«Mit dem Druck nicht klargekommen, den sie sich selbst gemacht haben»: Zwei Experten über die Kanterniederlage des FC St.Gallen und die verbleibenden Titelchancen Nach der 0:5-Kanterniederlage gegen Basel sind die St.Galler Meisterträume wohl geplatzt. Die Fussballexperten Marcel Reif und Rolf Fringer über den Druck, den sich das Team von Peter Zeidler selber gemacht hat und die winzige Chance, die den Espen jetzt noch bleibt. Philipp Wolf 23.07.2020, 13.57 Uhr

Cedric Itten und seine Mitspieler blieben im St.Galler Regen eine Antwort auf die Niederlage in Thun schuldig. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Der Gewitterregen im Kybunpark zum Schlusspfiff der St.Galler Kanterniederlage gegen Basel passte nur allzu gut zum Auftritt des Heimteams. Kalt geduscht wurde die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler vor allem in den ersten Minuten des Spiels, als man früh mit 0:2 in Rückstand geriet. Eine entschlossene Reaktion auf die ärgerliche 1:2 Niederlage gegen Thun vom vergangenen Sonntag sah anders aus.

Doch was sind die Gründe für den Leistungsabfall? Und war es das nun für die Espen mit dem dritten Meistertitel ihrer Geschichte?

«Noch zu jung, um abgeklärt zu reagieren»

Marcel Reif. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Geht es nach Fussballexperte Marcel Reif, hat der Einbruch der St.Galler Gründe, für die sie selber verantwortlich sind:

«Sie sind mit dem Druck nicht klar gekommen, den sie sich selber gemacht haben.»

Während weder Experten noch Fans vom jungen FCSG erwartet haben, dass er den Meistertitel holt, habe das in den Köpfen der Spieler anders ausgesehen, so Reif. Eine Woche nach dem Vollerfog gegen Luzern, hätte das Team plötzlich von sich erwartet, dass es den Titel holt.

Reif selbst dachte nach dem Luzernspiel: «Jetzt haben sie's.» Doch als die St.Galler nach der Niederlage in Thun gegen Basel früh 0:2 in Rückstand gerieten, sei es ihnen nicht gelungen, abgeklärt zu reagieren. «Dafür sind sie noch zu jung», sagt Reif. Und weiter:

«Nun haben sie ganz ganz schlechte Voraussetzungen. Nicht, weil sie es selber nicht können, sondern weil YB nichts mehr anbrennen lassen wird.»

Direktbegegnung als letzte Hoffnung

Rolf Fringer. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

Der ehemalige FCSG-Trainer Rolf Fringer nimmt die Espen teilweise in Schutz. Thun und Basel seien zwei sehr starke Gegner gewesen, so Fringer. Thun spiele vor allem Zuhause eine starke Rückrunde und Basel sei immer schwer zu spielen; mit der ganzen internationalen Erfahrung. St.Gallen hat eigentlich zwei gute Spiele gemacht, so Fringer. Aber:

«Gegen Basel kann man nicht einfach mit jugendlicher Euphorie nach vorne rennen. Das war manchmal taktisch nicht ganz ausgereift.»

Doch selbst wenn YB am Donnerstag gegen Xamax gewinnen sollte, glaubt Fringer noch nicht, dass es das für St.Gallen definitiv war. «Obwohl das einer Vorentscheidung gleichkommt, wird erst am Schluss abgerechnet.» Und da gäbe es ja noch die Direktbegegnung, durch die der FCSG nach einem Patzer YBs immer noch Meister werden könnte.