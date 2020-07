Mehr Muskeln, mehr Torgefahr und die Autoprüfung im Sack – Leonidas Stergiou ist das nächste Wunderkind des FC St.Gallen Tranquillo Barnetta, Michael Lang, Silvan Hefti, Jasper van der Werff: Immer wieder hat der FC St.Gallen hervorragende Fussballer hervorgebracht – das nächste Ausnahmetalent ist Leonidas Stergiou. Der 18-jährige Innenverteidiger hat in viereinhalb Wochen als einziger Feldspieler alle 900 Spielminuten absolviert. Christian Brägger 25.07.2020, 05.00 Uhr

Hat keine Rhythmusprobleme: Leonidas Stergiou vor dem Spiel in Lugano. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Muskelbepackt ist «Leonidas», mit Schild und Speer bewaffnet, furchteinflössend, ein bärtiger Hüne. So sind die Bilder, die im Internet der Suchbegriff ausspuckt, sie verweisen auf den König Spartas nicht ganz 500 Jahre vor Christi Geburt – und damit auf eine Legende der griechischen Antike, einen Helden.

Tranquillo Barnetta im Mai 2019 wieder im Dress des FC St.Gallen. Claudio Thoma/Freshfocus

Tranquillo Barnetta, Michael Lang, Silvan Hefti, Jasper van der Werff, immer wieder hat der FC St.Gallen grosse Talente hervorgebracht, und auch er hat seinen Leonidas: Leonidas Stergiou.

Kein bärtiger Hüne zwar, gewiss noch kein Held, aber seit dem Debüt im Alter von 16 Jahren und 340 Tagen vor fast eineinhalb Jahren nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken und für den FC St.Gallen so etwas wie dies: eine Investition in die Zukunft und derzeit das Perpetuum mobile schlechthin.

Lief er vor dem Lockdown bis auf eine taktische und zwei verletzungsbedingte Ausnahmen stets über die volle Distanz auf, absolvierte er seit dem Restart innert viereinhalb Wochen als einziger Feldspieler jede von bisher 900 möglichen Spielminuten.

Der Körper reagiert gut auf die Belastungen

An diesem Morgen erscheint Stergiou nach dem regenerierenden Bad im Eis, es gilt, den Körper besonders zu schonen und ausschliesslich in den Partien zu fordern. Er sagt:

«Natürlich ist nun vieles anders und neu. Mir macht der hohe Rhythmus aber nichts aus, ich habe mich sofort daran gewöhnt.»

Stergiou verkraftet die Belastungen anscheinend ohne Rückschläge, er ist guter Dinge, enttäuscht ob der zuletzt schlechten Resultate zwar, doch alles andere als müde, fokussiert.

Wie er da so redet und mit Blick auf sein Fussballspiel geht vergessen, dass er noch immer erst 18 Jahre jung ist – und bereits zum Inventar gehört. Längst ist er nicht mehr der «Stift», mit den guten Leistungen ist sein Standing innerhalb des Teams gewachsen, und plötzlich versprüht er ja auch Torgefahr und bringt als Innenverteidiger seine St.Galler wie in Neuenburg gegen Xamax wieder in die Spur.

Peter Zeidler: «Das ist ausserordentlich»

«Was Leo taktisch wie technisch kann, ist ausserordentlich», sagt Peter Zeidler. Der Trainer des FC St.Gallen lobt Stergious Verwandlung im Auftreten und zum jungen Mann, nachdem der Spieler während der Coronapause vier Kilogramm Muskelmasse zugelegt hat, um noch besser mit sich und physisch stärkeren Gegenspielern klarzukommen.

Leonidas Stergiou im Heimspiel gegen Basel im Zweikampf mit Samuele Campo. Claudio Thoma/Freshfocus

Ohnehin ist Stergiou, eher ruhig im Wesen, ein Optimierer seiner Selbst, das war er immer schon. Deswegen hat er die Rekrutenschule auf unbestimmte Zeit verschoben, deswegen will er so sehr, dass ihm die erste Ballberührung in einem Spiel gelingt und Sicherheit gibt.

Auch tauschte er sich oft mit den Physios aus und suchte nach Möglichkeiten, um seine vermeintliche Schwachstelle in der Region der Leiste, Adduktoren und Hüfte robuster zu machen.

Oder er orientierte sich an Milan Vilotic, einem Konkurrenten auf den Innenverteidigerpositionen, «eindrücklich, sein Auftreten auf dem Platz, wie er dirigiert», sagt Stergiou. «Milan hat mir sehr geholfen, ich habe viel von ihm gelernt und profitiert.»

Barnetta, Lang, Van der Werff, Hefti

Silvan Hefti (Mitte) hat für den FC St.Gallen mit 22 Jahren schon 152 Super-League-Spiele absolviert. Ennio Leanza/Keystone

Michael Lang im Dress von Werder Bremen. Jan Huebner/www.imago-images.de

Nach 70 Pflichtspielen mit St.Gallen legte Barnetta eine Weltkarriere hin, Lang reifte über die Grasshoppers und Basel zum Nationalspieler, Van der Werff folgte nach nur neun Auftritten für die Ostschweizer mit 19,5 Jahren dem Ruf Salzburgs, ehe erste (gesundheitliche) Rückschläge folgten, die ihn leihweise zum FC Basel brachten.

Und Hefti, der Captain, dem anfänglich viele sehr viel zutrauten und dies nach einer kleinen Schaffenskrise wieder tun, träumt nach knapp fünf Jahren in der ersten Mannschaft endlich vom verdienten Sprung ins Ausland. Ihnen allen war und ist ihre Jugendlichkeit beim ersten Auftritt mit dem FC St.Gallen gemein. Wie die Bodenständigkeit. Und ebenfalls die grosse Unterstützung der Eltern.

Jetzt darf er selber mit dem Auto zum Training

Wenn Stergiou nicht gerade für seinen Sport unterwegs ist oder in der Bodega seiner beiden Onkels und grossen Fans in Lichtensteig sitzt, verbringt er die meiste Zeit in Wil bei den Eltern. Der junge Mann sagt:

«Ich habe ihnen alles zu verdanken.»

Auf die Fahrdienste des Vaters, eines stolzen Griechen, darf der Fussballer nun zwar verzichten, weil es auf Anhieb und «dank eines netten Experten» mit der Autoprüfung geklappt hat.

Nicht missen möchte er jedoch die Kochkünste der Mutter, einer gebürtigen Serbin; sie wuchs im serbischen Teil Bosniens auf und damit genau dort, wo es viele Konflikte gibt, zu welchen sich Stergiou nicht äussern mag.

Das Talent, das ins vierte Lehrjahr der United School of Sports startet, spricht lieber davon, wie sehr ihm aktuell die Atmosphäre, Familie und Freunde an den Spielen fehlen. So war es der Courant normal, dass seine Entourage im Kybunpark jeweils 30 Menschen umfasste.

Ostschweizer Fussballer des Jahres 2019: Leonidas Stergiou. Michel Canonica

Wenn Stergiou dann so abgezockt auf dem Rasen spielt, fragt man sich manchmal oben auf den Rängen, wie er das nur macht als 18-Jähriger, diese Cleverness und Gelassenheit in den Zweikämpfen, diese Antizipation der Bälle, dieses formidable Stellungsspiel, diese Schnelligkeit, mit der er die Gegenspieler gleich reihenweise abläuft.

Selbst wenn er, was völlig normal ist, nicht nur fehlerfrei agiert. Werner Zünd, der mit den Ostschweizern beruflich eine halbe Ewigkeit verbandelt ist, sagt:

«Stergiou weiss, was er kann, sein Spiel ist einfach und er macht damit genau das, was ein Klassespieler tun muss.»

Doch es gibt auch kritische Stimmen wie im Fussballmagazin «Zwölf», die sagen, der Jungprofi hätte es bedeutend schwerer bei Mannschaften, die nicht so hoch stehen würden. Weil er dann mehr in Zweikämpfe im und unmittelbar vor dem eigenen Sechzehner verwickelt wäre, auch das Kopfballspiel wichtiger würde.

Daraus leiten sie die Frage ab, ob es sinnvoll wäre, wenn Stergiou mit seiner Spielweise bei einem Club wie Basel landete. Derlei Gedanken scheinen Stergiou selbst zu befremden, er, der so sehr ins Zeidlersche System passt.

Stattdessen sagt er: «Ich möchte dereinst in einem Top-zehn-Club der Welt spielen.» Juventus? Stergiou nickt. Die Bayern? Stergiou nickt. Liverpool? Stergiou nickt. Und er sagt: «Ziele müssen hoch sein.»

Wie sieht Stergious Karriereplan aus?

Einer der ersten Interviewtermine: Leonidas Stergiou vor einem Jahr während des Trainingslagers in Bad Ragaz. Michel Canonica

Der Karriereplan sieht jetzt noch den FC St.Gallen vor, der runderneuerte Vertrag läuft neu bis 2024. Ein Wechsel soll dem Club einmal Geld bringen. Stergiou will alles Schritt für Schritt nehmen, bei den Ostschweizern sieht er sich derzeit am besten aufgehoben. Er sagt.

«Wenn ich auf meinem Weg bleibe, kann es ganz gut kommen, dieses Gefühl hatte ich schon, als ich Profi wurde. Ich bin überzeugt von meinen Qualitäten.»

Auch die Schweizer Auswahlen erkennen den Wert des Spielers. Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalteams, sagte als Zaungast während des Meisterschaftsspiels gegen Zürich, dass Stergiou für die U19- wie die U21-Nationalmannschaft im Fokus sei.

Der nationale Verband ist bestrebt, nach Jahren mit mässigen Resultaten im Nachwuchs den Unterbau wieder wie zuletzt zu stärken – da führt kein Weg am jungen St.Galler vorbei. Tami sagte aber auch: «Ebenfalls für das A-Nationalteam ist Stergiou grundsätzlich ein Thema.»

Stergiou hat den Vorteil, dass er ebenfalls als rechter Verteidiger funktionieren würde. Und in Relation mit dem Alter war wohl nur Barnetta weiter als er. Das sind gute Aussichten.

Leonidas heisst übersetzt der «Löwengleiche», was ganz gut auf Stergiou zutrifft, weil Löwen mit dem Kopf und Herzen handeln. Es muss ja nicht gleich die griechische Antike sein.