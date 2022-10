Kolumne: Was FC St.Gallen, Union Berlin und Freiburg gemein haben

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Freiburg, Berlin oder St.Gallen: Wer hat das beste Spielsystem? Bei aller Unterschiedlichkeit verbindet die zwei deutschen Bundesligisten Union Berlin und SC Freiburg etwas: ein optimal auf ihre Vereinsstrukturen zugeschnittenes Spielsystem. Das strebt auch der FC St.Gallen an. Nicht dasselbe Spielsystem wie die Berliner und nicht dasselbe wie die Freiburger. Sondern eines, das ideal zu ihm passt. Wo stehen die St.Galler diesbezüglich? Urs Spielmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 13.26 Uhr

Die Spieler kommen und gehen. Die Übungsleiter an der Seitenlinie bleiben die gleichen. Nein, an dieser Konstellation ist nichts falsch. Sie ist im heutigen Fussball nur mehr selten anzutreffen. So wie beim zweiten Olma-Match am Sonntag zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Servette. Da trafen mit Alain Geiger und Peter Zeidler die zwei dienstältesten Trainer der Super League aufeinander. Beide sind seit mehr als vier Jahren an ihrer heutigen Wirkungsstätte tätig. Weil sie ein Spielsystem spielen lassen, das zu ihren Klubs passt.

Peter Zeidler und Servette-Trainer Alain Geiger sind mit etwas mehr als vier Jahren in ihrem jeweiligen Verein die dienstältesten Super-League-Trainer. Bild: Keystone

Jedes Spielsystem hat seine Stärken und Schwächen. Das eine, beste Spielsystem gibt es nicht. Aber jedes sollte im Minimum:

zur Vereinsstrategie passen

die Stärken und Schwächen des verfügbaren Spielerkaders berücksichtigen

dem Charakter des Trainers entsprechen

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Die Parallelen zwischen dem SC Freiburg und dem FC St.Gallen

Ein modern geführter Fussballverein hat eine längerfristige Strategie. Und ein daraus abgeleitetes Spielsystem, das zum Verein passt. Ein gutes Beispiel hierfür ist der deutsche Bundesligist SC Freiburg. Die Breisgauer verfügen über bescheidene finanzielle Mittel, aus denen sie das Beste herausholen.

Den Bau von Luftschlössern überlassen sie anderen.

Sie kaufen nicht gestandene, teure Akteure ein. Vielmehr setzen sie konsequent auf junge Spieler, die sie vorzugsweise im eigenen Leistungszentrum ausbilden. So ist Freiburg bei jungen Spielern zu einer beliebten Adresse geworden. Auch, weil der Verein einen gepflegten Offensivfussball spielen lässt. Und hierfür hat er mit Christian Streich den richtigen Trainer gefunden. Die Zuschauer honorieren den mutigen Spielstil und identifizieren sich mit der Mannschaft. Mit ihrer konsistenten Strategie haben sich die Breisgauer in der Bundesliga etabliert.

Was den SC Freiburg auszeichnet, gilt auch für den FC St.Gallen: Das angestrebte Spielsystem passt grundsätzlich zur Vereinsstrategie. Wie die Freiburger müssen auch die St.Galler mit beschränkten Geldmitteln auskommen. Die heutige Vereinsleitung ist sich dessen bewusst. Sie weiss, dass sie nicht immer alle Leistungsträger halten kann. Deshalb werden regelmässig Spieler aus dem eigenen Nachwuchs integriert. Und deshalb scoutet man gezielt nach jungen Talenten, die in das eigene Spielsystem passen. Ein System, bestehend aus festgelegten Spielprinzipien, die inzwischen für alle Teams des Vereins gelten.

Mit Peter Zeidler hat man einen Cheftrainer engagiert, der junge Spieler weiterentwickeln kann. Der ein Team sehen will, das agiert, mitspielt und vorne attackiert. Wenn der kleine FC St.Gallen mit grossem Herzen gegen die Topklubs der Liga spielt, füllt sich der Kybunpark. Was dem Verein die nötigen Zuschauereinnahmen garantiert. Womit sich der Kreis vom Sportlichen zum Wirtschaftlichen schliesst.

Peter Zeidler tröstet Isaac Schmidt nach der Super-League-Begegnung zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Sion, am Samstag, 10. September 2022, im Kybunpark. Bild: Keystone

Die Unioner bewegen sich in Fischers System wie Fische im Wasser

Ein passendes Spielsystem bringt die Stärken der vorhandenen Spieler maximal zur Entfaltung. Und kompensiert ihre Schwächen. Ein Trainer, dem das in wundersamer Weise gelingt, ist Urs Fischer. Der Schweizer Trainer hat mit dem einstigen Zweitligisten Union Berlin seit 2018 einen schier kometenhaften Aufstieg an die Tabellenspitze der 1. Bundesliga hingelegt. Fischer ist der gewiefte Schöpfer eines optimal auf sein Team zugeschnittenen Spielsystems. In das er bei Abgängen neue Spieler geschickt integriert; häufiger von anderen Vereinen als aus dem eigenen Nachwuchs.

Fischer lässt in der eigenen Platzhälfte mit allen Kräften verteidigen. Und will mit schnellem und schnörkellosem Konterspiel oder guten Standardsituationen zu Toren kommen. Regelmässig lässt er mit drei Innenverteidigern spielen. Je nach Gegner fügt er zwei offensiv ausgerichtete Aussenverteidiger (5-3-2) oder fünf Mittelfeldspieler (3-5-2) hinzu.

Urs Fischer, Trainer Union Berlin. Bild: Freshfocus

In seiner ersten Bundesliga-Saison startete Fischer im Jahr 2019 noch mit vier Verteidigern. Denn er bevorzugte in der Defensive eine 4-4-2-Formation. Aber der Erfolg blieb ihm mit diesem System versagt. Weshalb er auf drei Innenverteidiger umstellte. Mit dieser Umstellung hatte er Erfolg und sie hat bis heute Bestand. Auf die Frage eines Journalisten nach dem Grund für den Systemwechsel meinte Fischer:

«Du musst dich auf ein System festlegen, in dem sich die Jungs wohlfühlen, das hat höchste Priorität.»

Peter Zeidler sucht nach der Feinjustierung in seinem Spielsystem

Die sportliche Leitung des FC St.Gallen verfolgt ein anderes Spielkonzept als Union Berlin. Zu Recht, denn die St.Galler Mannschaft hat ein anderes Stärke- und Schwächeprofil. In der Ostschweiz setzt man auf laufstarke, technisch gute und flinke Spieler. In Berlin sind grossgewachsene und körperlich robuste Spieler am Werk, die im Durchschnitt dreieinhalb Jahre älter sind als die St.Galler.

Die optimale Adaptierung eines Spielsystems an die Stärken des eigenen Teams ist eine nie endende Aufgabe eines Trainers. Vorzunehmen im Gleichschritt mit der stetigen Veränderung des Kaders. Der FC St.Gallen startete in einer 4-4-2-Formation mit Raute erfolgreich in die Saison. Mit Schubert als hängende Spitze hinter zwei Stürmern. Nach seinem Ausfall wirkte die Mannschaft in der unveränderten 4-4-2-Formation nicht mehr gleich kompakt. Zeidlers Umstellung nach dem verpassten Sieg gegen den FC Lugano auf einen Dreimannsturm (4-3-3) war denn auch nachvollziehbar. Umso mehr, als er über genügend Stürmer verfügte.

Aufgrund der aktuellen Verletzungen von Latte Lath und von Moos muss er für das anstehende Spiel in Winterthur auf eine erneut veränderte Situation reagieren. Immerhin hat ihm die zweite Halbzeit gegen den FC Servette die Erkenntnis gebracht, dass die im Vergleich zum Luzern-Spiel neu formierte Abwehr mehr Stabilität verspricht.

Verletzungspech beim FC St.Gallen: Im Spiel vom 23. Oktober 2022 müssen Julian von Moos und Emmanuel Latte Lath (im Bild) unter Schmerzen vom Platz. Bild: Freshfocus

Zeidlers Fussball kann nicht mit halbem Herzen gespielt werden

Letztlich muss ein Spielsystem auch zum Charakter eines Trainers passen. Das hat vor kurzem Christian Streich, der kultige Trainer des SC Freiburg, herausgestrichen. Im Podcast der deutschen Fussballgrössen Toni und Felix Kroos. Die Brüder Kroos sprachen respektvoll von Fischers Spielsystem mit Union Berlin. Von Fischers Ansatz, den Gegner wirkungsvoll an der Entfaltung seines üblichen Spiels zu hindern.

Christian Streich, Trainer SC Freiburg. Bild: Keystone

Streich ist mit seinem SC Freiburg der eigentliche Gegenentwurf zu Fischer. Denn er will besser spielen als der Gegner. Weil er nicht anders kann, wie er freimütig erklärte: «Die Grundstruktur hat mit dem Charakter des Trainers zu tun. Es ist super, was Fischer da macht. Du findest keine Räume in diesem System. Aber ich könnte so nicht spielen. Das entspricht mir nicht. Die Jungs sollen ja auch Freude haben, natürlich mit hundertprozentigem Einsatz, da gibt es kein Pardon. Aber ein junger Mensch soll vorwärtsgehen, nicht rückwärts.»

Die Worte von Christian Streich erinnern einen unweigerlich an Peter Zeidler. Er liegt mit seinen Vorstellungen vom idealen Spielsystem sicherlich näher bei Streich als bei Fischer. Aber das ist nicht entscheidend. Weil es nicht um richtig oder falsch geht. Es geht darum, ob ein Spielsystem zum Charakter eines Trainers passt oder nicht. Wer St.Gallens Trainer an der Seitenlinie beobachtet, der spürt sofort: Der Mann ist authentisch. Weil er von seinem Spielsystem überzeugt ist.

Und Zeidler ist stets mit vollem Herzen bei der Sache. Sein Fussball kann nicht mit halbem Herzen gespielt werden.

Der Cheftrainer jubelt vor dem Gästesektor im Cornaredo beim 3:2-Auswärtssieg der St.Galler gegen Lugano. Bild: Freshfocus

Es gibt keine Erfolgsgarantie

Wenn ein Spielsystem zur Vereinsstrategie, zum Trainer und zum Spielerkader passt, dann ist das eine gute Voraussetzung für langfristigen Erfolg. Eine Garantie ist es aber nicht. Das weiss man nirgendwo besser als in Freiburg. Denn im Mai 2015 stieg der Verein in die 2. Bundesliga ab. Und hielt dennoch an Trainer Christian Streich fest. Ein Jahr später stieg man mit ihm wieder auf.

In guten Zeiten wollen viele Vereine so sein wie Freiburg. In schlechten Zeiten schaffen es die meisten dann doch nicht. Weil das im schnelllebigen Fussballgeschäft schwierig ist. Beim FC St.Gallen sind die Langfristverträge mit Sportchef und Trainer ein deutliches Zeichen, dass man allfällig schwierige Zeiten gemeinsam durchzustehen beabsichtigt. In der Coronazeit gelang dies. Und weitere Tatbeweise wollen wir nicht herbeiwünschen. Denn den St.Gallern möge vergönnt sein, was im Fussball letztlich alle Vereine suchen: der Erfolg. In diesem Sinn: Hopp Sanggalle!

Sportchef Alain Sutter, Trainer Peter Zeidler und Präsident Matthias Hüppi: Dieses Trio wirkt nach aussen geeint und verspricht Konstanz. Bild: Keystone

