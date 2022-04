FCSG-Kolumne von Urs Spielmann: Die grösste Baustelle des FCSG

«Nachspielzeit» – die FCSG-Kolumne Der FC St.Gallen hat eine Baustelle – und das ist der Hoffnungsträger Mit Miro Muheim und Silvan Hefti verfügte St.Gallen in der erfolgreichen Saison 2019/2020 über zwei aussergewöhnlich spielstarke Aussenverteidiger. Beide haben bei den Espen Lücken hinterlassen, die noch nicht ganz geschlossen sind. Was tun? Einen erfahrenen Aussenverteidiger verpflichten? Oder doch eher auf die Entwicklung junger Talente setzen? Immerhin gehört ein solches zu den Entdeckungen der laufenden Saison. Urs Spielmann Jetzt kommentieren 12.04.2022, 12.10 Uhr

«Wir sollten Lang zurückholen, um uns auf der rechten Abwehrseite zu verstärken», höre ich einen Zuschauer hinter mir sagen. Es läuft die 68. Spielminute, als er diese Aussage macht. Basel hat soeben den Ausgleich erzielt. St.Gallens rechte Abwehrseite hinterliess dabei – nicht zum ersten Mal in dieser Saison – keinen sattelfesten Eindruck.

Mit Lang meinte der Zuschauer natürlich Michael Lang. Der gebürtige Egnacher machte ein sehr gutes Spiel als rechter Basler Aussenverteidiger. Ob man den international erfahrenen Lang aber deswegen zu St.Gallen zurückholen sollte, ist eine andere Frage. Er hat bei Basel noch einen gut dotierten Vertrag bis 2023.

In einer Hinsicht teile ich aber die Einschätzung des Zuschauers: Über die rechte Abwehrseite ist St.Gallen in dieser Saison zu oft verwundbar. Dass Lang als rechter Verteidiger Karriere machen würde, zeichnete sich schon im Sommer 2011 ab. Damals verliess er den aus der Super League abgestiegenen FC St.Gallen in Richtung Zürich.

Ein Ex-Espe im Kybunpark: Michael Lang im Duell mit Jordi Quintillà. Bild: Freshfocus

Muheim und Hefti: Spielgestalter auf den Aussenbahnen

Es dauerte einige Jahre, bis der FC St.Gallen mit Silvan Hefti in der Saison 2017/2018 erneut einen überaus talentierten Rechtsverteidiger hervorbrachte. Als linker Aussenverteidiger kam in der erfolgreichen Saison 2019/20 der gelernte Flügelspieler Miro Muheim dazu.

Muheim auf links und Hefti auf rechts, das war das beste Aussenverteidiger-Duo des FC St.Gallen seit langem. Die beiden belebten mit gefährlichen Vorstössen über die Seite das Offensivspiel der Espen. Sie waren darauf aus, das Spiel zu gestalten. Und sie standen nicht auf Kriegsfuss mit den Farben Gelb und Rot. Der FC St.Gallen hatte aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, die beiden Talente auf Dauer zu halten.

Isaac Schmidt: Der Aufsteiger der Saison auf der linken Aussenposition

Talente wie Muheim und Hefti wachsen in St.Gallen nicht gerade auf den Bäumen. So stellt sich die Frage: Hat jemand von den bestehenden Aussenverteidigern das Zeug, in ihre Fussstapfen zu treten? Als Erstes denkt man bei dieser Frage an den Aufsteiger der Saison: Isaac Schmidt. Er ist ein typisches Projekt der heutigen St.Galler Führungscrew. Schmidt war ein bei Lausanne übersehener Offensivspieler. Bis Sutter und Zeidler sein Potenzial erkannten und ihn zu St.Gallen holten. Hier funktionierte ihn Zeidler zum Verteidiger um.

Der Senkrechtstarter, der aus Lausanne kam: Isaac Schmidt. Bild: Freshfocus

Schmidts Stärken liegen im offensiven Bereich, was Zeidler wertschätzt. Er misst seine Aussenverteidiger nicht zuletzt an der Anzahl Balleroberungen in der gegnerischen Platzhälfte. Schmidt setzte sich bei St.Gallen als Rechtsfuss auf der linken Abwehrseite durch. Noch spielt er defensiv nicht gleich stark wie offensiv.

St.Gallen sucht ähnliche Spieler wie Liverpool

Wer aber soll den Gegenpart auf der rechten Seite übernehmen? Fragen wir anders: Wie sieht das Idealbild aus, das sich Sutter und Zeidler von einer Aussenverteidigung machen? Spontan würde ich antworten: So wie das Duo Robertson und Alexander-Arnold. Damit bin ich in der englischen Premier League bei Liverpool gelandet.

Alain Sutter, Sportchef des FC St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Warum komme ich gerade auf diese beiden Spieler? Aus zwei Gründen. Erstens, weil Sportchef Sutter an einem Anlass einst Folgendes preisgab:

«Im Prinzip suchen wir die gleichen Spielertypen wie Liverpool – natürlich auf einem anderen Preisniveau.»

Und zweitens, weil Robertson auf der linken Seite und Trent Alexander-Arnold auf rechts momentan weltweit zu den besten Aussenverteidigern gehören. Sie sind treibende Kräfte in der Offensive und sicher im Passspiel. Und sie können präzise Flanken schlagen. All das wünschen sich Sutter und Zeidler zweifellos auch von ihren Aussenverteidigern.

FC Liverpool: Das Mass der Dinge in puncto Aussenverteidiger

Wie entscheidend spielstarke Aussenverteidiger für den Erfolg einer Mannschaft sein können, belegt folgende Statistik: Robertson und Alexander-Arnold sind in der laufenden Meisterschaft bei Liverpool bis dato für 22 Torvorlagen und 3 Tore verantwortlich. Zum Vergleich: Das offensiv schlagkräftige Duo Muheim und Hefti brachte es in der erfolgreichen Saison 2019/20 immerhin auf 12 Vorlagen und 3 Tore.

Vom bestehenden St.Galler Kader erfüllt (noch) kein Spieler in jeder Hinsicht das Idealprofil eines Aussenverteidigers. Das ist allerdings nicht weiter verwunderlich. Wir reden vom FC St.Gallen. Und nicht vom FC Liverpool. Wir reden von einem Kader mit einem Marktwert von rund 25 Millionen Franken. Und nicht von einem 900-Millionen-Euro-Team. Allein Rechtsverteidiger Alexander-Arnold hat einen dreimal höheren Marktwert als die St.Galler Mannschaft insgesamt.

Unterschiedliche Stärke- und Schwächeprofile

Im Moment dürfte Schmidt für die linke Abwehrposition gesetzt sein. Auf rechts spielte in der Hinrunde Lüchinger defensiv zuverlässig. Bis er sich verletzte. Dann ersetzte ihn Cabral, der auch in den letzten drei Spielen zum Zug kam. Seine Stärken und Schwächen zeigten sich exemplarisch im Spiel gegen Basel. Starke Vorstösse nach vorne wechselten sich mit weniger glücklichen Abwehraktionen ab. So etwa beim zweiten Basler Tor.

Offensiv auffällig, defensiv mit Schwächen: Euclides Cabral, hier gegen Taulant Xhaka. Bild: Freshfocus

Eine Option für die rechte Seite dürfte in Bälde auch der wieder genesene Kräuchi sein. Kann er an seine früheren Leistungen anknüpfen, stellt er eine defensiv und offensiv recht ausgeglichene Option dar.

Bleibt noch das Eigengewächs Sutter. Der Rheintaler ist wie Schmidt gelernter Offensivspieler. Einsetzbar ist er rechts wie links. In der Rückrunde spielte er mehrmals auf rechts. Sutter zeigte in dieser Saison wie Cabral gute Ansätze im Spiel nach vorne. Aber eben auch defensives Verbesserungspotenzial.

Auf der linken Aussenposition überzeugte in der Hinrunde bis zu seiner Verletzung der ehemalige FCZ-Junior Kempter. Dann blühte Schmidt auf dieser Position auf. Bald sollte Kempter wieder fit sein. Das würde Zeidler auch die Variante ermöglichen, ihn wieder auf links und Rechtsfuss Schmidt neu auf rechts einzusetzen.

Auf Tuchfühlung mit den Fans: Michael Kempter. Bild: Freshfocus

Wie lange kann St.Gallen die Entdeckung Schmidt halten?

Dank der kürzer gewordenen Verletztenliste verfügt St.Gallen wieder über mehr Optionen in der Abwehr. Indessen hat jeder aktuelle Aussenverteidiger seine stärkeren und schwächeren Seiten. Das könnte grundsätzlich für gelegentliche Wechsel auf den Aussenpositionen sprechen – je nach Profil des jeweiligen Gegners. Aber auch um die Motivation auf der Ersatzbank hochzuhalten. Was nicht unbedeutend ist. Denn die Einstellung ist oftmals genauso wichtig wie die Aufstellung. Schmoren auf der Bank ist für jeden ambitionierten Spieler ein Leidensgeschäft. Und keiner will auf Dauer leidender Angestellter des FC St.Gallen sein.

Wer den Konkurrenzkampf um die beiden Aussenpositionen für sich entscheiden wird, hängt von der weiteren Entwicklung der verschiedenen Akteure ab. Entwickeln werden sich vor allem jene Spieler, in die Vertrauen investiert und denen Zeit eingeräumt wird. Kwadwo Duah ist ein Beispiel für einen Spieler, der eine starke Entwicklung durchgemacht hat. Eben weil der Verein Zeit und Vertrauen in ihn investiert hat.

Er hat einen Lauf: St.Gallens Topskorer Kwadwo Duah. Bild: Freshfocus

Die Besetzung der Abwehrpositionen hängt aber auch von den finanziellen Möglichkeiten des Vereins ab. Um allenfalls auf die neue Saison hin einen spielstarken Rechtsverteidiger zu verpflichten. So wie sich das der eingangs erwähnte Zuschauer wünscht. Aber auch um ein Talent wie Schmidt halten zu können. Seine starken Leistungen werden auch ausserhalb der Ostschweiz registriert. Einige finanzkräftige Schweizer Vereine bedienten sich in der Vergangenheit zur Verstärkung des Kaders immer gerne beim FC St.Gallen. Im Fall von Schmidt gehen meine diesbezüglichen Befürchtungen weniger in Richtung Rheinstadt als in Richtung Bundeshauptstadt.

Der Weg nach Bern führt über Yverdon

Kurzfristig muss Peter Zeidler nun aber die beste Abwehr für das Spiel gegen Luzern und für den Cup-Halbfinal gegen Yverdon finden. Die Chancen für St.Gallen stehen gut, im zweiten Jahr nacheinander in den Cupfinal einzuziehen. Wie gut? Rudi Völler, der ehemalige Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, ist ein guter Rechner. Er bezifferte die Chancen für Deutschland einst vor einem Achtelfinale auf fünfzig Prozent – was er allerdings keinesfalls als halbe Miete verstanden wissen wollte.

Alles klar? Ich liebe es einfacher. Ob Luzern oder Yverdon: hundertprozentig Hopp Sanggalle!

