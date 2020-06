Nach Ruiz und Fazliji – der FCSG verlängert auch mit Guillemenot Der FC St.Gallen hat einen nächsten Spieler langfristig an sich gebunden. Jérémy Guillemenot verlängert den Vertrag bei den Ostschweizern vorzeitig bis 2023. Patricia Loher 10.06.2020, 16.02 Uhr

Jérémy Guillemenot (rechts) im Februar im Auswärtsspiel beim FC Basel. Andy Müller/Freshfocus

Der Super-League-Leader drückt aufs Gaspedal. Nach Betim Fazliji und Victor Ruiz erhält auch Jérémy Guillemenot einen neuen Kontrakt. Der Vertrag des 22-jährigen Genfers wäre in einem Jahr ausgelaufen, neu ist er bis Sommer 2023 datiert. Zudem enthält er eine Option auf eine weitere Saison.

Der bei Servette ausgebildete Guillemenot kam vor eineinhalb Jahren von Rapid Wien zum FC St.Gallen. In Österreich war ihm der Durchbruch nicht gelungen, in der Ostschweiz aber hat der Schweizer Nachwuchs-Internationale Fuss gefasst. In dieser Saison kam er in 20 der 23 Partien zum Einsatz, meistens im offensiven Mittelfeld. Dabei erzielte Guillemenot zwei Tore und lieferte drei Vorlagen.

«Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende»

In einem Communiqué lässt sich Präsident Matthias Hüppi so zitieren: «Als Jérémy vor einem Jahr zu uns kam, hat es gedauert, bis die richtige Aussprache seines Namens etabliert war. Dies dürfte heute kein Problem mehr sein.» Auch das beweise, dass der junge Schweizer Stürmer zu einer festen Grösse in der Offensive des FC St.Gallen geworden sei.

«Seine Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Er passt perfekt in unser Zukunftskonzept.»

Sportchef Alain Sutter äussert sich ähnlich: «Jérémy Guillemenot ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, er passt perfekt zu unserem Konzept und unserer Art, wie wir Fussball spielen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn bis 2023 an unseren Verein binden und mit ihm in die Zukunft gehen können.»

Der Abstecher nach Spanien

Der Romand galt mit 17 Jahren als eines der grössten Schweizer Talente. Der FC Barcelona holte ihn im Sommer 2016 von Servette in seine Jugendabteilung. In Spanien spielte er für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft, zudem war er in die dritthöchste Liga an Sabadell ausgeliehen.

Zwei Jahre verbrachte der Angreifer in Spanien, ehe er nach Österreich wechselte, wo er aber nicht glücklich wurde.

Der FC St.Gallen setzt seine Saison am Samstag in einer Woche fort. Dann trifft er im ersten Geisterspiel auswärts auf den FC Sion.