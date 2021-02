Nach dem Sieg gegen Basel Aufbruch in St.Gallen, Abbruch in Basel: Diametrale Gefühlswelten nach dem wichtigen FCSG-Heimsieg Das verdiente 3:1 gegen den FC Basel zeigt in so vielen Punkten, worin die Ostschweizer derzeit besser sind. Christian Brägger 28.02.2021, 21.56 Uhr

Der Sieg ist den St.Gallern nicht mehr zu nehmen, strahlende Gesichter nach dem 3:0 durch Jordi Quintillà. Bild: Michel Canonica

Nein. Lachen hat man die Basler am Samstagabend nicht sehen können, überhaupt nicht. Sie waren chancenlos und geknickt nach dem 1:3 gegen St.Gallen. Sie rangen nach Worten, schickten Heinz Lindner zu jenen Medien, die den Klub intensiv begleiten. Lindner kennt man seit seiner Zeit bei den damals kriselnden Grasshoppers in dieser Rolle, in der er einem Mediator gleich zu vermitteln versucht, um Verständnis wirbt und Nachsicht fordert. Bei den Zürcher Fans goutierte man diese Attitüde Lindners, und als quasi schöner Nebeneffekt wurde er jeweils generös von jeglicher Kritik ausgenommen. Gegen St.Gallen gab es für den Goalie nichts zu halten, einzig beim dritten Gegentor, das Jordi Quintillà mit einem schönen Freistoss erzielte, wirkte er perplex wie reaktionsschwach.

Schliesslich war dann ja auch noch die Pressekonferenz, in der Basel-Trainer Ciriaco Sforza so sehr in die Mangel genommen wurde, dass er einem leidtun konnte. Man wähnte sich bei einem Kreuzverhör, es wirkte alles ziemlich skurril. Sforza versuchte, ruhig zu bleiben, und erzählte dann, dass seine teils jungen Spieler in der Kabine geweint hätten nach dem Schlusspfiff. Es war förmlich spürbar, dass da über dem Rheinknie gerade ein riesengrosser, toxisch anmutender Druck herrscht, mit dem sie dort alle versuchen, irgendwie klarzukommen.

Enttäuschung bei Basel-Trainer Ciriaco Sforza. Bild: Michel Canonica

Den Älteren wie Pajtim Kasami («es gibt keine Ausreden») oder Timm Klose, die sich auf dem Platz gegenseitig noch angeschnauzt hatten, fällt dies leichter. Den Jüngeren wie Andrin Hunziker schwerer. Womöglich können die Ostschweizer etwas mitnehmen für sich aus ebendieser Drucksituation beim Gegner: Was es tatsächlich heisst, wenn nur schon in der Schweiz wirklich kritisch über einen Verein Tag für Tag berichtet und nur auf den nächsten Misstritt gewartet wird.

Bild: Claudio Thoma / freshfocus Debüt für den Leihspieler aus Salzburg: Junior Adamu läuft erstmals für die Espen auf. Bild: Christian Merz / KEYSTONE Adamu, hier bedrängt von Timm Klose (links) und Ex-St.Galler Jasper van der Werff (rechts), zeigt ein solides Spiel, bleibt aber ohne Torerfolg. Bild: Michel Canonica Espengoalie Lawrence Ati Zigi im Duell mit Basels Albian Hajdari. Bild: Christian Merz / KEYSTONE St.Gallens Captain Jordi Quintillà führt etwas im Schilde, Jérémy Guillemenot (rechts) weiss von seiner Freistossstärke. Bild: Michel Canonica Quintillà Freistoss glückt: Torjubel nach dem 3:0 – Basel scheint bedient. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Die St.Galler Mannschaft zündet ein mit drei Toren ausgestattetes Offensivfeuer und lässt hinten nichts anbrennen – Peter Zeidler applaudiert. Bild: Michel Canonica Während es für Ciriaco Sforza in Basel immer enger wird. Bild: Michel Canonica

Ja. Sich freuen hat man die St.Galler sehen können am Samstagabend, und wie. Er hatte so viele Geschichten für sie parat, die den sonnigen Sonntag nach dem morgendlichen Massagetermin wie Auslaufen gleich doppelt zum Genus machten: Im siebten Anlauf hatten es die Ostschweizer wieder einmal geschafft, den FC Basel zu Hause zu bezwingen – für Trainer Peter Zeidler war dies eine Premiere. Kwadwo Duah demonstrierte Sicherheit vom Elfmeterpunkt. Lukas Görtler und Quintillà reihten sich erstmals in der Saison unter die Torschützen, beide hatten sich zuletzt regelrecht herangetastet an die persönlichen Erfolgserlebnisse. Junior Adamu wirkte beim Début robust, zeigte Ansätze, weiteres wird die Zukunft weisen. «Der Junge war glücklich, und wir sind es mit ihm», sagte Zeidler.

Neu im FC St.Gallen: Salzburg-Leihgabe Junior Adamu. Bild: Michel Canonica

Und vielleicht sollten sie in Basel auch einmal hinterfragen, weshalb dort so viele Spieler verletzt sind – solche Dinge kommen nicht von ungefähr. Jedenfalls verdiente sich die medizinische Abteilung um Simon Storm ein Lob, sie machte Görtler, der seit Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen nicht mehr hatte trainieren können, fit für 50 Minuten; der Deutsche dankte es mit dem Kraftakt zum wegweisenden 1:0.

Ob all den Misstönen geht der Erfolg der St.Galler beinahe vergessen

Trotz allem war es ja immer noch der (scheinbar) grosse und im fünften Pflichtspiel in Folge sieglose FC Basel, den St.Gallen in die Schranken wies. Bei der Pressekonferenz ging dieser Fakt unter, auch weil man den ersatzgeschwächten Gast auf seine Jugendlichkeit und Unerfahrenheit reduzierte.

Zusammenstehen, zusammengehen FC St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Zeidler konnte einem darob irgendwie leidtun, weil es die gute Mannschaftsleistung der noch gegen Vaduz so enttäuschenden St.Galler zu wenig würdigte. Notabene: Das Durchschnittsalter seiner Startformation war um ein Jahr jünger als jenes der Basler, die Körpersprache wie Mentalität aber ungleich positiver, und gerade anhand dieser Fakten steckt dann eben bedeutend mehr drin in der Aussage von Görtler:

«Es war vielleicht unser bestes Spiel in dieser Saison und ein wichtiger Schritt.»

Lawrence Ati Zigi: 4. Zigi ist unterbeschäftigt, nur zwei Schüsse kommen auf sein Tor.

Alessandro Kräuchi: Note 4,5. Die jüngsten Pausen haben ihm gutgetan. Wirblige erste Halbzeit mit gefährlichen Vorstössen.

Leonidas Stergiou: Note 5. Gefälliger Auftritt. Steht beim Gegentor nicht nahe genug bei Cabral – aber das kann man dem Talent nicht wirklich ankreiden.

Betim Fazliji: Note 5,5. Stark, umsichtig, abgeklärt. Bildet in der Innenverteidigung mit Stergiou ein kongeniales Duo.

Boubacar Traore: Note 4,5. Er hat etwas. Agiert engagiert, zeigt Offensivdrang. Defensiv bisweilen etwas leichtsinnig – er ist ja kein gelernter Verteidiger.

Lukas Görtler: Note 5,5. Top bis zur Auswechslung. Verspürt seit Mittwoch ein Ziehen im Oberschenkel. Die medizinische Abteilung macht Görtler fit – und er mit einem Kraftakt das 1:0.

Jordi Quintillà: Note 4,5. Sein Freistosstor ist eines mit Ansage, kam diesem zuletzt näher. Könnte noch mehr bewirken.

Thody Élie Youan: Note 4,5. Rutscht für den angeschlagenen Ruiz in die Startformation. Beherzt, läuft viel, Pass zum 1:0, verzettelt sich aber noch zu oft. Basil Stillhart: Note 4,5. Beim Sirnacher stimmt der Einsatz immer. Hatte aber schon mehr Einfluss aufs Geschehen. Kwadwo Duah: Note 4,5. Eher unauffällig, muss mehr aus den Chancen machen. Versenkt via Pfosten den Penalty zum 2:0.

Chukwubuike Junior Adamu, Note: 4,5. Wirkt beim einstündigen Debüt robust, hat Szenen und eine gewisse Wasserverdrängung. Bild: Imago Images Tim Staubli: Note 4,5. Kommt früh (49.) für Görtler rein, fügt sich sogleich nahtlos ein.

Jérémy Guillemenot: Note 5. Erhält eine Verschnaufpause, holt danach mit einem Sololauf den Penalty zum 2:0 heraus.

Euclides Cabral, Note: -. Kommt spät (84.) für Youan. Hat noch eine gute Möglichkeit. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus Musah Nuhu: Note -. Hereinnahme für Stillhart (84.).

Boris Babic: Note -. Für Duah (84.) eingewechselt.



Basel war zum richtigen Zeitpunkt zu Gast

Den FC Basel, bei dem Sforza jüngst einen «Neustart» gesehen hatte, erwischten die eingespielteren Ostschweizer gewiss zum richtigen Zeitpunkt – sie erbrachten den Tatbeweis, dass es nicht einfach ist gegen balljagende Teams. Görtler sprach seinerseits von einem anders zu gewichtenden «Neubeginn», und entscheidend, in welche Richtung es in dieser Spielzeit gehen kann, wird nun sein, wie die St.Galler als Tabellendritte die nächsten Partien gegen Servette (am Mittwoch) und Luzern (am Sonntag) gestalten. Victor Ruiz’ Oberschenkel sollte dann ein Mittun wieder ermöglichen. Zeidler sagte:

«Letztlich sind es nur drei Punkte, aber mit derselben Energie und Begeisterung wie gegen Basel können wir wohl jeden besiegen.»

Und so bleibt abzuwarten, ob Bundesligaklubs wie Schalke oder Gladbach nicht doch noch auf die Idee kommen, im Osten der Schweiz nach einem Trainer zu suchen. Das «Sportpanorama» jedenfalls, in dem Zeidler als Coach des FC St.Gallen schon zum dritten Mal zu Gast war, scheint ihn sehr zu mögen.