FCSG: «Nachspielzeit»-Kolumne von Urs Spielmann

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Der FC St.Gallen verkauft Emotionen Kaum ein Schweizer Klub versteht es wie der FC St.Gallen, sein Stadion Woche für Woche grösstenteils zu füllen. Weil er genügend Ausstrahlungskraft entwickelt hat, um auch Gelegenheitsbesucher anzulocken. Und weil er unterschiedlichen Publikumserwartungen gerecht zu werden vermag. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

«Irgendetwas war auch schon anders, aber ich weiss nicht was.» Dieser Gedanke geht mir auf dem Heimweg nach dem Cup-Aus gegen den FC Basel durch den Kopf. Ich habe mit der Möglichkeit einer Heimniederlage gegen die Rheinstädter gerechnet. Aber bei diesem Spiel kam mir irgendetwas ungewöhnlich vor. Vier Tage später bin ich wieder im Stadion. Heute Sonntag sind die Grasshoppers aus Zürich zu Gast.

Ich begebe mich zu meinem angestammten Sitzplatz. Im Vergleich zum Mittwochabend ist der Kühlschrank Kybunpark etwas aufgetaut. «Vielleicht habe ich wegen der Kälte die Atmosphäre gegen den FC Basel anders als sonst empfunden», werweisse ich. Und versuche in dem Moment, die Atmosphäre bewusst wahrzunehmen. Mein Blick schweift dorthin, wo die Stimmung herkommt. Zum Espenblock auf der Westseite des Stadions.

Wie immer: Der Espenblock mit Herzblut bei der Sache

Der St.Galler Fansektor sorgt beim Einlaufen der beiden Mannschaften wie üblich für prickelnde Fussballatmosphäre, indem er seinen FCSG lautstark anfeuert. Die Hardcore-Fans im Espenblock kommen in stattlicher Anzahl auch dann zu den Spielen, wenn es ihrem Lieblingsverein einmal nicht läuft. Sie gehen mit dem FC St.Gallen durch dick und dünn. Etliche davon ein Leben lang.

Im Kybunpark wollen sie Sport sehen und keine Show. Sie haben für die Gegner und die Schiedsrichter auch wenig schmeichelhafte Gesänge im Repertoire. Das beweisen sie auch im Spiel gegen den ungeliebten Klub aus Niederhasli. In der Freizeit sind viele dieser Fans für den FC St.Gallen aktiv. Indem sie Choreos vorbereiten oder Lieder einstudieren. Für sie ist der FCSG ganz klar eine emotionale Angelegenheit.

Die Spieler des FC St.Gallen lassen sich vor dem Espenblock feiern. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Blauer Rauch aus dem Gästesektor: Brennt das Feuer der GC-Fans noch?

Die beiden Mannschaften sind bereit für das Anspiel. Mein Blick wandert zum Gästesektor hinter dem anderen Tor. «Es war wohl auch schon einfacher, GC-Fan zu sein», denke ich mir. Die chinesischen Klubbesitzer haben seit ihrem Einstieg wenig für eine Klubkultur getan, die den Fans Identität geben könnte.

Seit der Präsident sich vor kurzem in die chinesische Heimat verabschiedet hat, vermittelt GC definitiv einen seelenlosen Eindruck. Auf dem Feld ist davon allerdings nichts zu spüren. Die Zürcher starten vielmehr furios und gehen rasch in Führung. Die Espen hinterlassen einen etwas unorganisierten Eindruck. Was ihrem Cheftrainer Peter Zeidler nicht entgeht. Nach 18 Minuten ändert er die Grundformation und verstärkt das Mittelfeld. Die Hoppers verlieren damit ihre anfängliche Überzahlsituation im Zentrum. Das Spiel der Espen nimmt nun Fahrt auf.

Mehr als nur Schall und Rauch: GC ging bereits nach wenigen Minuten in Führung. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Wie die Eigentümer aus der Loge rufen, so schallt es von den Fans zurück

Im Kybunpark ist Pause. Der FC St.Gallen hat sich im Verlaufe der ersten Halbzeit gesteigert und ausgeglichen. Hätte er seine Chancen konsequenter genutzt, könnte er nun sogar in Führung liegen. Ich werde in eine Diskussion verwickelt. Nicht über das Spiel, sondern über einen bemerkenswerten Artikel des Finanzchefs des FC St.Gallen in einer Schweizer Tageszeitung. Im Text nimmt er die Finanzen der Super-League-Klubs unter die Lupe. So auch diejenigen der letzten beiden Gegner der Espen. Der heutige Gegner GC ist ein Negativbeispiel für ein weitverbreitetes Übel im Fussballgeschäft: mangelnde finanzielle Transparenz.

Viele Klubs veröffentlichen nur rudimentäre Geschäftszahlen. Die chinesischen Eigentümer von GC treiben diesen Auswuchs auf die Spitze: Sie veröffentlichen gar keine Geschäftszahlen. Was darum möglich ist, weil GC aktuell in keinem internationalen Wettbewerb mitspielt. Der Cupgegner vom Mittwoch, der FC Basel, ist im Schnellzugstempo zu einem Beispiel für einen anderen Missstand geworden: die vielerorts fehlende Finanzvorsorge für eine sportliche Durststrecke.

Nach vielen teuren Transfers über die letzten zwei Jahre klaffte im Basler Haushalt plötzlich ein Loch. Was den Präsidenten dazu veranlasste, von den Vereinsmitgliedern 300’000 Franken zur Deckung des Verlusts von 1,2 Millionen einzufordern. Doch sein Vorhaben löste so heftige Fanproteste aus, dass er zurückrudern musste.

Ein Fussballverein tickt anders als ein Privatunternehmen

In der Pausendiskussion findet der vorgenannte Artikel Anerkennung. Weil darin offen angesprochen wird, was sonst meistens im Hintergrund bleibt: Die sportliche Entwicklung ist bei vielen Schweizer Klubs nicht in Einklang mit der wirtschaftlichen Stabilität. Aus der Diskussion ergibt sich zudem die Erkenntnis, dass die beiden letzten Gegner des FC St.Gallen eine Gemeinsamkeit teilen: Ihre Eigentümer haben den Hang, den Klub wie ein eigenes Privatunternehmen zu führen. Das sei ihnen selbstverständlich unbenommen. Insbesondere wenn sie keine breite Abstützung in der Region anvisieren.

Ansonsten sei ihnen eine Aussage des Ex-Nati-Spielers und heutigen SRF-Fussballexperten Beni Huggel ans Herz gelegt: «Ein Investor muss sich im Klaren sein, dass ein Fussballclub keine AG ist, die zum Beispiel Schrauben herstellt. Sondern ein emotionales Ding, von dem die Leute das Gefühl haben, es gehöre zu einem Teil ihnen.» Huggel hat verstanden, dass sich viele Fussballfans als emotionale Miteigentümer ihres Klubs fühlen. Der FC St.Gallen hat das auch begriffen. Und seine Fans bei der letzten Kapitalerhöhung zu Mitaktionären gemacht.

Unverzichtbar für ein volles Haus: Gelegenheitsbesucher

Bevor ich mich für die zweite Halbzeit auf meinen Platz setze, blicke ich wiederum durch das Stadionrund. Und frage mich erneut, ob heute etwas anders ist als auch schon. Aber ich bemerke nichts Aussergewöhnliches. Ausser dass mir bewusst wird, was sich über die letzten Jahre verändert hat: Die weniger bevorzugten Plätze in den Kurven des Stadions sind regelmässig gut besetzt. Mehrheitlich von Zuschauern, die keine Saisonkarte haben und dann ins Stadion kommen, wenn ein Spiel gut in ihren Terminkalender passt. Im Marketingjargon spricht man von «Gelegenheitsbesucherinnen und -besuchern». Für den FC St.Gallen sind sie wichtig. Denn der aktuell hohe Durchschnitt von über 17’000 Zuschauern pro Spiel ist ohne sie nicht zu erreichen.

Es gab auch andere Zeiten: Aktuell verzeichnet der FC St.Gallen durchschnittlich um die 17'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Spiel. Das ist auch den sogenannten Gelegenheitsbesuchern zu verdanken. Bild: Raphael Rohner

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschaftler arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

In den letzten Jahren hat der FC St.Gallen erfolgreich Fussballinteressierte aus verschiedensten Altersgruppen und Schichten ins Stadion geholt. Weil er Werte kommuniziert, die er auch lebt. Weil er nicht ein emotionsloses Produkt, sondern eine engagierte Dienstleistung verkauft. Zu dieser gehört neben Sport und Identifikation für die eingefleischten Fans auch Unterhaltung für die gelegentlichen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Idealfall unterstützen die verschiedenen Zuschauergruppen den Verein in seinen Bemühungen, unterschiedliche Erwartungen unter einen Hut zu bringen. Etwa indem mitfiebernde Fans mit Humor reagieren, wenn unterhaltungsorientierte Gäste den aktuellen Wetterbericht besser kennen als die Aufstellung. Oder indem die Zuschauer auf den bevorzugten Plätzen und in den Logen wertschätzen, dass die lautstarken Fans den Heimvorteil erzeugen. Und in der Regel für eine friedliche Stimmung sorgen, die sich erfolgreich verkaufen lässt.

Das Geschehen auf dem Rasen ist in der zweiten Halbzeit etwas abgeflacht. Ich weiss nicht so recht, was ich von der Punkteteilung halten soll. Der FC St.Gallen hätte unbedingt gewinnen sollen, um auf Tuchfühlung mit Rang 2 zu bleiben. Aber für einen Sieg waren ihre Aktionen in der zweiten Halbzeit nicht zwingend genug.

Mehr als ein Punkt liegt gegen GC nicht drin. Der FC St.Gallen erlebt eine durchwachsene Rückrunde mit neun Punkten aus acht Spielen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Ob Grünweiss je en vogue sein wird?

Bei Verlassen des Stadions fallen mir einige Personen mit einem blauweissen Schal auf. Nun realisiere ich, was mir vor vier Tagen im Spiel gegen den FC Basel ungewöhnlich vorkam. Bei den schmerzenden Gegentoren der Basler musste ich in meiner unmittelbaren Nähe keine Personen erdulden, die rotblaue Schals schwenkten. Das hatte ich schon anders erlebt. Vor allem zu Zeiten, als der FC Basel Jahr für Jahr Meister wurde.

Vor Rotblau war zu Espenmoos-Zeiten während vielen Jahre Blauweiss en vogue. Damals, als der Rekordmeister aus Zürich seinen auch in der Ostschweiz vorhandenen Fans regelmässig Grund zum Jubeln gab. Ich frage mich in dem Moment, ob der FC St.Gallen auch das Zeug zu einem Modeklub hätte. Vermutlich nicht. Allein schon, weil er in der grössten Schweizer Stadt ohne Fussballstadion regelmässig als Provinzklub gesehen wird. Aber falls doch, liesse es sich wohl leicht erkennen: An einigen Besucherinnen und Besuchern, die statt Rotblau oder Blauweiss plötzlich stilgerecht Grünweiss tragen würden. Es wären mit Sicherheit Zeiten, in denen der FC St.Gallen die Liga rocken würde. Hopp Sanggalle!

