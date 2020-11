Nach dem 2:2 gegen Lausanne: Darf der FC St.Gallen tatsächlich zufrieden sein? Guter Punkt, guter Punkt. 0:2 gleichen die St.Galler gegen Lausanne spät aus. Das lässt sie als Sieger fühlen. Und gibt dennoch zu denken. Christian Brägger 23.11.2020, 05.00 Uhr

Jubel nach dem späten Ausgleich von Kwadwo Duah.

Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Geht da vielleicht noch mehr? An der St.Galler Euphorie auf dem Rasen würde es nicht scheitern, besonders nach diesem Zweitorerückstand. Manchmal aber, da läuft man in seinem Leichtsinn, die solche Glücksmomente bescheren, vor dem heimischen Publikum in einen Konter und verliert doch noch.

Trainer Peter Zeidler fiebert mit im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Lausanne-Sport. Die enttäuschten Espen. Die Espen hatten auch Grund zur Freude: Sie erzielten zwei Treffer und holten sich so einen Punkt. Boris Babic jubelt nach dem 1:2.

Lausannes Pedro Brazao. Boris Babic zeigte ein gutes Spiel. Kwadwo Duah jubelt nach dem 2:2 Ausgleich.

Élie Youan nach dem Spiel.

Vincent Rüfli ärgert sich.

Der FC St.Gallen hatte soeben in der 88.Minute ausgeglichen dank Kwadwo Duah, der dorthin gerannt war, wohin die Stürmer der Ostschweizer zuletzt immer seltener hinrannten: Auf den kurzen Pfosten. Und nun suchten die Grünweissen nach dem 0:2 zur Pause also tatsächlich den Siegtreffer, doch da war kein Publikum, das nach vorne peitschte. Und da war vor allem noch Lausanne, dieser gewiefte, bislang so überzeugende Aufsteiger, der sich so unerbittlich im Kybunpark präsentiert hatte. Es hielt den einen Punkt fest, er war nicht unverdient.

Die halbe Wahrheit der Tabelle

Für den FC St.Gallen sei es dennoch ein guter Zähler, wie Peter Zeidler später sagte. Der Trainer hatte dabei das schöne Bild der zweiten Halbzeit im Kopf. Aber es war eben auch das fünfte Spiel in Folge, das sein Team nicht gewinnen konnte. Es sieht in der Tabelle mit dem dritten Platz deswegen noch gut aus, weil alle anderen Mannschaften der Liga nach acht Runden wegen Coronafällen und Quarantänemassnahmen mit Spielen in Verzug sind; nach Verlustpunkten ist der FC St.Gallen indes lediglich Achter.

Gegen Lausanne musste Zeidler auf eine Art letztes Aufgebot zurückgreifen, vier Stammkräfte fielen aus. Lukas Görtler, Jérémy Guillemenot, Alessandro Kräuchi fehlten coronakrank, unerwartet stand auch Basil Stillhart nicht auf dem Matchblatt, und keiner wusste weshalb. Erst nach dem Schlusspfiff verschickte der Klub ein Statement, dass Stillhart nach einem Test am Samstag coronapositiv sei. In Absprache mit dem St.Galler Kantonsarztamt durfte die Partie planmässig durchgeführt werden, weil das Schutzkonzept eingehalten worden war.

Der Klub kommuniziert erst nach dem Spiel

Trotzdem blieb mehr als fraglich, weshalb der FC St.Gallen diese Klarheit um den Puncher Stillhart nicht vor dem Anpfiff geschaffen hatte. Denn offenbar beschäftigte sein Ausfall auch die Mitspieler, die in der ersten Halbzeit viel Mühe offenbarten und den Tritt kaum fanden. Zwar begannen sie ansprechend, dominierten, aber Torchancen gab es keine, weil es kein Durchkommen gegen die Dreierabwehr gab.

Im Gegenteil. Bei drei gefährlichen Angriffen der Gäste sah die St.Galler Defensive überhaupt nicht gut aus. Die erste Grosschance klärte Vincent Rüfli noch auf der Linie, ehe sich Goalie Lawrence Ati Zigi von Per-Egil Flo (Passgeber Aldin Turkes wohl im Abseits!) wie von Rafik Zekhnini in der nahen Torecke erwischen liess. Zeidler sagte:

«Der Rückstand war nicht unverdient, jedoch zu hoch. Aber ein 0:2 gegen diese abgezockte, gut organisierte Mannschaft aufzuholen, ist nicht einfach.»

So ist das im Fussball, Spiele können drehen, und der Trainer steuert das Seinige dazu bei. In diesem Fall schickte er Boris Babic und Tim Staubli in die zweite Halbzeit für die ungenügenden André Ribeiro und Boubacar Faye Traorè, der erstmals beginnen durfte und sichtlich nervös agierte. Babic und Staubli hatte man gemeinhin von Beginn an erwartet, offenbar hatte Zeidler das Duo aber schon zwei Tage zuvor über ihre Rolle informiert.

Lawrence Ati Zigi: Tor, Note 3,5. Kaum geprüft, aber für einmal kein Zigi-Tag: Der Vielflieger für das Nationalteam Ghanas wird beim 0:1 (32.) und 0:2 (45.) in seiner nahen Torecke erwischt.

Leonidas Stergiou: Verteidigung , Note 4,5. Kann Turkes nicht am Pass zum 0:1 hindern. Ansonsten läuft der 18-Jährige viele Gegenspieler ab.

Florian Kamberi: Sturm, ohne Benotung. Kommt gegen Ende für Ruiz.

Jordi Quintillà: Mittelfeld, Note 4. Lässt sich oft sehr weit zurückfallen und fehlt den St. Gallern dann in der Angriffszone.

Victor Ruiz: Mittelfeld, Note 3. Was ist mit ihm los? Eine Halbchance kurz vor der Pause. Sonst ist vom Spanier nichts zu sehen.

André Ribeiro: Mittelfeld, Note 3. Wie schon mehrmals: Kann seine Einsatzchance nicht nutzen.

Thody Élie Youan: Sturm, Note 4,5. Taucht vor der Pause allein vor Diaw auf – und legt sich den Ball zu weit vor. Zwei Abschlüsse landen im Himmel. Aber er wird besser, strahlt bedeutend mehr Torgefahr aus als auch schon. Miro Muheim: Verteidigung, Note 4. Guter Beginn und Offensivdrang, verliert beim 0:2 das Kopfballduell gegen Schneuwly.

Betim Fazliji: Verteidigung, Note 4. Hat sehr viele Bälle – und ein paar Unsicherheiten, verpasst den Kopfball vor dem 0:2.

Kwadwo Duah: Sturm, Note 4,5. Vergibt nach Wiederanpfiff eine Grosschance aus wenigen Metern. Ein paar gute Direktzuspiele – und dann macht er wie ein Stossstürmer das späte 2:2!

Boubacar Traoré: Mittelfeld, Note 3. Spielt erstmals von Beginn, wirkt nervös – und bleibt ein Fremdkörper im St. Galler Spiel.

Tim Staubli: Mittelfeld, Note 5. Kommt für Ribeiro (46.). Staubli war im Zivilschutz und spielt deswegen nicht wie erwartet von Beginn an. Er hat nach dem Doppelpass mit Duah den Ausgleich auf dem Fuss (75.) und bereitet das verdiente 2:2 wunderbar vor.

Boris Babic: Sturm, Note 5. Unerwartet auf der Bank, darf Babic nach der Pause für Traorè rein. Belebt sofort den Angriff. Sein sehenswertes Weitschusstor ist der Weckruf! Wow!

Vincent Rüfli: Verteidigung, Note 4. Eine Wahnsinnsrettungstat auf der Linie gegen Turkes. Ist beim 0:2 von Zekhnini zu langsam.

Boris Babic ist zurück und leitet die Wende ein

Was Babic für die St.Galler nach seiner schweren Kreuzbandverletzung wert sein kann, zeigte sein Anschlusstreffer aus 20 Metern: Es war ein Prachtschuss, in den er alles warf, was er zu bieten hatte. «Es ist für mich und für die Mannschaft ein gutes Gefühl, dass ich zurück bin», sagte der Walenstadter, der letztmals am 8.Dezember 2019 getroffen hatte.

Babics positiver Auftritt – er sorgte für viel Gefahr – war die eine grossartige Geschichte, die dieser Nachmittag schrieb. Die andere war Staubli, der zuletzt im Zivilschutz war und in den vergangenen zwei Wochen nur zweimal trainieren konnte. Staubli hatte in der 75. Minute den Ausgleich auf dem Fuss und gab schliesslich den Assist auf Duah: Der erste Skorerpunkt in der Super League ist Tatsache.

Contini: Ein Spiel wie gegen Bern oder Genf

Natürlich war die Partie gegen Lausanne auch geprägt von den Wiedersehen mit Stjepan Kukuruzovic und insbesondere mit Coach Giorgio Contini, der St.Gallen ja vor Zeidler trainiert hatte und nicht ohne Misstöne den Klub im April 2018 verlassen musste. Er sagte:

«Ich bin trotz des späten Ausgleichs nicht enttäuscht. Wenn du beim Vizemeister der vergangenen Saison als Aufsteiger einen Punkt holst, dann passt das. Für mich war es eine Begegnung wie gegen Bern oder Genf, es sind ja keine Fans erlaubt hier im Stadion, die ich wiedersehen könnte und die den FC St.Gallen ausmachen.»

Zeidler zog am Ende des Tages die Bilanz, dass das 2:2 ein Schritt nach vorne gewesen sei, auch für Thody Élie Youan, der sich verbessert zeigte. Es helfe für die Zukunft enorm, dass sein Team noch den einen Punkt geholt habe, sagte der Coach. Ein nächster Prüfstein wird die Ostschweizer am kommenden Sonntag erwarten, wenn es auswärts gegen den aufstrebenden FC Zürich geht. Mit dieser Partie endet das erste Saisonviertel. Danach wird man noch ein bisschen mehr wissen, was diese St.Galler Ausgabe bieten kann.