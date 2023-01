FCSG und die ungenügenden Standards – Kolumne von Urs Spielmann

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Die mangelnde Torgefährlichkeit des FC St.Gallen bei ruhenden Bällen Standards können Fussballspiele in eine entscheidende Richtung lenken. Wie am vergangenen Sonntag, als der FC Basel seinen Penalty im Gegensatz zum FC St.Gallen verwandelte. Der verschossene Elfmeter der St.Galler steht sinnbildlich für eine zu tiefe Erfolgsquote bei Standardsituationen. Doch es gibt Anhaltspunkte dafür, dass diese sich im weiteren Verlauf der Saison erhöhen wird. Urs Spielmann 1 Kommentar 24.01.2023, 12.10 Uhr

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

«Schreibe mal über unsere ungenügenden Standards.» Diese Aufforderung bekam ich vor der Winterpause an Spielbesuchen mehrmals zu hören. Und auch am Sonntag nach dem Spiel gegen den FC Basel. So viel vorweg: Die Unzufriedenheit auf einigen Zuschauerrängen mit den Standards der eigenen Mannschaft ist keine St.Galler Exklusivität. Auch die Fans des sonntäglichen Gastes aus Basel rauften sich im letzten Spiel vor der Winterpause die Haare. Als ihre Mannschaft trotz 21 Eckbällen gegen die Grasshoppers mit 0:1 verlor. Im Gegensatz zu den St.Gallern gehören die Basler in der Super League allerdings zu den Teams mit den besten Statistiken bei ruhenden Bällen.

Standards sind im modernen Fussball von immenser Bedeutung

Die Auswertungen variieren je nach Liga und Jahr. Aber im Mittel resultieren gut 25 Prozent aller Tore aus einer Aktion nach einer Spielunterbrechung. Bei der WM in Katar lag der Prozentanteil etwas tiefer. Bei derjenigen in Russland vor vier Jahren wurde mit über 40 Prozent ein Höchstwert erreicht. Mutmasslich, weil damals im Zuge des erstmals eingesetzten VAR mehr Fouls geahndet wurden als in der Vergangenheit. Die Prozentzahlen verdeutlichen die Wichtigkeit von Standards wie namentlich Elfmeter, Freistösse, Eckbälle und Einwürfe.

In der laufenden Meisterschaft resultierten zwei der 34 St.Galler Tore aus einem Eckball. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Der FC St.Gallen hat in der laufenden Meisterschaft fünf seiner 34 Tore aus Standardsituationen erzielt. Mit der resultierenden Torquote von knapp 15 Prozent liegt er unter dem Durchschnitt von 25 Prozent. So gesehen ist Kritik an den Standards der Espen nicht unberechtigt. Von den fünf St.Galler Standardtoren fielen drei per Elfmeter (zweimal im Nachschuss). Zwei Tore resultierten aus Eckbällen. Auf ein Freistosstor warten die Espen noch, wie alle anderen Super League Teams ausser GC und Lugano auch. Zahlen aus der deutschen Bundesliga deuten darauf hin, dass nur knapp 6 Prozent der Freistösse im Netz landen, indirekt getretene häufiger als direkt getretene.

Die meisten Teams haben ein paar Spieler für Standardsituationen

Beim FC St.Gallen tritt Kapitän Lukas Görtler in der Regel die Elfmeter. Jordi Quintillà trat vor der Winterpause die meisten Freistösse und Ecken. Die Erfolgsquote bei Standards hängt von der Klasse und Form der Standardspezialisten ab. Diese Erfahrung machte auch Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo. Das portugiesische Freistoss-Genie schoss auf Klubebene während mehr als zweier Jahre über 40 Freistösse nacheinander entweder daneben, in die Mauer oder in die Hände des gegnerischen Torhüters. So viele Versuche wird St.Gallens Jordi Quintillà bis zum nächsten Freistosstor hoffentlich nicht benötigen.

FCSG-Mittelfeldspieler Jordi Quintillà trat vor der Winterpause die meisten Freistösse und Ecken. Bild: Claudio Thoma, freshfocus

Letztmals verwandelte der Spanier in der Meisterschaft einen direkt getretenen Freistoss im Mai 2022 gegen den FC Zürich. Im Herbst wirkte er bei Freistössen etwas verunsichert. Sinnbildlich hierfür war, wie er bei der 0:1 Niederlage in Winterthur gegen Spielende aus aussichtsreicher Freistossposition an der Strafraumgrenze keinen Direktschuss wagte. Stattdessen spielte er kurz zu Isaac Schmidt, dessen Stolpern der Schiedsrichter als Schwalbe taxierte und mit einer roten Karte ahndete. Im Spiel gegen den FC Basel deutete Quintillà aber an, dass er sich bei Standards wieder mehr zutraut. So nutzte er eine Freistossgelegenheit gegen Spielende für einen Direktschuss. Und früher im Spiel hatte er nach einer flachen Ecke von Görtler direkt abgezogen.

In der Vergangenheit gerieten die St.Galler Ecken oftmals zu kurz

Im Profifussball kommt eine Mannschaft im Mittel auf etwa sechs Ecken pro Spiel. Wie schon sein spanischer Vorgänger, Victor Ruiz, trat Quintillà die Eckbälle meistens lang und hoch vor das gegnerische Tor. Diese gerieten zwar weniger häufig als bei Ruiz zu kurz, aber sie sorgten nicht für regelmässige Torgefahr. Das dürfte auf den Tribünen den Eindruck verstärkt haben, die St.Galler Standards seien ungenügend. Die nackten Zahlen unterstützen diese Einschätzung allerdings nur bedingt: In der laufenden Saison erzielte der FC St.Gallen bislang aus 95 Eckbällen zwei Tore (2,1 Prozent). In der Vorsaison waren es acht Tore aus 209 Eckbällen (3,8 Prozent). Das sind zwar beides keine Spitzenwerte, aber auch nicht Tiefstwerte.

In der Kategorie «Anzahl erfolglose Flanken und Eckbälle» rangieren die Espen ebenfalls im Mittelfeld der Super League. In den europäischen Ligen benötigen viele Mannschaften 40 bis 50 Ecken für einen Torerfolg. Borussia Dortmund brauchte zuletzt gar 96 Versuche, bis sie den Ball nach einer Ecke ins Tor kriegten.

Für eine hohe Torquote bei Standards braucht es keine Kopfballungeheuer

Die St.Galler trafen diese Meisterschaft erst einmal per Kopf zum Tor. Bild: Claudio Thoma, freshfocus

Besser als die Borussia aus Dortmund macht es bei Standards die Borussia aus Mönchengladbach. Die Gladbacher erzielten elf ihrer bis dato 30 Tore (37 Prozent) nach einem ruhenden Ball. Zweimal trafen sie per Penalty und neunmal nach Eckbällen oder indirekt getretenen Freistössen. Die gute Standardstatistik der Gladbacher ist bemerkenswert, weil sie belegt, dass Standardstärke nicht zwingend Kopfballstärke bedingt. Die Gladbacher haben bislang nur zweimal per Kopf getroffen, einmal mehr als der FC St.Gallen. Sie schlagen die Eckbälle oftmals nicht lang vor das gegnerische Tor, sondern in weniger gut verteidigte Zonen weiter weg vom Tor. Von dort kann ein Mitspieler den Ball dann unbedrängter und darum umso genauer in den Strafraum spielen. Wo der Gegner vielfach nicht mehr gleich gut organisiert ist wie bei der Ausführung der Ecke.

Am Sonntag schlugen auch die wechselnden St.Galler Eckballschützen (Witzig, Görtler, Akolo) den Ball nicht einfach lang vor das Basler Tor. Vielmehr führten sie die Eckbälle kurz und rasch aus oder spielten sie zur Überraschung der Basler Verteidiger auch einmal scharf und flach in den Strafraum. Eine derartige Variantenvielfalt macht die Ecken der Espen deutlich gefährlicher und unberechenbarer.

Die häufigste Standardvariante in einem Spiel: Einwürfe

Im Durchschnitt gibt es in einem Spiel gegen 50 Einwürfe. Viele finden weit entfernt vom gegnerischen Tor statt. Der bespielbare Raum ist bei Einwürfen zudem beschränkt und die verteidigende Mannschaft in Ballnähe meist in Überzahl. Deshalb führt die überwiegende Anzahl der Einwürfe nicht zu unmittelbarer Torgefahr. Seit allerdings der FC Liverpool im Jahr 2018 mit grossem Erfolg einen spezialisierten Einwurfcoach verpflichtet hat, wird den Einwürfen bei allen Klubs mehr Aufmerksamkeit zuteil.

Für den Einwerfenden sollen möglichst gute Anspieloptionen geschaffen werden, damit der Ball in den eigenen Reihen behalten werden kann. Und bei Einwürfen in der gegnerischen Spielhälfte soll eine rasche Ausführung für überraschende Flanken- und Abschlusssituationen sorgen. Dass man mit einer schnellen Ausführung von Einwürfen tatsächlich gefährliche Konter einleiten kann, hat der FC St.Gallen nicht erst im Spiel gegen den FC Basel unter Beweis gestellt.

Die Basler beneiden die St.Galler um ihr schnelles Umschaltspiel

Der FC St.Gallen beherrscht das schnelle Umschaltspiel. Das ist auch den Basler Lokalmedien nicht entgangen. In der Winterpause erkoren sie die Espen zu dem Super-League-Team mit den meisten Kontertoren (12); noch vor Tabellenführer YB (10). Den FC Basel kritisierten sie für die mangelnde Toreffizienz bei viel Ballbesitz.

Was das schnelle Umschaltspiel angeht, macht den St.Gallern keiner etwas vor. Bild: Claudio Thoma, freshfocus

Tatsächlich ist Basels hoher Anteil an Toren nach Spielunterbrechungen eben nicht nur der Beweis von Standardstärke. Er ist genauso auch Ausdruck einer stockenden Torproduktion. Die Torstatistik der Basler ist denn auch spiegelverkehrt zu derjenigen der St.Galler: Die Rot-Blauen verwerten zwar ihre Penaltys und treffen häufiger als die Espen nach Standards. Aber sie erzielen deutlich weniger Tore aus dem Spiel heraus.

Peter Zeidler kennt das Rezept für erfolgreiche Standards

Um die Torgefährlichkeit der Standards zu erhöhen, benötigt St.Gallens Trainer Peter Zeidler keine Ideen aus Basel oder Mönchengladbach. Es genügt, wenn er in den Sommer 2019 zurückblickt. Damals erzielte der FC St.Gallen bis zum sechsten Meisterschaftsspiel alle Tore mit Standards. Der Trainer der Standardkönige war Peter Zeidler. Auf den Zuschauerrängen vermisste man beim damaligen Team die Fähigkeit, Tore aus dem Spiel heraus zu kreieren.

Peter Zeidler: Trainer der Standardkönige. Bild: Claudio Thoma, freshfocus

Als Anhängerin oder Anhänger des FC St.Gallen wünscht man sich natürlich den Fünfer und das Weggli: Übermässig viele Tore aus Spielkombinationen und übermässig viele Tore nach Standards. Das mag kurzfristig nicht zu erreichen sein. Aber wer denkt beim FC St.Gallen schon kurzfristig? Cheftrainer Peter Zeidler kann das Zusammenfügen der beiden Mosaiksteine langfristig ins Auge fassen. Und sollte das gelingen, wäre mehr möglich, als der Kolumnist momentan zu träumen und erst recht zu schreiben wagt. Hopp Sanggalle!

