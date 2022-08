«Nachspielzeit» – die FCSG-Kolumne Droht dem FC St.Gallen nach dem Abgang wichtiger Spieler aus der Region ein Identifikationsverlust? In der laufenden Transferperiode hat der FC St.Gallen mit Fazliji, Babic und Lüchinger drei Ostschweizer Spieler verloren. Mit Stergiou möchte ein weiterer den Verein verlassen. Die Lokalpresse wie auch Captain Görtler äusserten die Befürchtung, dass der FC St.Gallen damit an lokaler Verankerung verlieren könnte. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 02.08.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julian von Moos gab am Samstag vollen Einsatz gegen den FC Zürich. Die Fans dankten es ihm mit viel Jubel. Bild: Dieter Meierhans

Er nahm am Samstag im Spiel gegen den FC Zürich als Assistenztrainer auf der Ersatzbank Platz. Die Rede ist vom Zürcher Urgestein Alain Nef, der über 340 Pflichtspiele für seinen Herzensverein bestritten hat. Er war für den Zürcher Anhang eine absolute Identifikationsfigur. Eine andere stand beim FC Zürich am Samstag im Tor: Yanick Brecher, Captain und seit Juniorenzeiten beim FCZ.

Und wem jubelten die St.Galler Fans zu? In der ersten Halbzeit einem trotz gewichtiger Absenzen spektakulär wirbelnden Kollektiv mit dem Doppeltorschützen Julian von Moos. Und nach Spielschluss dem mit unbändigem Einsatz verteidigenden Kroaten Matej Maglica. Wie von Moos erst seit Jahresbeginn bei den Espen.

Der 28-jährige Lukas Görtler verfügt in St.Gallen über einen Vertrag bis 2026. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Die Abgänge der langjährigen Eigengewächse Fazliji, Babic und Lüchinger (zumindest vorübergehend) hatten St.Gallens Captain Lukas Görtler in einem Interview zur Aussage veranlasst:

«Da geht schon viel Identität verloren.»

Was bedeutet Identität für einen Fussballverein wie den FC St.Gallen? Was bringt sie ihm?

Unter Identität wird im Sport gemeinhin das Ausmass verstanden, in dem Sportinteressierte sich mit ihrem favorisierten Klub identifizieren. Im professionellen Fussballgeschäft wird eine möglichst starke Teamidentifikation in breiten Kreisen der Bevölkerung angestrebt. Denn Identifikation fördert zahlreiche, aus Sicht des Klubs positive Aspekte.

So veranlasst sie Vereinsinteressierte zu Spielbesuchen oder zu Käufen von Merchandise-Artikeln. Und sie wirkt einem Zuschauerschwund bei Niederlagen in gewissem Mass entgegen. Eine weltweit angelegte Untersuchung der Interessenvertretung der europäischen Fussballvereine (ECA, 2020) suchte nach den Ursachen für die Identifikation mit professionellen Fussballvereinen. Die Befragten nannten hierfür als wichtigste Gründe (Prozent der Befragten):

- Bejahung des Spielstils des Vereins (33 Prozent)

- Identifikation mit den Werten des Vereins (30 Prozent)

- Sportlicher Erfolg des Vereins (28 Prozent)

In der Studie ist die regionale Herkunft der Spieler kein Thema. Das deutet nicht darauf hin, dass dieser Umstand für die Identifikation mit einem Verein von entscheidender Bedeutung ist.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Clubs 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Der FC St.Gallen hat einen der attraktivsten Spielstile der Liga

Wer in den letzten Jahren ab und an im Kybunpark war, hat selbst erfahren, dass eine attraktive Spielweise der Identifikation mit dem Lieblingsverein zuträglich ist. Die Espen verliessen den Platz in den letzten Jahren selbst bei Heimniederlagen praktisch nie mehr, ohne Offensivfussball mit Herz gezeigt zu haben.

Er ist inzwischen auch das Gesicht des FCSG: Trainer Peter Zeidler am Match gegen den FC Zürich. Bild: Dieter Meierhans

Unter Trainer Peter Zeidler ist es undenkbar geworden, dass der FC St.Gallen seinem Anhang ein Heimspiel zumutet, wie das etwa Servette Genf vor rund zwei Wochen getan hat. Die Genfer begnügten sich nach einem frühen Tor während 85 Minuten mit dem Verteidigen ihres Eintorevorsprungs gegen den Gast aus St.Gallen. Dieser bietet seinem Publikum mehr als blossen Kampf um Punkte. Der FC St.Gallen sorgt mit seinem attraktiven Spielstil für sportliche Unterhaltung, welche die Identifikation mit dem Verein fördert.

Der FC St.Gallen kann seine Identität nur bedingt auf sportlichen Erfolg abstützen

In der genannten Studie wurde «Erfolg» am dritthäufigsten als Grund für die Identifikation von Fussballinteressierten mit ihrem Lieblingsklub genannt. Der FC St.Gallen kann seinem Anhang nicht regelmässige Titelerfolge bieten. Ein realistisches Ziel kann für ihn sein, Jahr für Jahr möglichst lange um einen Titel mitspielen zu wollen.

Aber ein Titeljäger kann er schon allein aufgrund seines limitierten Budgets nicht sein. Das macht ihm die Identifikationsförderung nicht einfacher. Denn nichts zieht Zuschauer und Sponsoren mehr an als Erfolg. Umso wichtiger ist für den FC St.Gallen der am zweithäufigsten genannte Identifikationsgrund: Werte.

Unabdingbar für die regionale Abstützung des FC St.Gallen: Von seinem Anhang geteilte Werte

Ein Verein, der über Werte eine einzigartige Stellung im Fussball erreicht hat, ist der neue Klub von Betim Fazliji: der FC St.Pauli. Der Kiezklub aus dem Hamburger Vergnügungsviertel spielt meistens leidenschaftlichen Fussball. Selten in der ersten, häufig in der zweiten Liga. Und doch zählt er zu den beliebtesten Kultklubs in Deutschland. Nicht zuletzt, weil er für spezifische Werte steht.

Damit sind Parallelen zum heutigen FC St.Gallen unübersehbar. Denn auch diesen zeichnet eine Überlagerung des Sportlichen durch gesellschaftliche Verantwortung aus. Unter dem Motto «Grüewiss im Herz» unternimmt der FC St.Gallen eine Vielfalt von sozialen Aktivitäten. Und er bekennt sich explizit zu Werten wie Respekt, Toleranz, Chancengleichheit, Integration oder soziale Verantwortung.

Grad der Identifikation: Der Trend in St.Gallen stimmt

Der Grad der Identifikation mit einem Verein ist nicht direkt messbar. Doch Indikatoren wie der Zuschauerschnitt oder die Anzahl verkaufter Saisonabos sind es sehr wohl. In beiden Fällen zeigt die Kurve beim FC St.Gallen klar nach oben.

Der Verein hat in der vergangenen Saison mit dem Verkauf von über 10’500 Saisonabos einen Klubrekord erzielt. Und mit durchschnittlich über 15’500 Zuschauer pro Heimspiel übertraf er die Marke von 2012/2013, als er nach dem Wiederaufstieg im Oberhaus als Tabellendritter für Furore sorgte.

Die Mannschaften laufen ein vor der Espenkurve waehrend dem Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Winterthur am Samstag, 23. Juli 2022, im Kybunpark. Die Stimmung unter den FCSG-Fans ist ausgelassen. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Was die Indikatoren belegen, spürt man auch bei jedem Spielbesuch: Der FC St.Gallen hat in den letzten Jahren an Identität gewonnen. Weil er erstens attraktiven Fussball spielt, zweitens für identitätsfördernde Aktivitäten und Werte einsteht und drittens erst noch dreimal in Folge um einen Titel mitspielen konnte.

Haben die Abgänge der Eigengewächse das Potenzial, die aufgebaute Identität zu beschädigen?

Die in den letzten Jahren gesteigerte Vereinsidentität ist keine direkte Folge der Anzahl eingesetzter Spieler aus der Region. Folglich ist es auch nicht zwingend, dass die nun erfolgten Abgänge von Ostschweizer Spielern die Identifikation mit dem Verein gefährden. Das wird vor allem dann nicht der Fall sein, wenn weiterhin eigene Junioren den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.

Der rechte Verteidiger Patrick Sutter spielt seit Juli 2021 im FC St.Gallen. Bild: Dieter Meierhans

Die Chancen hierfür sind intakt. Im Spiel gegen den FC Zürich spielten mit Sutter und Witzig auf der rechten Seite zwei junge Ostschweizer aus dem eigenen Nachwuchsbereich.

Und selbst wenn mit Stergiou ein weiteres Eigengewächs den Verein erlassen sollte, wären in der ersten Mannschaft noch neun Spieler aus dem St.Galler Nachwuchs oder demjenigen eines anderen Ostschweizer Klubs vertreten (Sutter, Besio, von Moos, Stillhart, Kräuchi, Jacovic, Witzig, Dumrath). Das entspricht mehr als einem Drittel des Kaders.

Was mehr zählt als Herkunft: Einsatzwillen und Leistung

Dass Teamidentifikation mehr mit dem Charakter als mit der Herkunft der Spieler zusammenhängt, zeigte sich exemplarisch im letzten Spiel gegen den FCZ. Nach Matchende skandierten die Fans lange den Namen «Maglica». Weil der von Stuttgart gekommene Innenverteidiger sich für seinen neuen Verein auf dem Platz zerrissen hatte.

Matej Maglica gibt vollen Körpereinsatz beim Spiel am Wochenende. Bild: Dieter Meierhans

Zu Identifikationsfiguren werden in St.Gallen Spieler mit Kämpferherz und ohne Starallüren. Spieler, die bei Trainings in der Region im Rahmen der Aktion «Espen on Tour» den Fans ohne Abgehobenheit begegnen. Captain Görtler ist ein typisches Beispiel hierfür. Er ist zur Identifikationsfigur geworden, wenngleich er nicht aus der Region stammt. Und Maglica ist ein anderer Spieler, der das Zeug dazu hat.

Leistung, gepaart mit Einsatzwillen, und Vorleben der Vereinswerte lassen einen Spieler zur Identifikationsfigur werden. Stammt er zudem aus der Region, dann umso besser. Aber ausschlaggebend ist das in der Regel nicht.

Entscheidend für die Identität des FC St.Gallen: Regionale Verankerung von Führung und Eigentum

Beim FC St.Gallen laufen die Fäden bei einem bislang kompetent agierenden Verwaltungsrat mit starkem Regionalbezug zusammen. Gewählt von einem in der Ostschweiz breit abgestützten Aktionariat. Präsidiert von einem waschechten St.Galler mit identifikationsfördernder Aussenwirkung. Und flankiert von einem gut vernetzten Sportchef und einem leidenschaftlichen Trainer.

Dieses fein austarierte Gefüge erzeugt neben Kompetenz auch Stabilität. Eine Stabilität, die ein Super-League-Klub beim Spielerkader nicht mehr aufrechterhalten kann. Hierfür ist die unvermeidliche Spielerfluktuation zu gross geworden. Das ist als Bestandteil des heutigen Fussballgeschäfts zu akzeptieren. Im Fall des FC St.Gallen sollen die Spieler sich weiterentwickeln und zu gegebener Zeit zu renommierten Klubs im Ausland wechseln können.

Umso wichtiger ist es für den Verein, bei Führung und Eigentümerschaft Stabilität bewahren zu können. Denn nichts würde die St.Galler Vereinsidentität nachhaltiger gefährden, als ein Deal wie er beim nächsten Gegner Grasshoppers über die Bühne gegangen ist.

Seit dort die chinesische Flagge gehisst wurde, fehlt es dem Zürcher Traditionsverein an Identität. Der FC St.Gallen fährt am kommenden Samstag unter grünweisser Flagge ins Letzigrund. Und wird von dort hoffentlich mit Punkten zurückkehren. Hopp Sanggalle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen