Kolumne «Nachspielzeit» von Urs Spielmann: Der FCSG und der Cup

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Fünf Siege von der Europa League entfernt: Der FCSG konnte das vorzeitige Cup-Aus abwenden – landet er schon wieder im Cupfinal? Der FC St.Gallen hat das Ausscheiden aus dem Cup gegen das unterklassige Etoile Carouge abwenden können. Nun ist er noch fünf Siege von der Europa League entfernt. Vorerst warten nun aber schwierige Meisterschafts-Auswärtsspiele in Basel und Bern auf die Espen. Um dort zu punkten, gilt es ein paar Dinge zu justieren. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 20.09.2022, 12.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum zweiten Mal in diesem Jahr duellierten sich im Genfer Vorort Carouge der aktuelle Tabellenführer der Promotion League und der Gast aus St.Gallen. Im Februar schafften die Espen mit einem 2:1-Sieg den Einzug in den Cup-Halbfinal. Am vergangenen Samstag qualifizierten sie sich mit einem mühevollen 4:2-Sieg für die nächste Cuprunde im November. Dannzumal geht es im Achtelfinal gegen den Tessiner Zweitligisten AC Arbedo-Castione.

Die Leitidee für Superligisten gegen Unterklassige: Pace hochhalten

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Gegen Etoile Carouge beherzigt der FC St.Gallen nur zeitweise die Grundsätze, die einen Superligisten gegen ein Team aus der Promotion League normalerweise vor einer Blamage bewahren: Konzentriert ans Werk gehen sowie schnell und direkt spielen. Denn der grösste Unterschied zwischen der ersten und der dritthöchsten Schweizer Liga liegt im Rhythmus.

Geht ein Superligist ein hohes Tempo mit aggressivem Pressing, unterlaufen einem Team aus der Promotion League früher oder später Fehler. Der FC St.Gallen tut dies gegen Etoile Carouge zu Spielbeginn recht gut. Und geht in der ersten Viertelstunde prompt in Führung. Das Tor von Akolo scheint die Partie auf dem Kunstrasen in die erwartete Richtung zu lenken.

Chadrac Akolo (rechts) und Patrick Sutter feiern die frühe Führung des FCSG in Carouge. Bild: Freshfocus

Gefährlich wird es für Oberklassige immer dann, wenn sie sich dem Rhythmus des Unterklassigen anpassen. Und leider tut der FC St.Gallen nach dem Führungstor genau das. Er bringt dadurch den Aussenseiter ins Spiel. Nach 39 Minuten kommt dieser mit einem weiten Ball zu einfach zum Ausgleich. Und nach einer St.Galler Nachlässigkeit im Aufbauspiel viel zu einfach sogar zur Pausenführung.

Vorübergehendes Spiel mit dem Feuer

Hätte Stürmer Simbakoli kurz nach der Pause seine Topchance zum 3:1 für Carouge genutzt, wäre es für die Espen definitiv eng geworden. Das umkämpfte Cupspiel bewies einmal mehr: Es gibt für die Trainer in der Super League Einfacheres, als ihre Mannschaften vor dem Unterschätzen eines Aussenseiters zu bewahren.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist, Urs Spielmann, ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den

FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Vor knapp zwei Jahren machte Trainer Patrick Rahmen diese bittere Erfahrung in Carouge. Er flog mit seinem FC Basel aus dem Schweizer Cup. Obwohl er seine Spieler, wie Peter Zeidler auch, vor den Genfern gewarnt haben wird. Wie das ohnehin jeder Trainer eines Superligisten vor Cupspielen gegen unterklassige Teams tut. Und trotzdem blamiert sich immer wieder mal ein Favorit gegen einen krassen Aussenseiter. Weil eben nicht die Trainer auf dem Platz stehen, sondern die Spieler. In deren Köpfen die Mahnungen der Trainer nicht immer ankommen. Im falschen Glauben, gegen einen Unterklassigen würden auch 90 Prozent Leistung genügen, passen sie sich dessen Rhythmus an. Und dann wird jeder Spielausgang möglich.

Den Espen ist zugutezuhalten, dass sie es in Carouge nach der Pause schafften, einen Gang höher zu schalten. So vermochten sie den Kopf gerade noch aus der Schlinge zu ziehen.

Bild: Keystone

Etoile Carouge beweist: Auch in unterklassigen Teams hat es gute Fussballer

Das ereignisreiche Spiel in Carouge war gute Werbung für den Schweizer Cup. Es zeigte auf, dass auch in Teams der Challenge oder der Promotion League gute Fussballer spielen. Die häufig bei namhaften Vereinen ausgebildet wurden. So entstammt der schnelle Stürmer Simbakoli dem Nachwuchs des französischen Erstligisten Lille. Verteidiger Rüfli hat langjährige Super-League-Erfahrung, unter anderem beim FC St.Gallen. Und Spieler wie Caslei, Correia oder Kursner sind allesamt ehemalige Servette-Junioren.

Noch ausgeprägter als in der Schweiz ist die Profi-Vergangenheit vieler Spieler in unteren Ligen in Deutschland. Auch deshalb schaffen es dort Unterklassige immer wieder, Bundesligisten aus dem Pokalwettbewerb zu werfen.

Der Schweizer Cup: Auf schnellstem Wege nach Europa

Der Schweizer Cupwettbewerb ist ein interessanter, weil kurzer Weg auf die europäische Fussballbühne. Nachdem sich die Schweiz im Uefa-Fünfjahresranking verbessert hat, ist der künftige Cupsieger nur noch eine Hürde von der lukrativen Europa League entfernt. Und im Fall einer Niederlage kann er an der Gruppenphase der Conference League teilnehmen.

Nach dem Sieg gegen Etoile Carouge ist der FC St.Gallen so gesehen «nur» fünf Siege in Folge von der Europa League entfernt. Ein Cupsieg ist wirtschaftlich viel wert. Mehr als der dritte und vierte Rang in der Meisterschaft, die «nur» zur Teilnahme an der Conference-League-Qualifikation berechtigen.

Wo ist die einstige Attraktivität des Schweizer Cups geblieben?

Trotzdem musste der Schweizer Cup in den letzten Jahren einen Bedeutungsverlust hinnehmen. Und ist offenbar schwer verkäuflich geworden. Der Hauptsponsor sprang im Jahre 2020 ab. Bislang ist es dem Schweizerischen Fussballverband nicht gelungen, einen neuen zu finden. Obwohl die David-gegen-Goliath-Duelle in der Provinz durchaus viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und an Wochenenden oftmals zu Volksfesten mit improvisierten Tribünen und Wurstständen am Spielfeldrand werden.

Doch Meisterschaft, europäische Wettbewerbe und Länderspiele geniessen inzwischen Vorrang vor dem Cup. Die kommenden Achtel-, Viertel- und Halbfinals müssen unter der Woche abgehalten werden, wo sie deutlich weniger Publikum anziehen. Der Cupfinal wird im kommenden Jahr am Sonntag, 4. Juni, in Bern stattfinden. Ein Jahr später wird er voraussichtlich bereits im April angepfiffen werden. Weil der Frühsommer dannzumal den Playoff-Spielen im neuen Ligamodus gehören wird. Früher wusste man lange im Voraus, dass der Cupfinal als letztes Spiel der Saison am Pfingstmontag stattfinden würde. Er war an einem meist ereignisarmen Feiertag ein alljährlicher Fixtermin in der Agenda vieler Fussballfans.

Der FCSG muss aus den letzten beiden Spielen die richtigen Schlüsse ziehen

Für den FC St.Gallen rückt nun wieder die Meisterschaft mit den schwierigen Auswärtspartien gegen den FC Basel und YB in den Vordergrund. Dort gilt es, ein paar Dinge besser zu machen als beim zähen Sieg gegen die Genfer und bei der Heimniederlage gegen den FC Sion. In beiden Fällen wurde in den Medien das schnelle Konterspiel der Gegner gelobt. In beiden Spielen erhielt die St.Galler Abwehr keine allzu guten Noten.

Auch Basil Stillhart gelingt es in den letzten beiden Partien nicht, für Ruhe in der St.Galler Defensive zu sorgen. Bild: Benjamin Manser

Beides trifft zweifellos zu. Doch wäre es zu kurz gegriffen, namentlich die Niederlage gegen den FC Sion allein an Fehlern der Verteidigung festmachen zu wollen. Entscheidend war die zu wenig konsequente Defensivarbeit der gesamten Mannschaft. Die St.Galler Mittelfeld- und Sturmreihen arbeiteten nicht genügend gegen den Ball. Insbesondere Sions exzellenter Mittelfeldstratege Anto Grgic erhielt zu viel Zeit und Raum. Er nutzte diesen geschickt für feine Steilzuspiele in den freien Raum hinter der St.Galler Abwehr.

Der FC St.Gallen muss in den nächsten Spielen die Kreise der gegnerischen Mittelfeldspieler wieder stärker einengen. Cheftrainer Peter Zeidler wird zweifellos nach Mitteln und Wegen für eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive suchen. Es wird interessant zu beobachten sein, wen er gegen den FC Basel und YB auf die Position des langzeitverletzten Schubert im offensiven Mittelfeld beordern wird. Chadrac Akolo agierte auf dieser Position gegen den FC Sion etwas unglücklich. Randy Schneider vermochte hinter den Spitzen gegen Etoile Carouge weniger zu bewirken als der zur Halbzeit für ihn eingewechselte Ricardo Alves. Gute Argumente für einen künftigen Platz in der Startelf lieferten in den beiden letzten Spielen die eingewechselten Isaac Schmidt und Matej Maglica.

Defensiv und offensiv kopfballstark: Matej Maglica. Bild: Freshfocus

... das wäre dann wirklich verrückt!

Alain Sutter, FCSG-Sportchef. Bild: Freshfocus

Sportchef Alain Sutter meinte vor kurzem in einem Interview:

«Wir machen bereits verrückte Dinge. Wir holen arbeitslose Spieler – oder solche, die fast niemand kennt.»

Damit hat er absolut recht. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, verrückte Dinge zu tun. Zum Beispiel, zum dritten Mal hintereinander in den Cupfinal einzuziehen. Und diesen dann auf Kunstrasen auch noch zu gewinnen. Und damit das Tor nach Europa aufzustossen. Das wäre dann, zugegeben, völlig verrückt. Hopp Sanggalle!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen