Interview Nach dem Abgang beim FCSG – Eigengewächs Moreno Costanzo tritt zurück und kritisiert Klubführung: «Das kannst du mit 18-Jährigen machen» Nach über 14 Jahren blickt Moreno Costanzo auf sein letztes Jahr als Fussballprofi zurück. Das St.Galler Eigengewächs sagt, es bleibe eine gewisse Bitterkeit. Er hätte gerne noch weitergespielt. Christian Brägger 12.08.2020, 05.00 Uhr

Moreno Costanzos Karriere endet nicht wie erwünscht. Bild: Benjamin Manser

Erinnern Sie sich noch an den 14. Mai 2006?

Moreno Costanzo: An diesem Tag war mein Profidébut. Im Espenmoos, gegen Schaffhausen. Ich war 18 Jahre jung und Rolf Fringer beim FC St.Gallen unser Trainer. Ich kam nur für ein paar Minuten rein – und berührte keinen Ball.

14 Jahre später treten Sie jetzt quasi durch die Hintertüre still und leise beim FC St.Gallen zurück.

Das war anders angedacht und habe ich nicht so erwartet. Es sollte ja ein Heimkommen werden, doch der Fussball ist kein Wunschkonzert. Das Leben geht weiter, und natürlich bleibt eine gewisse Bitterkeit, wie ich aufhöre.

Sie sind erst 32 Jahre alt. Keine Lust mehr auf Fussball?

Doch, Lust hätte ich. Aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich stand in der letzten Vorrunde fast nicht auf dem Platz, in der Rückrunde dann gar nicht mehr. Für mich war immer klar: Wenn ich Fussball spiele, dann nur in der höchsten Liga. Realistisch gesehen geht das nicht mehr. Auch weil sich der Fussball dahinentwickelt, dass Profis in meinem Alter nicht mehr so gefragt sind. Zudem sind meine beiden Kinder im Schulsystem drin, vielleicht hätte ich sonst noch ein Abenteuer gewagt. Nach Australien, oder Amerika. Aber jetzt bin ich dazu nicht mehr bereit.

Im Fussball setzt man heute mehr auf Junge und schnelle Spielstile, die Ihnen nicht entgegenkommen. Wurden Sie Opfer dieses Wandels?

Das sehe ich nicht so. Es hat beim FC St.Gallen einfach nicht gepasst, von Anfang an. Ich würde mir locker noch zwei bis drei Jahre als Profi in der Super League zutrauen. Ich bin fit. Aber wenn du keine Rolle mehr hast während einer Saison, wird es danach fast unmöglich, einen anderen Klub in der Super League zu finden. Falls es mich wieder packt, spiele ich ja irgendwann irgendwo bei den Senioren.

Sie galten als Kreativgeist auf dem Platz, als Zehner. Diesen Spielertyp gibt es heutzutage nicht mehr.

Ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler, und was Sie sagen, ist Schubladendenken. Ich habe über 100 Skorerpunkte in der Super League. Ich habe die Sicht nicht so gerne, dass man sagt, dass es diesen oder jenen Spielertyp nicht mehr gibt. Seit ich in die Nationalmannschaft kam, quasi als Ersatz von Hakan Yakin, ist bei den Leuten dieses Gelaber um meine Etikette als Zehner präsent. Ich bin nicht ausschliesslich ein Zehner, diese Position spielte ich ja fast am wenigsten.

Der FC St.Gallen war in dieser Saison in aller Munde, Sie aber nicht. Was hat das ausgelöst?

Eine grosse Unzufriedenheit, das möchte ich gar nicht leugnen. Letztlich habe ich mir alles anders vorgestellt, es wurde auch anders geredet im vergangenen Sommer. Es hiess, ich käme als Stammspieler, man würde mich sonst nicht verpflichten nach meiner Kreuzbandverletzung bei Thun, von der ich mich zurückgekämpft hatte. Doch von Anfang an handelte man so, wie wenn man mich nicht wollte. Das einzige Heimspiel, das ich meines Wissens vollständig absolvierte, war der Test gegen Dortmund. Und im Cup erhielt ich eine Möglichkeit in Winterthur. Dort verloren wir, waren jedoch nicht so schlecht. Letztlich wurde ich der fairen Chance beraubt, mich anders zu präsentieren. Ich konnte nicht beweisen, dass ich es noch kann. Stattdessen hiess es bald: Der Moreno, der ist zu alt.

Von aussen betrachtet hatte man das Gefühl: Coach Peter Zeidler will Sie eigentlich nicht, Sportchef Alain Sutter ist es egal, einzig Präsident Matthias Hüppi hat auf den Transfer gepocht.

Ja, so ungefähr habe ich es empfunden. Es war eine Hängepartie, ich musste warten, fragte nach, wartete wieder, und dann am nächsten Tag war der Entscheid da. Es war vom Gefühl her schon nicht so, wie man sich einen Wechsel vorstellt. Weil ich aber ein positiv denkender Mensch bin, war ich mir sicher, alle überzeugen zu können.

Machen Sie dem Trainer Vorwürfe?

Nein. So ist der Fussball, dafür bin ich lange genug dabei: Ich kann es sowieso nicht mehr ändern. Und ich muss meine Situation mit derjenigen der Mannschaft differenzieren. Was soll ich dem Trainer Vorwürfe machen? Er ist mit dem Team Zweiter geworden.

Suchten Sie mit dem Coach das Gespräch?

Ja sicher, ein paarmal. Das war Smalltalk, da kamen nur Alibiaussagen von seiner Seite. An den Pressekonferenzen erwähnte Peter Zeidler ja auch immer, wie wichtig ich sein soll. Wichtig bist du aber nur, wenn du spielst, dann erhältst du Wertschätzung. Vielleicht tönt es ein bisschen arrogant: Aber ich bin nicht irgendeiner, spielte mehrmals in der Euro-League-Gruppenphase, für die Nationalmannschaft, hatte nicht umsonst viereinhalb Jahre lang bei YB die Nummer zehn. Von daher kann ich schon vieles nicht verstehen.

Würden Sie Peter Zeidler jetzt noch gerne etwas sagen?

Nein, wir haben genug geredet. Es geht auch nicht darum, ob ein Spieler sensibler ist oder nicht. Es geht im Fussball nur darum, ob ein Klub dich wirklich will. Peter Zeidler sagte mir schon, dass ein anderer vor mir stehe, ich jedoch wichtig sei. Aber sagen und machen, das ist zweierlei. Er will halt positiv auf seine Spieler einreden, das finde ich ja auch gut. Aber das kannst du mit 18-Jährigen machen.

Mischte sich der Sportchef nie ein?

Nein, aber von ihm bin ich sehr enttäuscht. Man muss einfach wissen: Vor zehn Jahren bei meinem Wechsel nach Bern brachte ich dem FC St.Gallen eine Million Franken, das wären heute drei. Man pries mich im letzten Sommer als Rückkehrer an, der die Junioren im Verein absolviert hatte. Doch nicht einmal im letzten Heimspiel gegen Xamax schenkte man mir ein paar Minuten. Natürlich hätte es mein Jahr nicht vergessen gemacht. Aber es wäre eine Geste gewesen, die aber auch nichts gebracht hätte. Letztlich hat mein Image unglaublichen Schaden genommen.

Haben Sie sich ob all der Unbill überlegt, im Winter den Bettel hinzuschmeissen?

Im Winter sagte mir der Klub, ich könne gehen, man würde mich auszahlen. Offenbar aus Respekt vor meiner Karriere. Aber ich wollte das nicht, weil ich hoffte, doch noch reinzukommen. Auch wenn ich diese Chance nur bei ein bis zwei Prozent sah.

Verändert ein solches Jahr den privaten Moreno Costanzo?

Ja. Du kommst von der Arbeit heim, und du kommst definitiv nicht positiv nach Hause. Man kann auch zehn Kinder haben und drei Hunde, aber wenn du bei der Arbeit nicht glücklich bist, dann ist das auch in der Familie präsent. Dieses Gefühl geht nicht weg.

Ihre Karriere hatte, wie Sie selbst erwähnten, einige Höhepunkte. Welcher war der wunderbarste?

Schon die Auftritte mit dem Nationalteam, dazu mein Tor gegen Österreich gleich mit der ersten Ballberührung. Die europäischen Spiele mit YB saugte ich ebenfalls auf, oder das Jahr nach dem Aufstieg mit St.Gallen, in dem ich eine tolle Saison hatte und danach nach Bern wechselte. Auch bei Thun und Vaduz gab es schöne Momente.

Und der Wechsel nach Aarau?

Die Leihe nach Aarau würde ich definitiv nicht mehr machen, das war ein grosser Fehler. Ich bin da gedrängt worden vom Berater und liess mich verleiten. Zudem blieben wir in Bern wohnen und ich pendelte hin und her. Ich war einfach nicht überzeugt – so ist es dann auch rausgekommen.

Wer war Ihr bester Trainer über all die Jahre?

Einen besten Coach sehe ich nicht. Aber ich erlebte viele unglaubliche Persönlichkeiten: Christian Gross, Vladimir Petkovic, Ottmar Hitzfeld.

Wer war der schlechteste Coach?

Das möchte ich nicht sagen, davon hatte ich genug. (lacht).

Letztlich bleibt an Ihnen haften: Sie, mit Ihrem grossen Talent, holten zu wenig aus sich heraus.

Ich bin mit dieser Aussage einverstanden. Ich hätte während meiner YB-Zeit als 23-, 24-Jähriger einfach härter an mir arbeiten sollen. Ich lebte damals zu wenig bewusst, um mehr zu erreichen. Ich war nie einer, der neben dem Platz viel investierte. Ins Athletiktraining, in die Ernährungskunde. Vermutlich war ich damals auch zu wenig reif um einzuschätzen, was noch mehr möglich wäre. Und irgendwann merkte ich, dass es zu spät wird für eine noch grössere Karriere. Aber: Die Young Boys waren damals nicht wie heute, mehr der FC Basel von diesem Jahr. Jede Saison kam damals bei den Bernern ein neuer Trainer, der Sportchef wechselte, das alles spielte gewiss auch eine Rolle für meine damalige Entwicklung.

Der FC St.Gallen und ganz allgemein der Fussball tut sich schwer mit ehrenvollen Verabschiedungen verdienter Grössen – Stichwort Tranquillo Barnetta. Weshalb?

Bei Daniel Lopar war der Abschied ebenfalls nicht stimmig. Aber das passt wohl zu unserer Gesellschaft. Geleistetes geht schnell vergessen, und sobald du selbst davon betroffen bist, merkst du das so richtig. Basel und YB machen es besser, sodass der Spieler ohne Groll den Verein verlässt.

Die Kabine wird künftig fehlen, der Körper sich verändern. Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Ja, für jeden Fussballer ist das sehr schwierig. Es folgt jetzt ein Cut, ich muss fortan anders arbeiten gehen, wechsle in die Immobilienbranche. Ich war in meinem Leben immer Fussballprofi, vor dieser Umstellung habe ich Respekt. Die schwierigsten Jahre sind diejenigen unmittelbar nach dem Rücktritt, weil die Tagesstruktur sich so sehr verändert.

Freuen Sie sich aber auch ein wenig auf das, was kommt?

Ich höre auf, weil ich im Gegensatz zu anderen Profis realistisch bin. Challenge League will ich nicht spielen, für mich kommt nur die höchste Liga in Frage. Und wegen der Familie würde ich auch nicht mehr in Genf für Servette spielen. Deshalb nochmals: Ich wäre sehr gerne im Fussball geblieben. Vielleicht kehre ich dereinst als Sportchef zurück, wer weiss.