsdauer bis 2024. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Was YB einkauft, muss der FC St.Gallen entwickeln

Der FC St.Gallen übernimmt häufig in ihrer Laufbahn stecken gebliebene Spieler zu einem günstigen Marktwert. Um sie nach einer Entwicklung zu dem Preis ziehen zu lassen, von dem andere Vereine dannzumal denken, dass sie ihn nun wert sind. Damit diese angestrebte Entwicklung der Spieler gelingen kann, muss der Verein Zeit und Vertrauen in sie investieren.

Deshalb braucht der FC St.Gallen auch ein Trainerteam, das die Spieler weiterzubringen vermag. Und einen Cheftrainer, der ein Risiko auf sich nimmt: Gelegentlich einen Spieler zu einem Zeitpunkt in seiner Entwicklung einzusetzen, zu dem ihm im Spiel auch einmal ein Fehler unterlaufen kann.

Im Vergleich zum FC St.Gallen kann sich YB ein luxuriöseres Transfermuster leisten. Vielfach verpflichten die Berner für eine ordentliche Stange Geld die besten Spieler der Super League. Spieler, die sich von Bern aus den Sprung in eine internationale Topliga versprechen. Die Young Boys sind zur Drehscheibe für Schweizer Talente geworden, die ins Ausland wechseln möchten. Und haben in dieser Hinsicht den FC Basel abgelöst.

Geld allein reicht nicht, aber ohne geht es auch nicht

Der bekannte Spruch «Geld allein schiesst keine Tore» wird oft falsch verstanden. Zutreffend ist er nur für Geld, das auf dem Konto liegt und nicht in Spieler investiert wird. Denn Geld, das auf zwei Beinen läuft, schiesst durchaus Tore. So geschehen beim Tor von YB: Der Eckball von U21-Nationalspieler Ugrinic auf den Kopf des Nationalspielers Zesiger war das Werk von 5,7 Millionen Franken.

Ob man es mag oder nicht, im Fussball existiert ein Zusammenhang zwischen Geld und Erfolg. So ist Geld zwar keine hinreichende Bedingung für Erfolg. Doch wenn zur Finanzkraft kompetente Arbeit und gute sportliche Rahmenbedingungen hinzukommen, kommt in der Regel auch der Erfolg.

YB-Sportchef Christoph Spycher. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Hierfür sind die Berner ein anschauliches Beispiel. Seit bei ihnen im Jahr 2016 ein Team um Chefstratege Spycher die Fäden zieht, haben sie erstaunlich schnell die Vormachtstellung im Schweizer Fussball errungen. Nachdem das vorher – auch mit viel Geld - lange nicht gelungen war.

Kann der FC. St.Gallen weiterhin vorne mitspielen? Gut möglich, aber nicht selbstverständlich

Es gibt im Fussball – zum Glück – noch andere Zusammenhänge als nur denjenigen zwischen Geld und Erfolg. Beispielsweise den Zusammenhang zwischen Teamspirit und Erfolg. Oder denjenigen zwischen cleveren Transfers und Erfolg. Beide Zusammenhänge hat sich die St.Galler Führungsriege in den letzten viereinhalb Jahren geschickt zu Nutze gemacht.

Doch auch für diese Crew ist zusätzliches Geld hilfreich. Wie dasjenige aus der angelaufenen Kapitalerhöhung zur noch breiteren Abstützung des Vereins in der Region. Um damit beispielsweise in die Infrastruktur und in die Qualität der Teams investieren zu können. Der FC St.Gallen wird auch mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung nicht in die finanziellen Sphären von YB vorstossen. Weshalb man auch nicht einfach erwarten darf, dass er den Meisterschaftsfavoriten über die gesamte Saison herauszufordern vermag.

St.Gallen 1.9.2022 SG – Peter Zeidler, Trainer des FC St.Gallen. Bild: Reto Martin

Cheftrainer Peter Zeidler erklärte diesen Zusammenhang Bezug nehmend auf die Abgänge von Duah, Fazliji und Ruiz vor kurzem wie folgt:

«Die Leute glauben, Sutter und Zeidler haben das schon irgendwie im Griff. Man denkt, diese Mannschaft siedelt sich automatisch wieder in der oberen Tabellenhälfte an. Aber so einfach geht das nicht. Es ist nicht selbstverständlich.»

In der Tat selbstverständlich ist das nicht. Nach sieben Spielen in der laufenden Meisterschaft darf aber festgehalten werden: Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Mannschaft stimmt. In diesem Sinn Hopp Sanggalle und gute Besserung Fabian Schubert!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen