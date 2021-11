FCSG: In Sitten zwischen Entschlossenheit und Überforderung

Niederlage im Wallis Ein Tanz auf dünnem Eis: Der FC St.Gallen zeigt auch in Sion zwei Gesichter – immerhin patzt auch die Ligakonkurrenz Der FC St.Gallen hat beim 1:3 in Sitten einmal mehr zwei Gesichter gezeigt – wilde Entschlossenheit und fahrige Überforderung liegen derzeit beim FC St.Gallen nahe zusammen. Die Haupterkenntnis des Abends: Es braucht nur wenig, bis die Stabilität verloren geht. Immerhin: Auch Luzern und Lausanne patzen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 28.11.2021, 17.44 Uhr

Lange Gesichter bei den Ostschweizern: Nach der Niederlage im Wallis liegen die St.Galler wieder auf Platz acht.

«Comment ça va?» Als die letzten Journalisten kurz vor Mitternacht das Tourbillon verlassen, schallt der Schlagerhit aus den 1980ern über den Platz vor dem Stadion. In einer Festhütte nebenan johlen und tanzen Sion-Fans mit: «Commeeeeeent ça va?» Die Frage scheint direkt an die Spieler des FC St.Gallen gerichtet, die längst im Car sitzen und auf der Rückfahrt ihre Niederlage verarbeiten. «Wie geht’s?» Die Antwort, die zu den letzten Wochen passt, wird im Lied mitgeliefert: «Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça». Mal so, mal so.

Und an diesem Abend eben so: ziemlich schlecht. Von einer «tiefen Enttäuschung und einer schlechten Leistung» hatte Trainer Peter Zeidler direkt nach der 1:3-Niederlage am Samstagabend gesprochen. Die Enttäuschung dürfte sich auf der vierstündigen Heimfahrt nicht in Luft aufgelöst haben. «Es wurde kaum ein Wort gesprochen im Bus», so Zeidler. Wobei: Am Tag darauf findet der Trainer eben schon wieder etwas freundlichere Worte. «Eigentlich hätte es ja nur einen Sieger geben dürfen, und das waren wir. Mit einer genügenden Leistung hätten wir im Wallis gewonnen. Ja: Wir können es besser.»

Peter Zeidler während des Spiels gegen den FC Sion. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ein Team, das auf dünnem Eis tanzt

Die Bilder vom Spiel, die hängen blieben, sind dennoch folgende: Die Grünweissen, die nach dem Schlusspfiff irgendwie verloren vor der Trainerbank stehen. Köpfe schütteln. Hände verwerfen. Dann die Momente im Spiel nach einer Stunde, als die St.Galler Abwehr Unkonzentriertheiten aneinanderreihte und der Walliser Brasilianer Wesley dies zweimal ausnützte. In jenen Situationen drohte aus einem ordentlichen St.Galler Auftritt ein desolater zu werden.

Als Schlussfazit blieb: St.Gallen war nahe dran, schien nach dem Führungstreffer durch Élie Youan auf gutem Weg an diesem kalten Abend. Aber das Team tanzt auf dünnem Eis. Stimmt nicht alles zusammen, sind Niederlagen schnell besiegelt. «Wenn die Konzentration nur kurz nachlässt, wird es schwierig.» So oder ähnlich hat es vor kurzem auch Sportchef Alain Sutter formuliert. Er dürfte keine Freude am gestrigen Spiel gehabt haben. Wilde Entschlossenheit und fahrige Überforderung liegen derzeit beim FC St.Gallen nahe zusammen.

Görtler beisst lange durch, trotz fehlender Kraft

Gut möglich, dass es anders gekommen wäre, wenn Captain Lukas Görtler voll einsatzfähig gewesen wäre. Er klagte gemäss Zeidler schon in der ersten Halbzeit über Unwohlsein. Er war zwar am ersten Treffer beteiligt, aber offensichtlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, wie sich im Pressingverhalten zeigte. «Er wollte unbedingt weiter machen, für das Team auf die Zähne beissen», so Zeidler. Es ging nicht. Doch als Görtler das Spielfeld nach einer Stunde verliess, war die Stabilität nicht etwa plötzlich da, im Gegenteil. Die zwei Tore fielen gleich nach seiner Auswechslung. Zufall?

Lukas Görtler, trotz Unwohlsein im Einsatz. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Es war ganz grundsätzlich ein Abend der zwiespältigen Eindrücke: Comme ci, comme ça, eben. Boubacar Traorè rennt und presst vorbildlich, beeindruckt mit seinem Schwung. Spielt dann unerklärliche Fehlpässe. Basil Stillhart? Steht zunächst solid, rennt dann beim 1:1 seinem – zugegeben an diesem Abend sehr starken – Gegenspieler Filip Stojilkovic hinterher, trifft beim 1:3 die wohl falsche Entscheidung. Comme ci, comme ça. Musah Nuhu? Wirkt zunächst stilsicher, dann wacklig, vor allem beim 1:3 ist die Abstimmung der beiden Innenverteidiger ungenügend. Comme ci, comme ça. Fazliji? Spielt aus dem defensiven Mittelfeld wieder starke Pässe, strahlt Präsenz aus. Verteidigt aber beim Ausgleichstreffer ungenügend und rutscht vor dem 1:2 an Gegner Itaitinga und Ball vorbei. Und zu guter Letzt Euclides Cabral: Er startet gut ins Spiel, ist dann am Ende überfordert, vor allem mit Itaitinga. Holt sich deshalb gelb-rot.

Euclides Cabral: Guter Start, unkonzentrierte Schlussphase. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Es ist der vierte Platzverweis für die St.Galler in diesem Jahr. Vielleicht ein Abbild der zeitweisen Überforderung, eher aber noch der Unkonzentriertheiten. Eben: Es muss sehr vieles zusammenstimmen, damit St.Gallen über 90 Minuten gesehen die Nase vorn hat. Zeidler sagt:

«Ja, wir waren nicht stabil, weder taktisch noch mental.»

Rädchen hatten nicht ineinander gegriffen, die im Zeidlerischen Pressingfussball einfach ineinander greifen müssen.

Lawrence Ati Zigi, Tor: Note 4

Zwei, drei gute Paraden. Die Schuld an den Gegentoren tragen andere - und doch hätte er an perfekten Tagen mit «Big Saves» das eine oder andere Gegentor verhindert. Musah Nuhu, Verteidigung: Note 3,5

Er knüpft nicht an seine Leistungen gegen Basel und YB an. Oft fehlt die Abstimmung innerhalb der Abwehrreihe. Basil Stillhart, Verteidigung: Note 3

Lange Zeit solid – muss immer wieder Fehler ausbügeln. Kann aber den starken Stojilkovic beim 1:1 nicht bremsen – und rückt beim 1:3 wohl zu schnell auf. Jérémy Guillemenot, Sturm: Note 4

Er versucht in den letzten Minuten, Löcher in die Abwehr zu reissen. Was beim Stand von 1:3 nicht einfach ist. Victor Ruiz, Mittelfeld: Note 3,5

In der ersten Halbzeit mit guten Aktionen, baut dann ab wie so oft. Macht Platz nach dem 1:3. Kwadwo Duah, Sturm: Note 3,5

Probiert viel, rennt viel, kämpft. Ihm gelingt aber weniger als seinem Sturmpartner Youan. Leonhard Münst, Mittelfeld: Note 4

Er kommt nach dem 1:3 und spielt vor der Abwehr. Fällt mit Physis und Übersicht auf – Entscheidendes gelingt aber auch ihm nicht. Euclides Cabral, Verteidigung, Note: 3

Vielversprechender, aktiver Beginn. Hat in der zweiten Halbzeit seine Probleme mit Itaitinga – und holt sich deshalb Rot ab. Lukas Görtler, Mittelfeld: Note 3,5

Stark seine Aktion vor dem Führungstor. Danach prägt er das Spiel wenig, im Pressing weniger aktiv als sonst. Als er nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt wird, fallen die Tore. Zufall? Thody Élie Youan, Sturm: Note 4,5

Das Führungstor erzielt er hervorragend. Auch danach wirblig. Kann aber gegen Ende auch nichts mehr ausrichten. Verpasst das 2:1 nach der Pause. Betim Fazliji, Mittelfeld: Note 4,5

Seine Rolle vor der Abwehr interpretiert er wiederum gut, liefert Impulse. Ist bei den ersten zwei Gegentoren aber nicht ganz auf der Höhe. Muss nach dem 1:3 in der Innenverteidigung ran. Boubacar Traorè, Verteidigung: Note 3,5

Körperlich vor allem in der ersten Halbzeit präsent, viel Laufarbeit. Zu oft aber kommen seine Pässe nicht an. Tim Staubli, Mittelfeld: Note 4

Kommt für Görtler nach einer Stunde. Ist engagiert – die fehlende Spielpraxis aber ist ihm anzumerken. Patrick Sutter, Mittelfeld, Note: 4

Er ist erstmals in dieser Saison von Beginn weg dabei. Er zeigt gute Ansätze, ist physisch auf der Höhe. Noch gelingt aber nicht alles. Christian Witzig: Keine Bewertung: kommt erst in der 88. Minute. Salifou Diarrassouba, Mittelfeld, Note: 3,5

Für die letzte halbe Stunde im Spiel: Er kann die Partie in keiner Phase prägen.

Débutminuten für Christian Witzig

Nun, es gab auch die guten Nachrichten vom Wochenende. Dass zum Beispiel Patrick Sutter von Beginn weg zum Einsatz kam, zwar nicht den ganz grossen Auftritt hinlegte aber doch immerhin gezeigt hat, in Sachen Physis und Tempo in der Super League am richtigen Ort zu sein. Oder dass Leonhard Münst, der nach dem 1:3 für Fazliji vor der Abwehr spielte, dies so tat, als hätte er täglich Spielpraxis. Da war zudem Christian Witzig, den Zeidler für seinen Débuteinsatz in den Schlussminuten lobte.

Und doch ist die Gesamtsicht derzeit eher, sagen wir: «Comme ci, comme ça». So fühlt sich für den FC St. Gallen schon das gesamte Jahr an. In der Jahrestabelle liegt man nur knapp vor Lausanne. Und auch in der aktuellen Super-League-Tabelle entspannt sich die Lage nicht. Immerhin: Auch die Konkurrenz im Nacken patzt, Lausanne und Luzern haben am Wochenende ihre Spiele verloren. Auf St. Gallen warten nun zwei Heimspiele gegen GC und Lugano, dann der Jahresabschluss gegen den FC Zürich. Endlich wieder gegen einen Leader, womöglich. Das können die St. Galler bekanntlich besonders gut.