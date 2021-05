Meisterschaftsende Was für eine Sensation: Das junge B-Team des FC St.Gallen besiegt in Genf das routinierte A-Team Servettes 2:1 Mit dem völlig unerwarteten Dreier in der Westschweiz beenden die Ostschweizer die Saison auf dem siebten Platz. Die Jungen wissen zu glänzen, und zu kämpfen, und wie! Christian Brägger 21.05.2021, 22.19 Uhr

Salifou Diarrassouba trifft zum 1:0 für den FC St.Gallen. Bild: Cyril Zingaro/KEYSTONE

Es mag ein Kehrausspiel sein zum Meisterschaftsende. Aber der FC St.Gallen kämpft solidarisch, verteidigt mit Mann und Maus und setzt Nadelstiche. Und beweist ein erstes Mal, dass im Rücken der ersten Mannschaft etwas nachwächst. Der Lohn ist ein verdienter 2:1-Sieg beim Traditionsklub Servette. Spielnote: 4,5

0:1, 12. Minute, Salifou Diarrassouba: Die St.Galler spielen schnell nach vorne, Diarrassouba lanciert den Angriff. Der Ball kommt über Besio und Campos wieder zum 19-Jährigen zurück, er schliesst perfekt ab und trifft ins Lattenkreuz.

0:2, 45. Minute, Alessio Besio: Nach einem Freistoss vor dem Pausenpfiff kommt der Ball zu Besio, der Stürmer beweist seinen Torinstinkt und trifft direkt.

1:2, 56. Minute, Boubacar Fofana: Der Servettien trifft nach einem Valls-Corner aus dem Rückhalt. Dies just in einer Phase, in der St.Gallen zu Zehnt auf dem Platz steht und indisponiert ist.

Der FC St.Gallen startet im Stade de Genève in einer Formation in dieses letzte Meisterschaftsspiel, die es so nie wieder geben wird. Es ist ein B-Team, das Trainer Peter Zeidler nominiert. Keiner der möglichen Titulare für den Cupfinal steht auf dem Platz - deshalb kommt es auch einem Testspiel gleich. Was Wunder, geht es doch für beide Mannschaften um nichts mehr. Das hindert den Gast aus der Ostschweiz nicht daran, besser in die Partie zu finden, nach zwölf Minuten und der ersten Chance führt er dank Diarrassoubas Tor. Das ist überraschend, zumal Servette fast in der bestmöglichen Besetzung antritt.

St.Galler Jubel nach der Führung. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Nach der Führung wird Servette besser und kommt zu zwei Möglichkeiten, auch regnet es nun immer mehr. Aber richtig gefährlich wird es nicht, auch wenn es über 70 Prozent Ballbesitz hat. Vor dem Pausenpfiff kommt es zum Paukenschlag, und St.Gallen führt nach einem Freistoss und dem anschliessenden Direktschuss von Besio 2:0. Servette ist bedient, Alain Geiger wohl noch mehr, man hätte gerne in die Genfer Kabine reingehört.

Nach der Pause sind die Servettiens sichtlich bemüht, den Rückstand zu minimieren. Vorerst gelingt ihnen das nicht. Aber dann nützen sie die Unerfahrenheit der St.Galler aus, die wegen einer vermuteten Rippen-Verletzung Boubacar Traorès temporär nur zu Zehnt sind. Nach einem Corner trifft Boubacar Fofana unhaltbar aus dem Rückhalt zum Anschluss.

Miroslav Stevanovic im Zweikampf mit Nsana Simon (rechts). Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Es giesst nun wie aus Kübeln, ein geordnetes Spiel ist kaum mehr möglich. Servette ist nach dem 1:2 nicht mehr wirklich zwingend, und die St.Galler versuchen sich in Entlastungsangriffen. Zeidler wechselt munter durch, gewährt vielen Spielern Super-League-Minuten, die noch nie welche hatten. Eine Ausgleichschance hat Servette noch, doch man sieht es in jeder Aktion, die Jungen geben ihr Bestes. Und bringen nach Hause, was keiner für möglich gehalten hat.

Die ganze, doch so junge Mannschaft des FC St.Gallen. Wie sie sich gegen die Routiniers unerschrocken präsentiert, ist eindrücklich. Wie sie gegen den 17-fachen Schweizer Meister solidarisch beisst und besteht, verdient höchstes Lob. Es ist ein solidarisches.

Keiner.

Trainer Peter Zeidler lässt drei Spieler von Anfang an debütieren im letzten Saisonspiel: Lukas Watkowiak, Alessio Besio und David Jacovic. Die Startformation seines B-Teams in Genf ist knapp 21 Jahre alt, es kommen lauter Spieler (Patrick Sutter, Nsana Simon oder Salifou Diarrassouba) zum Einsatz, die nicht zum Stamm gehören und am Cupfinal in Bern eher nicht im Aufgebot stehen werden: Boubacar Traorè und Musah Nuhu womöglich davon ausgenommen. Im Verlauf der Partie schickt Zeidler weitere Spieler auf den Platz, die noch nie ein Pflichtspiel für St.Gallen bestritten.

Alessio Besio traf bei seinem ersten Einsatz für den FCSG. Bild: Urs Lindt / FRESHFOCUS



Besio, Alessio: Er ist der Sohn des ehemaligen Fussballers Claudio Besio, der 1989 einst vom FC Uzwil zum FC St.Gallen gewechselt war. Und danach einige Partien auf höchster Stufe für die Ostschweizer absolvierte. Alessio ist 17 Jahre alt, gilt als Talent, und trifft sogleich bei seinem Début für den FC St.Gallen.

Tim Staubli: «Ich hatte am Schluss Krämpfe, muss mich nun regenerieren, um am Montag wieder parat zu sein. Dass ich jetzt einmal Captain des FC St.Gallen war, macht mich unglaublich stolz. Wir wollten hierherkommen und Spass haben, mutig und frech sein. Wir sind als Mannschaft aufgetreten, blieben stets positiv, verteidigten zusammen, griffen zusammen an. Wir freuen uns nun richtig über den Sieg. Nun kommt der Cupfinal.»