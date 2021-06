Nach dem Wechsel «Ich wusste, mein Entscheid wird viele Leute schmerzen»: Weshalb Jordi Quintillà beschloss, sein gutes Leben beim FCSG hinter sich zu lassen Jordi Quintillà spielt neu für Basel. «In St.Gallen war alles perfekt. Doch ich musste die Komfortzone verlassen», so der 27-jährige Spanier. Zudem sagt Quintillà, was er sich vom EM-Viertelfinal zwischen Spanien und der Schweiz erhofft. Patricia Loher 30.06.2021, 19.00 Uhr

Jordi Quintillà im Trainingslager mit seinem neuen Klub Basel. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Seit einer Woche ist Jordi Quintillà mit seinen neuen Teamkollegen in Crans-Montana im Trainingslager. In St.Gallen hat man sich noch nicht so recht gewöhnt an die Bilder, die den Spanier im Dress des FC Basel zeigen.

Drei Saisons war Quintillà in der Ostschweiz ein Leistungsträger und Publikumsliebling. In der vergangenen Meisterschaft trug er gar die Captainbinde. Aber am Telefon sagt er: «Die letzte Saison in St.Gallen war die schwierigste meiner Karriere.»

Einerseits lief es dem Team nicht wie gewünscht, auch der Spanier kämpfte um seine Form. Die Niederlage im Cupfinal bedeutete schliesslich den Tiefpunkt.

Jordi Quintillà während eines Interviews im November 2019. Bild: Lisa Jenny

«Andererseits war mir immer auch bewusst, dass ich einen Entscheid fällen muss, der viele Leute schmerzen wird.»



Mitte März wurde bekannt, dass der 27-Jährige seinen Vertrag in St.Gallen nicht verlängert, wenig später sickerte durch, dass er zu einem Ligakonkurrenten wechseln wird, was vom FC Basel vor zwei Wochen offiziell bestätigt wurde.

«Alles war perfekt, ich war sehr zufrieden»

In einem emotionalen Post auf Instagram begründete der Mittelfeldspieler seinen Abgang so: «Ich muss meine Komfortzone verlassen und mich immer wieder beweisen. Nur dann kann ich überprüfen, ob ich für neue Herausforderungen bereit bin.»

Einen Monat nach diesem Eintrag sagt Quintillà: «In St.Gallen war ich sehr zufrieden. Alles war perfekt: Die Leute, meine Freunde und ich hatte einen Stammplatz.» Und weiter:

«Doch es muss unbequem sein, um weiterzukommen.»

Mit dem Wechsel nach Basel stellt sich der Spanier zweifellos wieder einer herausfordernden Situation.



Jordi Quintillà in einem Testspiel mit Basel gegen Thun. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld ist gross. Quintillà, Fabian Frei, Pajtim Kasami, Matias Palacios, Yannick Marchand und auch der wiedergenesene Taulant Xhaka kämpfen um drei Plätze.

Zudem ist das Ziel hoch. Basel will nach einer vierjährigen Durststrecke wieder Meister werden. «Um sich zu entwickeln, braucht man so einen Druck», sagt Quintillà, der beim früheren Ligakrösus einen Kontrakt über drei Jahre unterschrieben hat.



Kein Transfererlös für St.Gallen

Der FC St.Gallen ist laut Sportchef Alain Sutter beim neuen Vertragsangebot an den Captain «weit über die Grenze» hinaus gegangen. Aber Basler und St.Galler trennen in finanziellen Belangen Welten, nach dem Abstieg des FC Vaduz verfügen die Ostschweizer über das tiefste Budget aller zehn Super-League-Klubs. Am Ende mussten die Ostschweizer ihren Captain ablösefrei ziehen lassen.

Wer die Geschichte von Quintillà kennt, weiss, dass er nun mit 27 Jahren seinen ersten wirklich gut dotierten Vertrag unterschrieben hat. Nach der Zeit in der legendären Nachwuchsabteilung La Masia in Barcelona spielte der Iberer in tiefen spanischen Ligen, dann für Ajaccio, für Kansas City, für Puerto Rico und war ohne Vertrag, als er beim FC St.Gallen ein

Probetraining absolvierte.

Dem Schweizer Fussballmagazin «Zwölf» sagte der Spieler einst: «In meiner Karriere war es nie so, dass sich Klubs um mich gerissen haben. Im Gegenteil: Ich musste immer selber nach einem neuen Klub suchen.» Und weiter:

«Ich will genug Geld verdienen, um später das machen zu können, was mir wirklich Freude bereitet.»

Quintillà hatte sich das Interesse ambitionierter und finanzstarker Klubs vor allem in der Saison 2019/20 verdient. Er gehörte zu den Entdeckungen der Liga, war genialer Taktgeber des Vizemeisterteams, Stütze der jungen Wilden sowie zuverlässiger Freistossschütze.

Eine Saison, an die man sich gerne erinnert: St.Gallens Spieler bejubeln im November 2019 einen Treffer von Jordi Quintillà. Bild: Ralph Ribi

Angebote für ihn gab es schon vor einem Jahr, doch der FC St.Gallen entschied nach den Abgängen von Ermedin Demirovic, Cedric Itten und Silvan Hefti, keinen weiteren Leistungsträger ziehen zu lassen. Heute sagt Quintillà: «Aber auch ich war damals noch nicht bereit, St.Gallen zu verlassen.»

Trotz all der Schwierigkeiten in der vergangenen Saison, trotz all der Widrigkeiten blieben ihm vor allem die «vielen schönen Momente und die gute Arbeit in St.Gallen» in Erinnerung, sagt der Katalane.

«Als ich nach St.Gallen kam, habe ich mir nicht erträumt, dass ich mich nochmals so entwickeln kann. Der Klub hat mir geholfen, ein nächstes Level zu erreichen.»

Und nun will Quintillà herausfinden, wie weit es für ihn noch gehen kann.