Der FCSG, die Fans und das Geld: Die Kolumne von Urs Spielmann

«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Der FC St.Gallen und die grünweisse Bewegung: Was, wenn Spektakel und Erfolg plötzlich ausbleiben? Der FC St.Gallen hat die Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Nun ist er noch breiter in der Ostschweizer Bevölkerung abgestützt. Neben dem Spielfeld ist er auf dem besten Weg zu einer grünweissen Bewegung. Doch: Wie viel Ausdauer beweisen die Fans, falls die Zeiten sportlich irgendwann wieder schwieriger werden? Urs Spielmann

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

«Die Spieler getrauen sich weniger zu reklamieren, wenn eine Frau das Spiel leitet», behauptete ein Journalist an der Pressekonferenz nach dem 2:1-Heimsieg des FC St.Gallen gegen GC. Der Trainer der Zürcher, Giorgio Contini, wollte sich zu der Behauptung nicht äussern. Also gab er die Frage flugs an St.Gallen-Trainer Peter Zeidler weiter. Dieser umschiffte das eigentliche Thema und lobte die gute Schiedsrichterleistung von Esther Staubli.

Gewandt kommuniziert beim FC St.Gallen neben dem Trainer vor allem auch Präsident Matthias Hüppi. Gegen 20 Referate hielt der erfahrene Kommunikator Hüppi allein im Monat Oktober an verschiedensten Anlässen. Immer mit dem gleichen Ziel: neue Aktien des FC St.Gallen unter die Leute zu bringen.

Der grosse Kommunikator in Sachen FCSG: Präsident Matthias Hüppi. Bild: Keystone

Die grünweisse Bewegung ist ins Rollen gekommen

In seinen Präsentationen zeigt Matthias Hüppi gerne Luftaufnahmen vom Fanmarsch am Cupfinaltag in Bern. Als sich eine grünweisse Menschenmenge vom Bahnhof zum Wankdorfstadion schlängelte:

Video: Leserreporter

Die Aufnahmen veranschaulichen Hüppis Vision: Ein FC St.Gallen, der breit bewegt. Der Präsident und seine Leute wollen eine Bewegung anstossen. Mit einem Fussballklub, der zwar wie ein Unternehmen wirtschaftlich funktioniert. Aber darüber hinaus Emotionen schafft. Einem Klub, der die Zuschauer in Massen ins Stadion lockt. Einem Klub, an dem sich die breite Bevölkerung beteiligen will.

Dem Vernehmen nach wollten über 8000 Anhängerinnen und Anhänger des FC St.Gallen dabei sein. So viele haben neue Aktien gezeichnet. Wenn man von drei Aktien pro Person ausgeht, dann wird die breite Streuung der Aktien rund 2,5 Millionen Franken in die Vereinskasse spülen. Und wenn sich an den Beteiligungsverhältnissen nichts ändern soll – dahingehend hat die Vereinsleitung bislang kommuniziert –, dann wird die Gesellschaft der Ostschweizer Hauptaktionäre (FC St.Gallen Event AG) im gleichen Umfang mitziehen. In dem Fall könnte sogar die Fünf-Millionen-Grenze gesprengt werden.

Die Aktion «Jeder und jedem ein Stück FC St.Gallen 1879» wird jedenfalls ein voller Erfolg. Auch dank eines geschickten Timings. Denn die Kapitalerhöhung kam zu einem Zeitpunkt, zu dem die grünweisse Welle auf dem Platz die Gegner überrollte. Die Vereinsleitung hat die positive Dynamik des sportlichen Moments geschickt genutzt.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschaftler arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. (dwa)

Einzelaktien von Fussballklubs sind keine Renditeperlen

Weshalb aber kaufen Leute scharenweise Einzelaktien des FC St.Gallen? Aktien, die so gut wie unverkäuflich sind, da sie nicht an einer Börse gehandelt werden. Und die auch keine Dividenden abwerfen werden, wie der FC St.Gallen im Angebot transparent schreibt. Die Fans tun es nicht, weil sie sich Gewinne erhoffen. Sondern weil sie sich mit dem Verein identifizieren und zu einer lässigen Bewegung dazugehören wollen. Verbunden mit der Erwartung auf Gegenleistungen. Nicht finanzielle zwar, aber andere. Zum Beispiel sportlichen Erfolg und den Wunsch nach verstärkter Nähe zum Verein.

Letzteres hat Präsident Matthias Hüppi bei der Ankündigung der Kapitalerhöhung selbst angesprochen:

«Fans sollen nicht nur die Möglichkeit haben, den FCSG im Stadion zu unterstützen, sondern sollen auch Aktionäre werden können. Dadurch können sie den Verein ein Stück weit selbst mitgestalten.»

Im besten Fall verbreitert sich mit dem Aktionärskreis auch die gemeinsame Grundlage für die Interessen der Fans und der Klubleitung. Nämlich dann, wenn die Fans als Aktionäre ihre Anliegen künftig an der Generalversammlung vorbringen. Und im Gegenzug Aktionen weglassen, die dem Bild des Vereins in der Öffentlichkeit eher schaden als nützen.

Das will in Sachen FC St.Gallen niemand sehen: Die von Espen-Chaoten zerstörte Tür eines Luzerner Busses. Bild: pd (Luzern, 24. Oktober 2021)

Die jetzige Kapitalerhöhung ist keine Bettelaktion wie in früheren Jahren

Der FC St.Gallen hat es in letzter Zeit mehrfach betont: Die Kapitalerhöhung geschieht nicht aus Geldnot. In der Tat ist der Verein kein Sanierungsfall. Das belegen die veröffentlichten Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/2022 klar. Mit der breiten Streuung von neuen Aktien will die Vereinsleitung mehr erreichen als die einmalige Äufnung der Vereinskasse. Sie will wiederkehrende Mehreinnahmen generieren. Indem die neuen Aktionärinnen und Aktionäre die Identifikation mit dem Verein an ihren Nachwuchs weitergeben. Indem sie künftig häufiger Spiele besuchen oder Saisonabonnements kaufen.

Diesbezüglich arbeitet der FC St.Gallen seit längerem höchst erfolgreich. Weit über 11’000 Dauerkarten hat er in dieser Saison bereits verkauft. Den Vereinsrekord aus der Vorsaison wird er übertreffen. Zudem ist der Zuschauerschnitt aktuell höher denn je.

Volle Ränge im Kybunpark: Auch gegen GC war der St.Galler Fussballtempel ausverkauft. Bild: Freshfocus

All das zahlt sich auch finanziell aus. Mit Einnahmen aus Fussballspielen in der Höhe von fast zwölf Millionen Franken setzte der FC St.Gallen in der abgelaufenen Saison eine weitere vereinsinterne Bestmarke, die deutlich über den Werten in früheren Jahren liegt. Und gar satte sieben Millionen Franken über dem coronageprägten Vorjahreswert. Aus finanzieller Sicht kann das Motto für die Zukunft somit, salopp formuliert, nur lauten: «Hütte füllen!» Was allein mit eingefleischten Fans aber nicht zu machen ist. Um vor ausverkauftem Haus spielen zu können, muss der FC St.Gallen Fussballinteressierte quer durch alle Altersgruppen und Schichten hindurchbewegen.

Was, wenn es nicht mehr läuft?

Der FC St.Gallen ist mit seinem breit gestreuten Aktienkapital der eigentliche Gegenentwurf zum Mäzenatentum, bei dem die Launen des Financiers ein massgebliches Geschäftsrisiko darstellen. Abhängigkeiten sind aber auch im St.Galler Modell nicht zu vermeiden. Auch wenn sie kleiner und subtiler sind. Und die Frage aufwerfen, ob der Verein sich von der angestossenen Bewegung abhängig macht. Ob er sich gar dem Unterhaltungswert ausliefert, den es braucht, um den bunt gemischten, grünweissen Anhang in Scharen in den Kybunpark zu locken.

In gewissem Umfang trifft dies sicher zu. Aber Geschäftsmodelle ohne Risiko gibt es nicht. Zudem versprechen solche mit einer Vielzahl von Kleinrisiken langfristig mehr Stabilität als diejenigen mit einem existenziellen Einzelrisiko. Beim FC St.Gallen werden die vielen Kleinaktionäre mit ihrem Verhalten künftig mit beeinflussen, wie gross oder klein der Spielraum der Vereinsleitung während einer sportlichen Durststrecke sein wird.

Der Druck des Publikums: Das Beispiel des SC Bern

Das Geschäftsmodell des FC St.Gallen weist Ähnlichkeiten mit demjenigen des SC Bern auf. Der Eishockeyklub aus der Bundesstadt hat ebenfalls keinen reichen Mäzen. Aber er hat eine Bewegung geschaffen, die ihm seit Jahren europaweit am meisten Zuschauer garantiert. Und ihm mehr Einnahmen aus Meisterschaftsspielen einbringt als allen anderen Klubs.

Entsprechend hoch ist seine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Zuschaueraufkommen. Die Vereinsleitung hatte diesen Zusammenhang am vergangenen Samstag mutmasslich im Kopf, als sie sich nach einem Heimsieg von Trainer Johan Lundskog trennte. Ganz sicher im Kopf hatte ihn im Herbst 2011 der hemdsärmelige CEO und heutige Präsident Marc Lüthi, als er überraschend Meistertrainer Larry Huras entliess. Zu einem Zeitpunkt, zu dem es dem SC Bern als Tabellenviertem sportlich akzeptabel lief. Lüthi begründete seinen Entscheid später so: «Weil wir feststellten, dass pro Spiel im Schnitt 5000 Inhaber von Saisonabonnenten nicht mehr ins Stadion kamen. Ein unhaltbarer Zustand, wir müssen ja im nächsten Jahr wieder Saisonabis verkaufen. Unsere Zuschauer sind unsere Kunden und waren mit unserem Produkt, mit dem Eishockey, das wir unter Larry Huras spielten, nicht mehr zufrieden.»

Beim FC St.Gallen ist ein erfolgreicher, attraktiver Vorwärtsfussball der wichtigste Treiber für den wirtschaftlichen Erfolg. Das weiss die Vereinsleitung. Und sie weiss auch, dass über eine längere Frist sportliche Durchhänger kaum zu vermeiden sind. Weil der sportliche Erfolg im Fussball zwar beeinflussbar, aber kaum planbar ist.

Im heutigen Cupspiel in Bellinzona ist ein sportlicher Erfolg für die Mannschaft Pflicht. Und gegen den Tessiner Zweitligisten AC Arbedo-Castione kann es für die grünweisse Bewegung nur eine Richtung geben: vorwärts. Auf geht’s, hopp Sanggalle!

