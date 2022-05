«Nachspielzeit»-Kolumne von Urs Spielmann: Zeidler und der FCSG

Nachspielzeit – die FCSG-Kolumne Der FC St.Gallen rasselt erneut am grossen Ding vorbei – Zufall oder mehr? Dem FC St.Gallen geht kurz vor der Ziellinie der Schnauf aus. In der Meisterschaft vergibt man den dritten Platz, und das grosse Ziel Cup-Sieg wird verfehlt. Erneut verpasst man am Saisonende also einen Coup. Ist der Trainer schuld? Vor voreiligen Schlüssen sei gewarnt, wie ein Blick zurück auf die letzten vier Jahre mit Peter Zeidler und ein Beispiel aus der Bundesliga zeigen. Urs Spielmann 1 Kommentar 26.05.2022, 11.50 Uhr

Wer in dieser Rückrunde nie im Kybunpark war, weiss nicht, wie viel Spass Fussball machen kann. Denn der FC St.Gallen spielte lange Zeit den aufregendsten Fussball der Liga. Nur leider nicht lange genug. Und leider auch nicht im entscheidenden Moment. Aber doch lange genug, um vielerorts beneidet zu werden ob seines spektakulären Fussballs.

Urs Spielmann, Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Das Nachlassen im Mai

Zu Beginn der Rückrunde schaffte es Trainer Peter Zeidler, das Potenzial der Mannschaft maximal auszuschöpfen. Wettkampfglück gesellte sich dazu. Und so blieben die Espen bis zur Auswärtsniederlage gegen Luzern elf Meisterschaftsspiele hintereinander ungeschlagen. Danach zeigten sich bei einzelnen Spielern aufgrund der laufintensiven Ernstkämpfe erste Abnützungserscheinungen.

Das definitive Ende des St.Galler Höhenfluges kam mit der Heimniederlage am 7. Mai gegen den FC Zürich. Der als frischgebackener Meister angereiste FCZ beeindruckte in diesem Spiel. Weil er sich im Kybunpark nicht anmerken liess, dass er den Titel unter der Woche ausgiebig gefeiert hatte.

Karol Mets köpft im Kybunpark zur Zürcher Führung ein. Bild: Keystone (St.Gallen, 7. Mai 2022)

Nach der Niederlage im Cupfinal hoffte die grünweisse Anhängerschaft auf eine starke Reaktion des FC St.Gallen gegen GC. Doch die Ersatzspieler – von der Startformation im Cupfinal war nur Jordi Quintillà übrig geblieben – boten eher magere Fussballkost. Für das letzte Spiel der Saison gegen Lausanne schickte Zeidler dann wieder seine Stammkräfte auf das Feld. Und diese sorgten mit dem 4:0-Heimsieg für einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der FC St.Gallen beendet die Saison auf dem fünften Schlussrang.

St.Galler Jubel im letzten Saisonspiel gegen Lausanne – und zwar gleich vierfach. Bild: Keystone (St.Gallen, 22. Mai 2022)

Wo hat man die Punkte liegen lassen?

Die Espen vergaben eine noch bessere Klassierung bereits in der verpatzten Hinrunde. Dort ergatterten sie gerade einmal 16 Punkte. In der Rückrunde, in der sie nach klugen Transfers wie ausgewechselt auftraten, holten sie 34 Punkte. Damit ist St.Gallen nach Meister Zürich das zweitbeste Team der Rückrunde. Und dasjenige mit den meisten geschossenen Toren.

Das ist die rundum positive Faktenlage. Aber diese will nicht ganz zur leicht eingetrübten Stimmung in der Endphase der Saison passen. Woran das liegt? Vor allem daran, dass man es verpasste, die gute Rückrunde mit dem Cup-Sieg zu krönen. Die Finalniederlage versieht die Brillengläser mit einer Tönung, durch die man im Nachhinein die gesamte Rückrunde beurteilt. Zudem fuhr man im Mai drei Meisterschaftsniederlagen hintereinander ein. Und vergab damit die letzte Chance auf den dritten Schlussrang, der die Türe zum Europacup geöffnet hätte.

Dadurch entgehen dem Verein wichtige Einnahmen. Und in sportlicher Hinsicht wäre ein auf europäischer Bühne mitspielender FC St.Gallen attraktiver gewesen: Für neue Spieler, die man gerne verpflichten würde. Und für bestehende, die man gerne behalten möchte.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Was ist es, das fehlt?

Zum vierten Mal hintereinander hat der FC St.Gallen gegen Saisonende ein wichtiges Ziel verpasst:

Im Jahr 2019 hätte er sich im letzten Spiel für die Europa League qualifizieren können.

Ein Jahr später wäre sogar die Meisterschaft drin gelegen.

Und die letzten zwei Jahre scheiterte man jeweils im Cupfinal.

Setzt man die kritische Brille auf, lautet das Fazit, dass der FC St.Gallen in kapitalen Spielen versagt. Bei wohlwollender Betrachtungsweise hebt man hervor, dass er die letzten vier Jahre immer bis zum Saisonende um eine Entscheidung mitzuspielen vermochte.

Nach dem verlorenen Cupfinal analysierte ein enttäuschter Peter Zeidler die Dinge verständlicherweise aus kritischer Perspektive. Er mutmasste:

«Es kann kein Zufall mehr sein, wenn man viermal in Folge am grossen Ding vorbeirasselt.»

Was Zeidler damit genau meinte, weiss nur er alleine. Die Aussage suggeriert aber zweierlei: Dass er die Leistungseinbrüche im entscheidenden Moment nicht für Zufall hält. Und diese zudem auf ein- und dieselbe Ursache zurückführt.

Im Zwiegespräch: St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler (rechts) und Sportchef Alain Sutter nach dem verlorenen Cupfinal. Bild: Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

Mehrmaliges Scheitern ist selten Zufall

Das viermalige Vorbeirasseln an einem grossen Ziel mag tatsächlich kein Zufall sein. Aber die Gründe hierfür sind unterschiedlich:

Dass der FC St.Gallen im Jahr 2019 die Europa League um ein einziges Tor verpasste, war Pech. Denn beim Schuss von Ashimeru fehlten kurz vor Schluss ein paar Zentimeter zum erlösenden Tor.

Ein Jahr später hatte YB-Trainer Seoane im Kampf ums Meisterrennen das stärkere und breitere – notabene auch viel teurere – Kader zur Verfügung als Zeidler.

Im Cupfinal vor einem Jahr scheiterte der FC St.Gallen an der eigenen Nervosität. Und an der lähmenden Angst, das wichtigste Spiel der Saison zu verlieren.

Der diesjährige Cupfinal ging in der zweiten Halbzeit definitiv verloren. Als man sich zu ungestüm nach vorne orientierte. Und deswegen die defensive Stabilität verlor.

Glaubt Peter Zeidler noch an den Erfolg mit dem FC St.Gallen?

Bereits vor dem Cupfinal behaupteten Fussballkenner: «Die St.Galler schaffen es nie!» Nach dem Final erklärten einige von ihnen auch, warum: «Weil der Trainer keine Endspiele zu gewinnen vermag.»

Ein solches Pauschalurteil ist voreilig und undifferenziert. Aber könnte es nichtsdestotrotz sein, dass auch die Gedanken des Trainers in diese Richtung gingen? Als er vieldeutig vom Vorbeirasseln am grossen Ding sprach? Zweifelt Zeidler womöglich selbst am künftigen Erfolg mit den Espen?

Sicher ist, dass sein Weggang für den FC St.Gallen ein Verlust wäre. Weil Zeidler mitverantwortlich ist für das gestiegene Publikumsinteresse am Verein. Und weil der Klub mit ihm durchaus auch wegweisende Spiele gewonnen hat. So entging man in seinem ersten Trainerjahr der Barrage, weil im richtigen Moment die nötigen Siege kamen. Und vor einem Jahr befreite man sich in einem kapitalen Match gegen Lausanne von allen Abstiegssorgen.

Mit zwei Toren gegen Lausanne trug Thody Élie Youan massgeblich zum Ligaerhalt des FC St.Gallen vor einem Jahr bei. Bild: Freshfocus (St.Gallen, 15. Mai 2021)

Mit voreiligen Schlüssen sollte man sich jedenfalls zurückhalten. Sie sind im Fussball schon weit genug verbreitet. So hatte etwa der deutsche Fussballklub FSV Mainz im Jahr 2003 zum zweiten Mal in Folge im letzten Spiel den Aufstieg in die 1. Bundesliga vergeigt. Für einige Fussballexperten war rasch klar: «Die Mainzer schaffen es nie!» Und sie kannten auch gleich den Verantwortlichen: den Trainer. Ein Jahr später schaffte Mainz den Aufstieg. Mit demselben Trainer. Mit Jürgen Klopp, der später sechs Finals in Serie verlor. Bevor er im Jahr 2019 mit dem FC Liverpool die Champions League gewann.

St.Galler Glanzpunkte vor dem Cupfinal

Die St.Galler Spieler vermochten im diesjährigen Cupfinal leider keine Glanzpunkte zu setzen. Aber andere St.Galler schafften das sehr wohl. So zogen vor dem Spiel Tausende grünweiss Gekleidete, quer durch alle Altersgruppen und Schichten hindurch, froh gelaunt vom Bahnhof Richtung Stadion. Sie gaben in den Strassen der Bundeshauptstadt eine sympathische Visitenkarte des Ostschweizer Vereins ab.

Video: Leserreporter

Und im Stadion glänzte die St.Galler Fankurve mit einer aufwendigen Choreo, die es so in einem fremden Stadion selten zu sehen gibt:

Bild: Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

«Zäme» und fair in jeder Situation

Einen Glanzpunkt der besonderen Art setzte nach dem Cupfinal ein weiterer St.Galler: Präsident Matthias Hüppi. Mit persönlichem Einsatz vermochte er Vermummte von unbedachten Aktionen abzuhalten:

Bild: Ralph Ribi (Bern, 15. Mai 2022)

Kann einem Verein etwas Besseres passieren als ein derart couragierter Präsident? «Nein!», lautet die spontane Antwort.

Und doch: Es gäbe eine Steigerungsmöglichkeit. Wenn es uns Grünweissen gelänge, die vom Präsidenten vorgelebte Fairness vollends zu verinnerlichen. Sodass Matthias Hüppi für deren Einhaltung gar nichts mehr unternehmen müsste. Das gäbe dem Motto «Zäma», das auf der Binde von Team-Captain Lukas Görtler steht, eine zusätzliche Bedeutung.

Bild: Imago (St.Gallen, 30. Oktober 2021)

«Zämä» in erfolgreichen Zeiten. Aber «Zämä» eben auch in Momenten einer bitteren Niederlage. Im Bemühen, jederzeit Fairness und Haltung zu bewahren.

In diesem Sinn: Hopp Sanggalle!

