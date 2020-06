Der FC St.Gallen startet die «Mission Abenteuer» – was den Club in dieser Saison so stark macht und was ihn in den kommenden Wochen beschäftigen wird Der FC St.Gallen startet am Samstag um 20.30 Uhr in Sitten wieder in die Meisterschaft. Eine Bestandesaufnahme nach dem Lockdown. Christian Brägger und Patricia Loher 20.06.2020, 05.00 Uhr

Es ist ein untrügliches Zeichen, dass etwas Wichtiges bevorsteht: Wenn am Tag vor einem Pflichtspiel der FC St.Gallen zur Pressekonferenz lädt und vor den Augen des Verwaltungsrates Sportchef Alain Sutter sowie Präsident Matthias Hüppi ihren Trainer Peter Zeidler an der Front flankieren.

Wäre nicht Corona, würde man den «Chlapf» oder etwas «Grosses» erwarten. Doch in diesen Zeiten signalisieren die Protagonisten schlicht, dass eine ungewohnt lange Pause zu Ende geht. Und: «Wir halten zusammen und starten gemeinsam ins Abenteuer.» Eine Bestandesaufnahme:

St.Gallen hat die Saison vor der Zwangspause geprägt

Vier Monate sind seit dem mitreissenden 3:3 gegen die Young Boys vergangen. Die Partie war der Höhepunkt eines St.Galler Steigerungslaufs, der just nach dem Cup-Out gegen Winterthur eingesetzt hatte. Erstmals seit Jahren war es wieder einem Team gelungen, die Young Boys und Basel ernsthaft zu fordern.

Im Pech waren die St.Galler auch: Gegen YB hielt Goalie Lawrence Ati Zigi in der 97. Minute einen Penalty, nach der Intervention des VAR – regeltechnisch korrekt – liess der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen, die Berner glichen aus. Nun folgt die Nagelprobe: Werden die Videoschiedsrichter auch nach dem Restart stets so genau hinschauen?

Was sich für die kommenden Wochen ändert

Im FC St.Gallen haben sie das 23-seitige Schutzkonzept des Fussballverbandes genau studiert. Trainer Zeidler sagt: «Ich sehe keine grossen Einschränkungen, wir werden nach unserem Empfinden handeln. Natürlich halten wir die Dinge ein, die man von uns fordert.»

Mit zwei Bussen an die Auswärtsspiele werden die Ostschweizer nicht fahren, dafür fehlt das Geld. In den Hotels – im Wallis in Saillon – beziehen sie weiterhin Doppelzimmer, dafür mit Einzelbetten. Und Zeidler vermisst sein Birchermüesli vom Morgenbuffet.

Aber sonst? Schutzmasken, Desinfizieren der Hände, Teamansprachen ausserhalb der Kabine, all das kennt man von der Bundesliga. Ebenso die fünf möglichen Wechsel bei maximal drei Unterbrüchen, die Pause ausgenommen. Und: Zeidler will an seinem aktiven Coaching an der Seitenlinie festhalten.

Was den FC St.Gallen in dieser Saison stark macht

Die Mannschaft ist unbekümmert, frech und stets im Angriffsmodus. Daran dürften auch die Zwangspause und der Aufstieg zu einem Titelkandidaten nichts ändern. Im Gegensatz zu den Young Boys oder Basel erwartet vom FC St.Gallen trotz des starken Laufs keiner den Meistertitel. Die Ostschweizer dürfen. Sie müssen jedoch nicht.

Vor allem die Jugendlichkeit des Teams könnte in den nächsten Wochen ein Vorteil sein. Höher als 23,7 Jahre war sein Altersdurchschnitt nie.

Junge Spieler erholen sich schnell, dürften die aussergewöhnliche Belastung besser wegstecken als ältere Akteure. Obwohl St.Gallen auch vom Publikum getragen wird, sollten die Geisterspiele die Leistungen kaum beeinflussen. Die Ostschweizer sind das beste Auswärtsteam der Super League.

Was gegen die Ostschweizer spricht

Viele Pluspunkte können ebenso gegen den FC St.Gallen ausgelegt werden. Seine Jugendlichkeit und die damit verbundene Unerfahrenheit, der aufwendige Spielstil. Die Kaderbreite, zumal kein Trainer der Super League seine Stammmannschaft mehr forciert als Zeidler.

Das alles könnte in den englischen Wochen die Leistungen beeinträchtigen. Auch haben sich die Gegner in der Zwischenzeit womöglich auf die Spielweise der St.Galler eingestellt und versuchen, die junge Defensive zu übertölpeln. Diesen Hinweis gab es bereits vor der Pause – doch kaum ein Gegner schaffte die Umsetzung.

Welches Ziel der Club in den nächsten Wochen anstrebt

Für die wirtschaftliche Seite gilt die Schadensbegrenzung. Sechs Millionen Franken fehlen, wenn bis zum Saisonende die sechs Heimspiele mehr oder weniger als Geisterpartien stattfinden. Aus dem Inneren ist zu hören, dass, egal was kommt, bis Ende Jahr der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann.

Das Budget für die erste Mannschaft bleibt bei 7,6 Millionen Franken. Nicht absehbar sind die Corona-Auswirkungen auf der Sponsorenseite, doch die Solidarität ist gegeben, jüngst hat der Hauptsponsor bis 2024 verlängert. Hüppi sagt:

«Bisher haben wir keinen Sponsor verloren, es sieht gut aus mit unseren Partnern. Wir müssen bis jetzt nicht um unsere Existenz fürchten.»

Sportlich gibt der FC St.Gallen zumindest nach Aussen kein Rangziel vor. Klar aber ist: Was man hat, das will man nicht mehr hergeben. Der Meistertitel wäre ein Husarenstück, mindestens der dritte Platz muss es bei dieser Ausgangslage aber schon sein. Er würde den Start in der ersten Qualifikationsrunde für die Europa League bedeuten.

Wie der FC St.Gallen mit den Anhängern kommuniziert

Hüppi sagt: «Ein FC St.Gallen ohne Kurve ist undenkbar.» Der Club sieht dennoch keine Gefahr, dass sich zu viele Anhänger bei Heimspielen vor dem Stadion versammeln. «Wir sind im permanenten Dialog und es herrscht gegenseitiges Verständnis», so der Präsident.

Am Freitag gab der Bundesrat allerdings eine nächste Lockerung bekannt: Schon ab Montag sind an Veranstaltungen wieder 1000 Personen zugelassen. Der FC St.Gallen hat schnell reagiert. Auf seiner Website teilte er mit, bereits für das Heimspiel gegen den FC Zürich vom nächsten Donnerstag 750 Zuschauer Eintritt zu gewähren.

Bei der Verlosung würden alle Anspruchsgruppen berücksichtigt, welche den Club zuletzt tatkräftig unterstützt hätten, heisst es. Ungebrochen gross ist die Solidarität: Bis gestern wurden bereits 7000 Abonnements für die neue Saison abgesetzt.

Was den FC St.Gallen beschäftigen könnte

Wie so oft liegt die Crux für kleine Vereine im Erfolg. Zeidler erhält in den zwei Jahren für St.Gallen ein gutes Zeugnis, er träumt von der 1. Bundesliga oder von der Ligue 1, ist 57 Jahre alt.

Fraglich ist, wie er und der Club und auch die Spieler damit umgehen, wenn mitten in der Saison der Name Zeidler bei Vakanzen – wo auch immer diese sein mögen oder wie jüngst in Hoffenheim – verhandelt wird. Zeidler selbst wirkt fokussiert wie eh und je, und der FC St.Gallen weiss, was er seinem Coach zu verdanken hat. Was auch ein wenig umgekehrt gilt.

Sicher ist, dass nichts sicher ist in diesen speziellen Zeiten. Und dass der FC St.Gallen ligaweit viel Goodwill besitzt, er kann, aber muss nicht das Leicester der Schweiz werden. Die Geschichte wäre zu gut.