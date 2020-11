Der FC St. Gallen dominiert das Geisterspiel – stolpert aber über Basels Ruhe und Klasse St.Gallen zeigt beim 1:3 gegen Basel eine weitere schwungvolle und beherzte Partie - trotz leeren Rängen. Die Gäste bieten mit Abgeklärtheit Paroli. «Wir haben umgesetzt, was wir wollten», sagt Basel-Trainer Ciriaco Sforza. Und Peter Zeidler sieht die Gründe für die Niederlage nicht etwa in der zuletzt oft kritisierten Offensive seines Teams. Ralf Streule 02.11.2020, 05.00 Uhr

Zwei Aussenverteidiger unter sich: Alessandro Kräuchi wird bei einem Vorstoss vom Basler Jorge gebremst. Bild: Benjamin Manser

Wer schon immer wissen wollte, weshalb Geisterspiele so heissen, wie sie heissen, hatte gestern rund um das Stadion im Winkler Autobahnkreuz Gelegenheit dazu. Die ausgestorbenen Strassen vor dem Kybunpark. Die breite, menschenleere Betontreppe. Die verlassenen Tickethäuschen. Die heruntergezogenen Rollläden an den Cateringständen. Corona macht aus dem Fussball eine karge Sache.

Wo vor Spielen sonst Grün-Weiss dominiert, herrscht graue Tristesse: Westaufgang des Kybunparks. Benjamin Manser

50 Zuschauer waren bekanntlich erlaubt beim einzigen Spiel dieser Super-League-Runde zwischen dem FC St.Gallen und Basel. Die knapp 10000 Saisonabonnenten und alle anderen Fans mussten auf den Bezahlsender ausweichen. Oder auf das kurzerhand vom Klub ausgebaute Webradio samt leicht zeitversetzten Livebildern von wichtigen Szenen.

Fussball im Improvisationsmodus. Geisterstimmung, passend zur Jahreszeit.

Basler Dosierung, St.Galler Spielfreude

Immerhin: Die Spieler schien der äussere Rahmen ziemlich wenig zu kümmern. Es wurde ein munteres Geisterspiel. Der FC St.Gallen zeigte jene Spielfreude, an die man sich bereits in den Monaten vor Corona gewöhnt hatte. Und die Basler, vor einer Woche erst aus ihrer zehntägigen Quarantäne erwacht, waren von Beginn weg präsent und schienen genau zu wissen, mit welcher Dosierung sie das Spiel anzugehen hatten. Dass es am Ende Basels Trainer Ciriaco Sforza war, der am Spielfeldrand die Fäuste ballte, hat seine Richtigkeit.

St. Gallens Kwadwo Duah bejubelt den Ausgleichstreffer. Edon Zhegrova im Duell gegen Miro Muheim (rechts)



Torhueter Djordje Nikolic hält gegen Victor Ruiz.



Basel bejubelt das 1-3 durch Pajtim Kasami, links. St.Gallen Trainer Peter Zeidler (St.Gallen) schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.

Leere Ränge im Kybunpark. Der St.Galler Alessandro Kraeuchi behauptet sich gegen Jorge und Kasami.

Abschlussversuch von Duah. Das Super League Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel, am Sonntag, 1. November 2020, im Kybunpark in St. Gallen. © Benjamin Manser / TAGBLATT Das Super League Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel, am Sonntag, 1. November 2020, im Kybunpark in St. Gallen. © Benjamin Manser / TAGBLATT Fabian Frei schiesst gegen Torhüter Lawrence Ati Zigi und Jordi Quintilla das Tor zum 1:2.

Einwurf ins fast leere Stadion durch St. Gallens Miro Muheim.

Zwar dominierte der FC St.Gallen das Spiel mehrheitlich, 21 zu 9 Abschlussversuche zählte man am Ende. Die Basler, ohne den kranken Valentin Stocker und den verletzten Taulant Xhaka angetreten, spielten aber klug. Sie liessen sich durch das Ostschweizer Pressing zwar zurückdrängen, aber nicht aus der Ruhe bringen. Natürlich: Sie hatten das Glück in einigen Momenten auf ihrer Seite. Aber eben auch Spieler wie Pajtim Kasami, Fabian Frei oder Silvan Widmer, die mit ihrer Erfahrung den Unterschied machen können.

Der Basler Pajtim Kasami gegen den erst gegen Ende eingewechselten Jérémy Guillemenot.

Benjamin Manser

Lichtblicke in der St.Galler Offensive

Wie in Lugano eine Woche zuvor gerieten die St.Galler früh in Rückstand. Lawrence Ati Zigi parierte nach sechs Minuten einen Versuch von Afimico Pululu zwar stark, lenkte den Ball aber vor die Füsse von Arthur Cabral.

Die Reaktion der Ostschweizer war aber bemerkenswert – herausragend war das 1:1, bereits in der 13. Minute. Lukas Görtler lancierte mit einem perfekten Pass aus der eigenen Hälfte Kwadwo Duah, der rechts aus spitzem Winkel abschloss, von Jasper van der Werff und Goalie Djordje Nikolic nicht allzu intensiv daran gehindert.

Die St.Galler Offenisivleistung der ersten Minuten war auch dank Boris Babic erfreulich. Er, der erstmals nach seinem Kreuzbandriss von Beginn weg spielte und Jérémy Guillemenot ersetzte, brachte Physis und Druck in die Aktionen – bevor ihm offensichtlich die Luft ausging. Viel Vorwärtsdrang verspürten auch Victor Ruiz und Basil Stillhart, die beide viel Bewegung ins offensive Mittelfeld brachten und konsequenter wirkten in ihren Aktionen als noch im Tessin.

Fabian Freis 40-Meterlauf zum 2:1

Fehlende Offensivkraft lässt Zeidler als Ausrede für Niederlagen ohnehin nicht gelten, wie er an der Pressekonferenz nach dem Spiel ausführte. «Immer wieder wird über fehlendes Personal in der Offensive gesprochen in dieser Saison. Dabei haben wir viele Chancen herausgespielt. Das Problem ist eher: Wir haben in vielen Momenten nicht gut verteidigt.»

Lawrence Ati Zigi: Note Tor 4,5. Rettet mehrmals. Auch vor dem 0:1 mit starker Parade, lässt den Ball aber nach vorne abprallen.

Leonidas Stergiou: Note 4,5. Er läuft die gegnerischen Stürmer Mal für Mal ab. Hin und wieder Abstimmungsschwierigkeiten mit Fazliji.

Basil Stillhart: Note 4,5. Sehr auffällig, aktiv und mit viel Übersicht. Was fehlt, ist die spielentscheidende Aktion. Jordi Quintillà: Note 4. Ballsicher wie immer. Aber mit weniger Einfluss aufs Spiel als auch schon.

Jérémy Guillemenot: Note 3,5. Kann das Offensivspiel nach seiner Einwechslung kaum prägen.

Victor Ruiz: Note 4,5. Er ist Antreiber über links, über ihn läuft sehr viel. Bälle in die Spitzen nicht immer präzis.

Lukas Görtler: Note 4,5. Willens- und zweikampfstark, mit viel Offensivdrang. Starker Assist beim 1:1. Mit Abzügen bei der Abschlussstärke.

Miro Muheim: Note 4. Viele gute Momente, so richtig spielentscheidend kann er aber nicht in die Offensive eingreifen.

Betim Fazliji: Note 3,5. Eigentlich ja eine solide Leistung – jedoch mit einem entscheidenden Fehler. Darf vor dem 1:2 den ballführenden Fabian Frei nicht so ungestüm angreifen.

Kwadwo Duah: Note 4. Starke Einzelleistung beim 1:1. Danach geht nur noch selten Gefahr von ihm aus.

Alessandro Kräuchi: Note 4. Hinten ist er wieder aufmerksamer als noch gegen Lugano. Einige gute Vorstösse, die aber wenig einbringen.

Boris Babic: Note 4. Babic hat eine starke Startviertelstunde: Wendig, mit viel Druck auf dem Ball. Dann geht die Luft aus. Lässt auf mehr hoffen.

Tim Staubli: Note - . Kommt fünf Minuten vor Schluss. Keine Bewertung.



Explizit meinte Zeidler das Defensivverhalten beim 0:1, vor allem aber beim 1:2 durch Frei in der 39. Minute. Der ehemalige St.Galler lief hinter der Mittellinie los – und bedankte sich bei der hoch stehenden St.Galler Verteidigung, die ihm gewissermassen den Teppich für den Sololauf auslegte. Betim Fazliji verschätzte sich, Frei traf nach einem 40-Meterlauf alleine vor Zigi.

Fabian Frei bejubelt sein Tor zum 2:1. Claudio Thoma / freshfocus

«Es war die entscheidende Szene. Das darf nicht passieren», sagte Zeidler. Sforza erklärte nach dem Spiel, dass man genau solche Situationen antizipiert habe:

Ciriaco Sforza. Marc Schumacher / freshfocus

«Wir haben umgesetzt, was wir wollten: Kraft sparen, einfach in die Tiefe spielen und so zu Chancen kommen. Und wir haben Charakter und Ruhe gezeigt.»

Die Basler konzentrierten sich nach der Pause vermehrt auf die Defensive. Dennoch erarbeiteten sich die St.Galler Chance um Chance – wobei Görtler und der eingewechselte Boubacar Traorè am nächsten an einem Torerfolg waren. Wie ein Angriff konsequent zu Ende gespielt werden kann, zeigten dann aber die Basler. Kasami traf in der 70. Minute zum 3:1.

Nach Verlustpunkten im Tabellenmittelfeld

Damit hat der FC St.Gallen zwei Niederlagen in Folge zu verdauen, bevor er am kommenden Sonntag bei den Young Boys antritt. Noch stehen die St.Galler in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Die Ostschweizer sind aber die einzigen, die in der quarantänegeplagten Liga bisher keinen Spielausfall zu beklagen hatten.

Sollte es in Bern eine Niederlage absetzen, wäre man zumindest in Sachen Verlustpunkten definitiv im Mittelfeld der Tabelle angekommen. Für St.Gallen kein Beinbruch. An attraktive Niederlagen gewöhnen wollen sich die Ostschweizer Fans aber kaum. Auch nicht zu Hause in der Stube.