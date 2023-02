FCSG: Hüppi, Zeidler, Sutter und die langen Verträge

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Die spinnen, die St.Galler! Der FC St.Gallen hat den Vertrag mit Cheftrainer Peter Zeidler verlängert. Und das zweieinhalb Jahre vor Vertragsende. Er setzt sich damit über übliche Gepflogenheiten im Fussballgeschäft hinweg und fährt eine Sonderschiene. Wie wird das eigenwillige Handeln der St.Galler Führungscrew ausserhalb der Ostschweiz wahrgenommen? Eine Bestandesaufnahme. Urs Spielmann 1 Kommentar 21.02.2023, 14.45 Uhr

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Irgendwann während des Fussballtalks schweift mein Blick vom Fernseher zum danebenstehenden Bücherregal. Ein Band der «Asterix»-Comicreihe springt mir ins Auge. Und dann muss ich laut herauslachen. Weil mir in dem Moment klar wird, was die am Bildschirm diskutierenden Fussballexperten insgeheim über die Vertragsverlängerung mit dem Trainer des FC St.Gallen denken. Das Gleiche, das im Vorfeld auch in einigen Schweizer Zeitungen zwischen den Zeilen zu lesen war:

«Die spinnen, die St.Galler!»

Im Original in der Comicserie lautet der Spruch: «Die spinnen, die Römer!». Obelix, der Freund von Asterix, bringt damit regelmässig seine Verwunderung über die Taten der römischen Legionäre zum Ausdruck.

Die Uhren in Osthelvetien ticken anders

In dem 1973 erschienenen Abenteuerband «Asterix bei den Schweizern» wundern sich die beiden Gallier Asterix und Obelix über typische Eigenschaften der Eidgenossen. Etwa über ihre Pünktlichkeit oder ihr Flair für das Uhrmacher-Handwerk.

Bei einer heutigen Reise durch die Schweiz kämen die beiden Helden zum Schluss, dass die Sportuhren in der Ostschweiz anders ticken. Weil hier vertragliche Laufzeiten vereinbart werden, die man in der übrigen Schweiz für halbe Ewigkeiten hält. Das gilt nicht nur für den Präsidenten oder den Sportchef des FC St.Gallen. Es gilt auch für den Trainerposten, der im Fussballgeschäft als Schleudersitz gilt.

Das Trio, das beim FC St.Gallen für Kontinuität sorgt: (v.l.) Cheftrainer Peter Zeidler, Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 20. Juni 2021)

«Es gab zum jetzigen Zeitpunkt keine Not, mit dem Trainer zu verlängern»

Der in einer Sportsendung befragte Journalist konnte seine Verwunderung über den Entscheid der St.Galler Vereinsleitung nicht verbergen, wie das Zitat verrät. Im Fussballbusiness gilt es als ausgemacht, dass ein Klub den Trainer nicht langfristig an sich binden sollte. Weil das die Flexibilität des Klubs reduziert. Und eine allfällige Vertragsauflösung verteuert.

Das mag in den meisten Fällen zutreffen. Doch bei zu langem Hinauszögern kann sich die Verhandlungsposition der Klubführung auch verschlechtern. Nämlich dann, wenn sie einen Trainer halten will, der auf dem Transfermarkt Begehrlichkeiten weckt.

In dieser Situation befand sich der Verwaltungsrat des FC St.Gallen. Ginge es nicht um Fussball, würde sich kaum jemand über sein Handeln wundern. Denn Verwaltungsrat und Trainer kennen sich mittlerweile seit über viereinhalb Jahren. Das reduziert das Risiko einer Fehleinschätzung im Vergleich zu einer Erstanstellung markant. Der FC St.Gallen kauft mit Peter Zeidler nicht die Katze im Sack. Vielmehr weiss er, was er an ihm hat. Und Peter Zeidler weiss, was er am FC St.Gallen hat. Ergo hat man sich gefunden.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschaftler arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Mit Zeidler noch keinen Titel geholt: Das ist korrekt – aber...

Folgendes Fazit eines Sportjournalisten ist grundsätzlich zutreffend:

«Die verlängern vorzeitig mit einem Trainer, der mit dem Klub noch nichts gewonnen hat.»

Doch im Fall des FC St.Gallen ist ein fehlender Titelgewinn kein stichhaltiges Argument gegen ein langfristiges Engagement des Trainers. Weil der Verein aufgrund seines limitierten Budgets kein regelmässiger Titelkandidat sein kann. Weil der Trainer nicht nur fertige Spieler zur Verfügung hat, sondern auch Nachwuchsspieler einbauen und weiterentwickeln muss. Was nicht bedeutet, dass er mit dem Verein keine Titel gewinnen kann. Aber eben nur in Zeiten, in denen alles zusammenpasst. Und das geschieht nicht alle Tage.

Peter Zeidler ist ein Trainer, der Nachwuchstalente weiterzubringen vermag. Ein Trainer mit Prinzipien, die er ab und zu auf die Spitze treiben mag. Zweimal hintereinander hat er den Klub in den Cupfinal geführt. Mehrmals hat er eine Abstiegsgefahr abgewendet und die Mannschaft danach zum Erfolg zurückgeführt. Vorübergehend hat er sie zu einem Spitzenteam geformt.

Peter Zeidler am letztlich verlorenen Cupfinal im Frühling 2022. Bild: Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

Der Trainer passt zur Strategie des FC St.Gallen

Der nachfolgende, etwas pathetische Kommentar in einer Schweizer Zeitung trifft ebenfalls kaum den Kern der Sache:

«Die Vertragsverlängerung kommt einem unerschütterlichen Treueschwur gleich.»

Die St.Galler Führungscrew dürfte nämlich aus einem ganz anderen Grund eine Vertragsverlängerung mit Peter Zeidler gewollt haben: aus Kalkül. Der Verein hat eine klare Strategie, die auf regelmässig fliessenden Zuschauereinnahmen basiert. Teure Spielerverkäufe sind wichtig für die Vereinskasse, aber im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen nicht unmittelbar existenziell.

Man kann die St.Galler Strategie für unzweckmässig halten. Etwa weil man sich von einer strategischen Beteiligung eines finanzstarken Investors grössere sportliche Erfolge versprechen würde. Doch auch in dem Fall kann man der aktuellen Vereinsleitung zwei Punkte nicht absprechen. Erstens, dass sie ihre Strategie bislang konsequent durchzieht. Und zweitens, dass der von ihr verpflichtete Trainer zur Strategie passt.

Es braucht attraktiven Fussball und gute Resultate

Eine spitzzüngige Fernsehmoderatorin sagte nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung zu Peter Zeidler:

«Für dich kommt es ja gar nicht so darauf an, was ihr für Resultate erspielt. Du bist ja ohnehin gesetzt bis 2027!»

Doch Talkgast Peter Zeidler überhörte die Ironie in ihren Worten. Der St.Galler Cheftrainer weiss, dass der Verein auf ein hohes Zuschaueraufkommen angewiesen ist. Dass die Spiele gesellschaftliche Anlässe sein müssen, zu denen man hingeht. Dass eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb für das finanzielle Fortkommen wichtig wäre. Und dass es für all das nebst attraktivem Fussball positive Resultate braucht.

Volle Ränge im Kybunpark – der Spektakelfussball, den Peter Zeidler spielen lässt, ist dafür mitverantwortlich. Bild: Keystone (St.Gallen, 9. Februar 2023)

Umgekehrt weiss die Vereinsleitung, dass sie mit ihrer Vereinsstrategie einen charismatischen Trainer braucht. Einen Trainer, der den Klub mit spektakulärem Fussball in der Super League zu halten vermag. Peter Zeidler erfüllt diese Voraussetzungen. Genau darum passt er so gut zur Vereinsstrategie.

Einstein und die Definition von Wahnsinn

«Ich würde das niemals tun.»

So kommentierte ein Exponent eines anderen Super-League-Klubs die St.Galler Vertragsverlängerung. Nein, es war nicht Sion-Präsident Christian Constantin. Ihm hätte man diese Aussage aber ohne weiteres auch zugetraut. Da er der Inbegriff eines Klubchefs ist, der mit dem Trainer bei ausbleibenden Resultaten rasch die Geduld verliert. Ganz getreu dem ungeschriebenen Fussballgesetz, dass eine Mannschaft von Zeit zu Zeit neue Impulse durch einen Trainerwechsel benötigt. Weil sich vor allem bei langjährigen Spielern – die im schnelllebigen Fussballgeschäft allerdings immer rarer werden – über die Zeit eine gewisse Abnutzung einstellen kann.

Trainerfresser Nummer 1 in der Schweiz: Christian Constantin, Präsident des FC Sion. Bild: Keystone (Basel, 6. November 2022)

Indessen halten die von einem Trainerwechsel ausgehenden neuen Impulse meistens nicht lange an. Was tut man als Vereinsführung dann? Den nächsten neuen Impuls setzen? Mit der Gefahr, sich in einer teuren Endlosspirale aus Trainerwechseln zu verfangen?

Gut möglich, dass sich die gallischen Helden Asterix und Obelix in der heutigen Zeit mehr über das vielerorts drehende Trainerkarussell als über die Kontinuität in der Olma-Stadt wundern würden. «Die spinnen, die Schweizer, denn die versuchen Einsteins These zu widerlegen», könnte Asterix dazu sagen. Und anschliessend seinem Kumpel Obelix erklären, dass er sich diesen Spruch vom berühmten Physiker Albert Einstein geborgt hat: «Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.»

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen

Niemand kann heute voraussagen, wie sich das Arbeitsverhältnis der St.Galler Vereinsführung mit Cheftrainer Peter Zeidler langfristig entwickeln wird. Wie in jeder Arbeitsbeziehung kann es zu einem Vertrauensverlust kommen, sollte der Erfolg einmal länger ausbleiben.

Kaum falschliegen kann man hingegen mit der Prognose, dass der FC St.Gallen in diesem Fall in der übrigen Schweiz für ein Quäntchen Schadenfreude sorgen würde. Weil man vielerorts vermutlich gerne ein bisschen mehr wie der FC St.Gallen wäre. Weil man auch gerne ohne strukturelles Defizit in der Super League mitspielen möchte. Aber nicht ganz so arbeiten will, wie es der FC St.Gallen tut, der das Risiko eingegangen ist, bei einer unerwarteten Entwicklung den Vertrag mit Cheftrainer Peter Zeidler vorzeitig auflösen zu müssen. Wobei Christian Constantin das nicht als «Risiko» bezeichnen würde. Er meinte einmal lapidar: «Bei Verträgen gibt es keine Risiken. Man muss einfach zahlen, wenn sie aufgelöst werden.»

Wer spinnt, ist nicht zuletzt eine Frage der Perspektive

Die Gallier Asterix und Obelix halten die römischen Legionäre für Spinner. Diese wiederum halten die unbeugsamen Gallier für verrückt.

So, wie man sich in der Schweiz vielerorts über den FC St.Gallen wundert, kann sich dieser auch über die übrige Fussballschweiz wundern. Warum man dort ein strukturelles Defizit für unvermeidlich hält. Warum man dort für Vertrauen und Geduld zu wenig Zeit zu haben glaubt. Und warum man dort immer wieder an den neuen Impuls glaubt. Obwohl der Erfolg mit dieser Strategie in der Praxis insgesamt doch überschaubar ist. Hopp Sanggalle!