FCSG: «Nachspielzeit»-Kolumne von Urs Spielmann

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Der Matchplan des FC St.Gallen, der nicht mal die erste Minute überlebte Heutzutage analysieren Experten bei Fernsehübertragungen praktisch jedes Fussballspiel. Ab und an überschätzen sie den Einfluss eines Trainers auf ein einzelnes Spiel. In diese Richtung äusserte sich auch St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler nach dem Spiel in Basel. Eine Woche später musste er in Winterthur auf bittere Art und Weise erfahren, wie richtig er mit seiner Einschätzung lag. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 22.03.2023, 12.30 Uhr

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Ich gebe freimütig zu: Ich bin kein Kunstkenner. Dementsprechend halte ich mich zurück, wenn sich Kunstbeflissene um mich herum über Kunstwerke unterhalten. Ich höre ihnen aber interessiert zu. Und bin in der Regel aufrichtig beeindruckt von ihrem künstlerischen Flair und Wissen. Doch manchmal schleicht sich bei mir der leise Verdacht ein, es werde etwas gar viel in ein Kunstwerk hineininterpretiert.

So etwa, wenn jemand bei der Betrachtung eines Gemäldes zu wissen glaubt, was der Künstler sich bei dessen Erschaffung genau gedacht hat. In solchen Situationen frage ich mich insgeheim, ob da nicht zu tiefschürfende Überlegungen über etwas angestellt werden, das der Künstler womöglich recht spontan erschuf. Etwas, das er halt so malte, weil es sich so ergab.

Was Kunst- und Fussballexperten verbindet: Sie sehen Sachen, die andere nicht sehen

Sie fragen sich vermutlich, was mein mangelndes Kunstverständnis mit Fussball zu tun hat. Wovon ich doch immerhin ein bisschen mehr zu verstehen glaube als von Kunst. Nun, ich habe mich bei Spielanalysen von Fussballexperten auch schon gefragt, ob der Einfluss des Trainers auf den Verlauf eines einzelnen Spiels nicht überschätzt werde. Weil im Fussball doch immer auch der Zufall mitspielt.

Zuletzt ist mir das bei einigen Fussballspielen passiert, die ich – wie die letzten beiden Auswärtsspiele des FC St.Gallen – im Fernsehen verfolgte. Vielfach vermitteln die Analysen ehemaliger Trainer oder Spieler Einblicke in taktische Aspekte, die einem ansonsten vielleicht verborgen blieben. Doch manchmal überdrehen einzelne Taktikfüchse. Namentlich dann, wenn sie das Spiel eines Teams als zwingende logische Folge eines cleveren Matchplans des Trainers darstellen. Kein noch so genialer Trainer kann ein Spiel durchgehend antizipieren und planen. Dafür ist die Vielfältigkeit der möglichen Spielverläufe schlicht viel zu gross.

So wird niemand ernsthaft behaupten wollen, der ausschlaggebende Grund für den Sieg des FC Winterthur gegen den FC St.Gallen sei ein genialer Matchplan des Winterthurer Trainers Bruno Berner gewesen. Berner konnte den Platzverweis des St.Galler Stürmers Julian von Moos gleich zu Beginn genauso wenig vorausahnen wie sein Konterpart Peter Zeidler.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschaftler arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Der Matchplan: Woher kommt eigentlich dieser häufig verwendete Begriff?

In Fussballberichterstattungen ist heutzutage oftmals vom «Matchplan» eines Teams oder eines Trainers die Rede. Meistens so, als beziehe sich ein Matchplan einzig auf die laufenden 90 Spielminuten. Dementsprechend wird dann gesagt, der Matchplan des siegreichen Trainers sei aufgegangen, respektive derjenige des Verliererteams sei ungeeignet gewesen. Der Matchplan ist insofern ein dankbarer Erklärungsansatz, als sich mit ihm jeder Sieg oder jede Niederlage erklären lässt.

Entstanden ist der Begriff vor rund 15 Jahren beim deutschen Bundesligisten FSV Mainz. Dort machte sich Thomas Tuchel, der zuletzt den englischen Premier-Ligisten FC Chelsea trainierte, mit einer akribischen Arbeitsweise und detailliert ausgearbeiteten Matchplänen einen Namen. Diese basierten auf einer frühzeitigen Analyse des Gegners und beschrieben das Training unter der Woche und die Taktik für das kommende Spiel. Zweifellos gestaltet jeder Trainer seinen Matchplan individuell. Für viele ist er aber mehr ein Wochen- als ein Spielplan.

Der Vater des Matchplans: Thomas Tuchel, hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2014, als er noch Mainz-Coach war. Bild: Keystone

St.Galler Matchplan überlebte nicht einmal die erste Minute

Jeder Fussballtrainer ist bestrebt, den Zufall in einem Match so gering wie möglich zu halten. Also wird er sich mindestens im Kopf einen Plan zurechtlegen, von dem er sich die grösstmöglichen Siegchancen verspricht. Und er wird seine Mannschaft entsprechend auf- und auf den Gegner einstellen. Aber jeder Trainer weiss, dass ein Plan selten 90 Minuten überlebt. Weil jedes Spiel einen anderen, oftmals einen unerwarteten Verlauf nimmt.

So wie in Winterthur, als der ursprüngliche Pressingplan des St.Galler Cheftrainers Peter Zeidler bereits nach wenigen Sekunden wegen einer roten Karte hinfällig wurde:

Julian von Moos trottet nach seinem Platzverweis vom Feld. Bild: Freshfocus

Fussball ist kein Schachspiel auf Rasen, bei dem jeder Spielzug planbar ist. Das machte selbst der akribische Planer und Arbeiter Thomas Tuchel im Verlauf seiner Karriere immer wieder deutlich. Nach seiner Überzeugung gewinnen am Ende die Spieler und nicht der Trainer ein Spiel. Fussball ist für ihn denn auch ein sogenanntes «Players’ Game».

Ein Fussballspiel lässt sich nicht durchplanen

Den Begriff «Players’ Game» verwendete Tuchel, um zu verdeutlichen: Der Trainer setzt die Rahmenbedingungen, die Spieler tragen die entscheidende Verantwortung. Wie das in jeder Sportart der Fall ist, die eine schnelle Abfolge von Entscheidungen und Reaktionen auf dem Spielfeld erfordert. Anders liegt die Sache bei den sogenannten «Coaches’ Games». Damit sind Sportarten gemeint, bei denen der Trainer eine weitergehende Kontrolle über das Spiel hat. Und die vor allem in den USA sehr beliebt sind.

Der deutsche Ex-Nationalspieler und -trainer Jürgen Klinsmann, der von 2011 bis 2016 die US-Fussballnationalmannschaft trainierte, zählte hierzu namentlich Baseball und American Football. In diesen Sportarten dominieren die Trainer die Taktik und die Strategie der Mannschaft auch während des Spiels. Die Spieler, die sie häufig auswechseln, werden als eher ausführende Organe gesehen. Im Fussball machen hingegen die Spieler das Spiel. Die Trainer haben während des Matches weniger Eingreifmöglichkeiten. Das gilt selbst für engagierte Trainer am Spielfeldrand, die den Spielern mit fuchtelnden Armen Anweisungen geben.

Die stärkste Einflussnahme des Trainers erfolgt im Training

Die Einflussnahme eines Trainers geschieht vor allem in der Spielvorbereitung und bei der Auswahl der Startformation. Und natürlich in der täglichen Trainingsarbeit, in der eine Grundstrategie eintrainiert wird. Cheftrainer Peter Zeidler hat dem FC St.Gallen eine klare Grundstrategie verpasst, die auf Gegenpressing, Balleroberung und rasches Umschalten ausgerichtet ist. Entsprechend üben die Spieler im Training die Herbeiführung von Situationen, die zu einem raschen Ballgewinn nahe am gegnerischen Tor führen sollen.

Und natürlich üben sie die Umsetzung der definierten Spielprinzipien, die Peter Zeidler wichtiger sind als die Grundordnung. Auch wenn über diese mehr und häufiger diskutiert wird. Wie nach dem Auswärtsspiel in Basel, als der FC St.Gallen erstmals unter Peter Zeidler mit einer Dreierkette in der Abwehr und fünf Mittelfeldspielern agierte.

Auch im Training engagiert dabei: Peter Zeidler. Bild: Freshfocus

Peter Zeidlers Matchplan in Basel: War das der oft vermisste Plan B?

Zwei Tage nach dem Spiel in Basel gab Peter Zeidler in einem Interview mit dieser Zeitung erfrischend offen Einblick in seine taktischen Überlegungen, neudeutsch gesagt also in seinen Matchplan. Demnach hatten ihn zwei Gründe zu der überraschenden 3-5-2-Grundordnung veranlasst. Erstens wollte er die Aufstellung des FC Basel spiegeln, also im Mittelfeld Gleichzahl herstellen. Mit der 3-5-2-Formation kam es denn auch zu einem 1-gegen-1-Duell auf beiden Seiten und zu einem 3-gegen-3-Duell im Zentrum. Damit verfügte kein Team über taktische Vor- oder Nachteile.

Peter Zeidler setzte darauf, dass seine Spieler die eingeübten Spielprinzipien aus der gewählten Grundordnung heraus besser umsetzen würden als der Gegner. Zweitens wollte er zusätzlich zur bewährten Innenverteidigung mit Leonidas Stergiou und Matej Maglica auch dem Innenverteidiger Albert Vallci Einsatzzeit geben. Und kam so pragmatisch auf die Lösung mit einer Dreierkette in der Abwehr. Von einem ausgetüftelten Matchplan, der ohne den individuellen Abwehrfehler kurz vor Schluss voll aufgegangen wäre, wollte Peter Zeidler im Interview aber nicht sprechen.

In dieser Szene kommt Albert Vallci zu spät: Basels Andi Zeqiri markiert das 1:1. Bild: Keystone

Er rühmte sich auch nicht, mit der veränderten Grundordnung etwas auf das Feld gebracht zu haben, das ihm einige nicht mehr zugetraut hatten: einen Plan B zu dem oftmals als durchschaubar etikettierten Gegenpressing-Fussball. Ganz offensichtlich wollte Peter Zeidler seinen gelungenen taktischen Schachzug nicht zu hoch hängen. Sicherlich, weil er aufgrund seiner langjährigen Erfahrung weiss, dass entsprechende Aussagen bei Niederlagen auf ihn zurückfallen würden. Und vielleicht auch, weil er Fussball als das sieht, was es im Kern ist: ein «Players’ Game». Ein Spiel, das letztlich die Spieler entscheiden, dem aber der Trainer mit einem passenden Matchplan eine kräftige Portion Coaching mitgeben kann. Hopp Sanggalle!