FC St. Gallen Meister der brotlosen Dominanz: Im Cup muss der FC St.Gallen zum Toreschiessen zurückfinden Nach St.Gallens 0:1 in Basel taucht eine Frage auf: Wer soll am Mittwoch in Genf im Cup-Halbfinal Tore schiessen? Von der St. Galler Offensivabteilung war im St. Jakob-Park wenig zu sehen - trotz Überlegenheit der Ostschweizer. Vielleicht springt ja im Cup wieder Lukas Görtler in die Bresche, der gerade vom deutschen Fernsehen für das «Tor des Monats» nominiert wurde. Ralf Streule aus Basel 03.05.2021, 05.00 Uhr

Frustrierend: Trotz drückender Überlegenheit bringen die Ostschweizer in Basel kaum Torchancen zustande. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

Stünde man am Anfang der Saison, würde man über das 0:1 des FC St.Gallen vom Samstagabend im St.-Jakob-Park anerkennend nicken. Die Ostschweizer gaben gegen Basel vor der Pause so deutlich den Ton an, dass man staunte. In einer noch jungen Saison hätte man trotz der 0:1-Niederlage von einem vielversprechenden Auftritt gesprochen.

Doch wer den FC St.Gallen dieser Saison während 32 Spielen kennen gelernt hat, kommt zu einem etwas anderen Schluss. Die Ostschweizer werden ein Problem nicht los: Sie dominieren zwar fast jeden Gegner, ihre Dominanz ist aber zu oft harm- und brotlos. Gegen Basel war es mit St.Gallens Vorwärtsgang am Strafraum zu Ende, die Sturmspitzen Junior Adamu und Kwadwo Duah waren auf verlorenem Posten. Wer vier Runden vor Schluss nur vier Punkte vor dem Barrageplatz liegt – inzwischen auf dem achten Rang und überholt auch vom FC Zürich –, dürfte sich darob einige Gedanken machen. Immerhin: Die St.Galler Verfolger Vaduz und Sion verpassten es am Wochenende ebenfalls, ihre Partien zu gewinnen.

Nur halb so treffsicher wie vor einem Jahr

Nur gerade ein Tor haben die St.Galler in den vergangenen fünf Partien in der Liga erzielt, 36 sind es insgesamt. Vor einem Jahr waren es Ende Saison mehr als doppelt so viele (79). Gründe dafür wurden schon mehrfach gesucht und teilweise gefunden: Die Ideen auf den letzten 20 Metern fehlen, die Durchschlagskraft des Sturms hat gegenüber letzter Saison abgenommen. Und die Gegner haben gelernt, dass gegen St.Gallen mit Abwarten und Verteidigen viel zu holen ist.

«Klar fehlt da ein bisserl», sagt Peter Zeidler über die Torflaute aus den letzten Meisterschaftsspielen. Hier in Aktion im St. Jakob-Park Marc Schumacher / freshfocus

Klar fehlt es da ein «bisserl», sagt Trainer Peter Zeidler am Tag nach dem Spiel. Als harmlos will er seine Offensive aber nicht bezeichnen – und die zu kleine Durchschlagskraft schon gar nicht als Dauerzustand sehen. Vielmehr zeige sich halt zuweilen die Unerfahrenheit seiner jungen Spieler, gerade gegen eine Basler Verteidigung, die ja nicht eben mit Anfängern bestückt sei.

Aktive Regeneration bereits am Sonntagmorgen

Miro Muheim versucht Valentin Stocker bei der Ballannahme zu stören. Marc Schumacher / freshfocus

Als «frustrierend» bezeichnete Miro Muheim nach dem Spiel die Situation: «Es ärgert, wenn man so drückend überlegen ist, aber doch nichts Zählbares heraus­holt.» Vielleicht, so der Verteidiger, fehle die Entschlossenheit auf den letzten Metern. In der zweiten Halbzeit dann habe man dem Ball zu wenig Sorge getragen: Basel kam auf, traf nach einer starken Doppelpass-Kombination mit Valentin Stocker und Arthur Cabral. Dem FC St.Gallen blieben nur noch ein spätes Aufbäumen und ein Pfosten-Kopfball durch Boris Babic vergönnt. Es war die einzige St.Galler Chance, die man als solche bezeichnen kann.

Natürlich sei die Enttäuschung auf der Rückfahrt von Basel gross gewesen, sagt Zeidler. Der Kopf wurde aber bereits am Sonntagmorgen wieder gelüftet. Besonders hinsichtlich Cup-Halbfinal vom Mittwoch in Genf strebte Zeidler eine schnelle Zusammenkunft an, um den Samstag rasch abzuhaken. Die Spieler trafen sich am Morgen zur Regeneration: Massage, Physio und kurze Einzelgespräche. Die Stimmung und die Moral, so war auch der Eindruck am Samstag nach dem Spiel, sei ungebrochen gut vor dem Cup-Spiel. «Die Spieler sehen ja in solchen Partien, dass wir nahe dran sind und es funktionieren kann», sagt Zeidler.

Lukas Görtler wird für «Tor des Monats» nominiert

Ohnehin war der Cup in diesem Jahr in Sachen Offensivpotenzial die positive Ausnahme: Dort haben die Ostschweizer in zwei Partien sechs Tore erzielt. Vier Treffer gelangen gegen die Young Boys, zwei gegen die Grasshoppers – hier stimmt also die Bilanz.

Eine Positivmeldung gab es in diesem Zusammenhang gestern aus Deutschland: In der Sportschau der ARD wurde ein St.Galler Cup-Treffer zum Tor des Monats nominiert. Jener nämlich von Lukas Görtler, der gegen die Grasshoppers früh per scharfem Volley und nach starkem Pass von Jérémy Guillemenot aus 20 Metern traf. Die Nominierung ist eine Ehre und eine Seltenheit für einen Super-League-Club. Das Video gibt es hier.

Der Jubel zum Goal, das vielleicht zum Tor des Monats April wird: Lukas Görtler jubelt über das 1:0 gegen GC. Ennio Leanza / KEYSTONE

Zeidler: «Wollen ein grosses Cup-Spiel zeigen»

Weiter geht die Cup-Vorbereitung laut Zeidler mit Trainings am Montag und Dienstag, am Dienstagabend steht die Reise nach Genf an. Dass Servette ein schwieriger Gegner wird, zeigte sich gestern ein weiteres Mal. Beim 2:1-Sieg gegen die Young Boys stellten die Romands das bessere und aktivere Team. «Es gibt derzeit im Schweizer Fussball kaum Schwierigeres als der Gang nach Genf», sagt Zeidler. Nichtsdestotrotz wolle der FC St.Gallen «ein grosses Cup-Spiel zeigen».

Dabei stellt sich für die Ostschweizer nicht zuletzt die Frage des Personals. Zeidler schien in Basel seine Besten nicht gross schonen zu wollen. Sicher ist, dass Thody Élie Youan fehlen wird, der weiterhin an Covid-19 leidet. Dafür machte Captain Jordi Quintillà nach seiner Corona-Erkrankung in Basel einen fitten Eindruck. Nur eines blieb auch nach dem Basler Wochenende weiterhin offen: ob und wann Quintillàs Wechsel ans Rheinknie offiziell wird.