Nach Corona-Entscheid und erster Spielabsage: FCSG-Präsident Matthias Hüppi will Geisterspiele in St.Gallen unbedingt verhindern Das bundesrätliche Verbot von Grossveranstaltungen wegen des Corona-Virus betrifft auch mindestens drei Spiele des FC St.Gallen. Die Swiss Football League hat entschieden, sämtliche Spiele zu verschieben. Die Spieler des FCSG reisen nicht nach Sion. Am Montag treffen sich die Präsidenten der Clubs zu einer ausserordentlichen Sitzung. Ralf Streule/Patricia Loher Aktualisiert

Der 12. Mann des FC St.Gallen wird in den nächsten drei Spielen fehlen. Keystone

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus hat der Bundesrat am Freitagvormittag beschlossen, Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen vorerst bis zum 15. März zu verbieten. Betroffen sind auch die kommenden drei Runden der Super League, und somit auch drei Spiele des FC St.Gallen: Jenes in Sion von morgen Samstag sowie die zwei Heimspiele am Samstag 7. März gegen den FC Zürich und am Samstag, 14. März gegen Thun. Wie die Swiss Football League (SFL) nun entschieden hat, werden sämtliche Spiel vom Wochenende verschoben.

Diesen Entscheid kommunizierte die Liga am Freitagmittag. Wann die verschobenen Spiele stattfinden, ist noch offen. Wie es von Seiten der SFL heisst, werde über den weiteren Verlauf der Meisterschaft in Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche informiert. «Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft in einem regulären Rahmen weiterführen zu können, werden Spiele ohne Zuschauer ins Auge gefasst werden müssen», heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig würden bei der Diskussion der möglichen Szenarien aber auch die wirtschaftlichen Interessen der Klubs berücksichtigt.

Hüppi: «Müssen alle Möglichkeiten ausloten»

FCSG-Präsident Matthias Hüppi. Bild: Urs Bucher

FCSG-Präsident Matthias Hüppi sagt, an erster Stelle stehe die Sorge um die Gesundheit und das Wohl der Bevölkerung. Zwei Heimpartien ohne Zuschauer wären für den FC St.Gallen sportlich und wirtschaftlich aber ein schwerer Schlag. «Wir müssen alle Möglichkeiten ausloten, um Partien zu verschieben und vor Publikum spielen zu können», sagt der 61-Jährige. Am kommenden Montag werden sich die Präsidenten der Super- und Challenge-League-Teams treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Enger Terminplan

Der Terminkalender ist eng, die Champions League geht in die entscheidende Phase, Basel spielt noch in der Europa League, zudem stehen in den nächsten Wochen auch noch Partien im Schweizer Cup an. Falls es nicht möglich sein wird, die Heimspiele gegen Zürich und Thun zu verschieben und damit doch noch vor Publikum auszutragen, dürfte dem FC St.Gallen schätzungsweise ein Schaden von über 500'000 Franken entstehen.

Ob solch grosse Ausfälle versichert sind, ist noch ungewiss. Das alles müsse über das Wochenende aufgearbeitet werden und am Montag auf den Tisch kommen, sagt Hüppi. Auch ist noch unklar, was mit bereits gekauften Tickets passieren würde und wie Saisonabonnementen entschädigt würden. Für das Heimspiel gegen Zürich vom Samstag, 7. März, wurden bereits 11'000 Tickets abgesetzt.