FCSG-Kolumne «Nachspielzeit» von Urs Spielmann: Vor dem Cupfinal

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Der Traum vom Cupsieg: Weshalb dem FC St.Gallen der Coup dieses Mal gelingen könnte Nach 53 Jahren ist die Zeit mehr als reif für den zweiten St.Galler Cupsieg. Es ist denn auch alles angerichtet für ein denkwürdiges Spiel in Bern und eine lange Nacht in St.Gallen. Was muss der FC St.Gallen hinbekommen, damit der Tag nicht wider Erwarten in Tränen endet? Sicherlich eines: die bestmögliche Mannschaftsleistung auf den Platz bringen. Eine populäre Comedy-Serie liefert einen Hinweis, wie das gehen könnte. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Jubelnde St.Galler – das wollen die Fans der Espen am Sonntag im Cupfinal gegen Lugano sehen. Bild: Keystone (St.Gallen, 19. März 2022)

Dafür hätte Lukas Görtler eine Auszeichnung verdient. Nein, nicht für ein besonders schönes Tor. Aber für eine speziell humorvolle Aussage:

«Das Spiel hatte natürlich nicht die Brisanz wie in drei Wochen. Noch dazu werden wir dann auf Kunstrasen spielen. Das ist wie eine andere Sportart.»

Diese Sätze sagte der St.Galler Captain nach dem 3:0-Heimsieg gegen Cupfinal-Gegner Lugano staubtrocken ins Mikrofon des Schweizer Fernsehens. Und löste damit bei mir ein herzhaftes und zustimmendes Lachen aus.

Der Spruch hat Originalität. Und einen Funken Wahrheit. Das war im Match am Dienstag gegen YB gut zu beobachten: Auf der harten Unterlage rollte der Ball schneller und sprang höher als auf einem Naturrasen. Spiele auf dem Berner Kunstrasen wirken auf mich immer etwas unnatürlich. Für einen Cupfinal würde ein Spiel auf echtem Grün einen würdigeren Rahmen abgeben.

Fehlende letzte Konsequenz – ein Symptom des nahenden Cupfinals?

Die etwas hoch ausgefallene 1:4-Niederlage gegen YB ist nicht auf die Spielunterlage zurückzuführen. Vielmehr gingen die St.Galler nicht mit letzter Konsequenz zur Sache. Ähnlich wie in einigen Szenen bereits im Spiel am Samstag gegen den neuen Meister aus Zürich. Vermutlich waren sie mit ihren Gedanken doch schon etwas beim Cupfinal.

Ein enttäuschter Matej Maglica nach dem 1:4 bei YB im Wankdorf. Bild: Freshfocus (11. Mai 2022)

Am Sonntag muss die Mannschaft wieder konsequenter und konzentrierter zur Sache gehen. Dann kann sie auch das Glück zurück auf ihre Seite zwingen, das ihr in den letzten beiden Spielen etwas abhanden gekommen ist.

Dieses Mal spricht mehr für Grünweiss

Die Espen müssen ihr Denken und damit ihre Aufmerksamkeit nun mit aller Konsequenz auf ihre Stärken lenken. Und keinesfalls auf unbeeinflussbare Aspekte wie eine Spielunterlage. Schaffen sie das, stehen die Chancen auf den Cupsieg besser als vor einem Jahr – und zwar aus folgenden Gründen:

Das heutige Kader und insbesondere auch die Ersatzbank verfügen über mehr Qualität.

Der Trainerstaff und etliche Spieler haben die letztjährige Finalniederlage miterlebt. Sie haben ihre Lehren daraus gezogen. Davon kann die gesamte Mannschaft nun profitieren.

Anders als vor einem Jahr hat man den Klassenerhalt frühzeitig geschafft und eine sehr gute Rückrunde gespielt. Das Selbstvertrauen ist trotz der letzten zwei Niederlagen intakt.

Der Gegner heisst in diesem Jahr Lugano und nicht Luzern. Die Tessiner sind in der Meisterschaft deutlich besser klassiert als Luzern. Und sie wirken mit ihren Routiniers gefestigt. Doch St.Gallen hat die Tessiner vor zwei Wochen klar besiegt. Gegen Luzern fuhren die Espen dagegen im letztjährigen Final und kürzlich in der Meisterschaft bittere Niederlagen ein. Es wäre für sie daher schwieriger gewesen, sich mental auf einen Finalgegner Luzern einzustellen, als nun auf Lugano.

Dieses Jahr werden sich die St.Galler Spieler nicht verloren vorkommen in einem leeren Wankdorfstadion. Die grünweisse Unterstützung wird sicht- und hörbar sein.

Der letztjährige Cupfinal als Fingerzeig

Vor einem Jahr konnte der FC St.Gallen im Final nicht an die vorangegangenen Leistungen anknüpfen. An mangelndem Einsatz oder Willen lag es nicht. Vielmehr an einer fehlenden Prise Frechheit und Unbekümmertheit. Druck und Nervosität hatten sich hemmend auf die Spielfreude und Risikobereitschaft der Espen ausgewirkt. Dieses Phänomen deutete sich auch in den ersten 20 Minuten im Halbfinal gegen Yverdon an.

Im Final haben die Espen noch mehr zu verlieren. Es könnte also erneut zum Problem werden. Damit ist die Ausgangslage anders als in den Meisterschaftsspielen. In diesen traut sich Zeidlers Team inzwischen viel zu. Auch weil es verinnerlicht hat, dass die Welt bei einer Niederlage nicht untergeht.

Alain Sutter, Sportchef des FC St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 2. November 2021)

Die grösste Herausforderung für den St.Galler Trainerstaff liegt somit darin, selbst im Final eine Spur Lockerheit und Spielfreude erhalten zu können. Ansonsten führt der Druck zu Durchschnitt und Fehlervermeidung im Spiel der Espen. «Das richtige Mass an Spannung und Entspannung entscheidet über unsere Leistungsfähigkeit», fasst Sportchef Alain Sutter diesen Zusammenhang in seinem zweiten Buch zusammen.

Zeidler kennt das Erfolgsmotto: Seid wie ein Goldfisch und spielt einfach!

Cheftrainer Peter Zeidler ist sich dieser Problematik ebenso bewusst wie Sutter. Seine Aussage unmittelbar nach dem Spiel in Yverdon zielte klar in diese Richtung:

«In Bern wird es anders sein – wir werden einfach spielen.»

Wie eine solche Lockerheit im überzeichneten Mass entstehen kann, ist momentan Gegenstand einer populären Comedy-Serie namens «Ted Lasso». In dieser steigt der College-Football-Coach Ted Lasso dank einer schicksalhaften Fügung zum Profi-Fussballtrainer auf. Von der rauen Welt des Profifussballs versteht der herzerwärmende Trainer wenig. Dafür versprüht er eine ansteckende Unbekümmertheit. Und verblüfft die Spieler mit eigenwilligen Lebensweisheiten.

«Seid wie ein Goldfisch!», würde Ted Lasso den St.Gallern für den Final wohl eintrichtern. Warum wie ein Goldfisch? Weil diese Tiere nach seiner Einschätzung ein schlechtes Gedächtnis haben. Und daher Fehler umgehend vergessen und unbeirrt ihren Weg gehen. Ganz so, wie sich das Ted Lasso von seinen Spielern auf dem Platz wünscht.

Zeidler wird zweifellos einen eigenen Ansatz wählen. Er wird aber dasselbe Ziel verfolgen wie der Trainer in der Comedy-Serie: Die Spieler für den Final hinter einer gemeinsamen Idee versammeln zu können. Einer Idee, welche die Spielfreude und das Streben nach einer herausragenden Leistung so richtig anstachelt.

Bild: Keystone (St.Gallen, 24. April 2022)

Nicht etwas Neues versuchen, nur weil sich Final aussergewöhnlich anfühlt

Der FC St.Gallen schaffte es in der Rückrunde erfreulich oft, sich grösser als die Summe seiner Einzelspieler zu machen. Weil die Spieler untereinander sehr solidarisch waren. Und weil sie dynamischen und mutigen Angriffsfussball mit hoher Laufbereitschaft verbanden. Kriegt die Mannschaft dies auch am Sonntag hin, kann sie auf dem Berner Kunstrasen Cupsieger werden. Und zwar – das sei mit einem Augenzwinkern in Richtung Lukas Görtler klargestellt - in der Sportart Fussball.

Viele Sportbegeisterte in der Ostschweiz fiebern momentan mit dem Team, dem Trainerstaff und der Vereinsleitung mit. Weil sie spüren, wie wichtig allen Verantwortlichen dieser Cupfinal ist. Weil sie merken, wie im Verein alles Mögliche unternommen wird, um das Ziel Cupsieg zu erreichen. Und alle wünschen sie Cheftrainer Zeidler vor allem eines: dass er nach dem Schlusspfiff nicht dieselben Worte bemühen muss wie letztes Jahr:

«Wir haben nicht so gespielt, dass wir es verdient hätten, Cupsieger zu sein.»

Enttäuschung pur: St.Gallens Präsident Matthias Hüppi tröstet nach dem verlorenen Cupfinal gegen Luzern Thody Élie Youan. Bild: Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

Weil dem so war, sind er und seine Mannschaft damals als Verlierer zurückgekehrt. Und nicht, weil sie den Cupsieg verpasst hatten.

Trotz minutiöser Vorbereitung: Niederlagen passieren

Wenn es der Mannschaft am Sonntag gelingt, ihr intensives Pressing-System auf den Platz zu bringen, ist das noch keine Garantie für den Titel. Es bleibt das Risiko, dass der Fussball ausgerechnet in diesem Cupfinal einen seiner unverständlichen Irrtümer produziert. Bei einem mitreissenden Spiel würde die Mannschaft aber trotzdem als Sieger zurückkehren. Als zweiter Sieger zwar. Aber doch für viele in der Ostschweiz als Sieger. Und Zeidler könnte dieses Jahr immerhin erhobenen Hauptes in die Mikrofone sagen:

«Wir hätten es verdient, Cupsieger zu sein.»

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Keystone (Yverdon, 21. April 2022)

Ted Lasso tröstet enttäuschte Spieler jeweils mit dem Satz: «Ich verspreche dir, es gibt etwas Schlimmeres, als traurig zu sein. Und das ist, allein und traurig zu sein.»

Traurig wären die St.Galler Spieler bei einer Cupfinal-Niederlage zweifellos. Allein wären sie nach einem engagierten Spiel nicht. Tun wir mit einer lautstarken Unterstützung unser Bestes, damit die Mannschaft nicht traurig aus Bern zurückkehrt. Und auch nicht allein. Sondern in Begleitung eines begehrten Objekts: der Cup-Trophäe im grün-weissen Bänderschmuck. Hopp Sanggalle!

