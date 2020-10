Der FC Luzern hat grosse Ziele – und will möglichst bald ähnlich frech auftreten wie der FC St.Gallen Leader FC St.Gallen tritt am Sonntag in Luzern an. Die Zentralschweizer befinden sich mitten im Umbruch. Daniel Wyrsch aus Luzern 16.10.2020, 05.00 Uhr

Alex Carbonell wurde wie Jordi Quintillà in Barcelona ausgebildet.

Zehn Mal hintereinander hatte der FC Luzern den FC St.Gallen besiegt. Doch in der vergangenen Saison änderte sich das Bild: Die Ostschweizer bezwangen die Innerschweizer zweimal mit 4:1, wobei die anderen beiden Begegnungen Luzern gewann (2:0, 1:0).

Obwohl die Direktduell-Bilanz der letzten Spielzeit somit ausgeglichen war, haben die St.Galler ihren Ligakonkurrenten überflügelt. Nicht nur wegen des überragenden zweiten Platzes in der Meisterschaft, sondern ebenso mit der mutigen und attraktiven Spielweise.

Der FC Luzern will möglichst bald ähnlich frech wie St.Gallen auftreten. Luzern-Sportchef Remo Meyer erklärt die rege Transfertätigkeit:

«Wir wollten die Qualität der Mannschaft steigern. Unser Team soll flexibler und unberechenbarer werden.»

Luzerns Sportchef Remo Meyer

Kurzer Flirt mit Zeidler vor bald drei Jahren

Im Januar 2018 stand Peter Zeidler beim FC Luzern auf dem Zettel für die Nachfolge von Markus Babbel. Der heutige St.Gallen-Coach sagte später zu dieser Zeitung: «Ich war damals Trainer bei Sochaux, wollte meine Mannschaft mitten in der Meisterschaft der Ligue 2 nicht im Stich lassen.»

Nach dem höchst erfolgreichen Intermezzo mit dem eigenen Nachwuchstrainer Gerardo Seoane vor dessen Wechsel zu Titelverteidiger Young Boys, folgten René Weiler und Thomas Häberli. Beide Trainer entliess Luzerns Sportchef Meyer noch vor Ablauf eines Jahres.

Luzerns Trainer Fabio Celestini

Anfangs Jahr hat Meyer den 44-jährigen Fabio Celestini als Coach installiert. Die ersten Monate waren sehr erfolgreich. Nach dem Restart gerieten die Innerschweizer in der intensiven Schlussphase der Saison in ein Zwischentief. In sechs Spielen holten sie nur einen Punkt.

Wegen zahlreichen verletzten Profis kamen über die gesamte Spielzeit nicht weniger als zwölf eigene Nachwuchsspieler zu ihrem Debüt in der Super League. Diese erfüllten ihren Job recht gut, doch Celestini machte Meyer klar, dass er die laufende Saison nicht mit einer verstärkten U21 bestreiten will.

Blessing Eleke spielt nun in Belgien

Zudem verliessen vor allem Offensivleute den Klub. Neben Blessing Eleke (zu Beerschot/BEL), Shkelqim Demhasaj (zu den Grasshoppers), Ryder Matos (zurück zu Udinese) auch noch der hochtalentierte Nachwuchsmann Darian Males. Der 19-Jährige brachte dem FC Luzern im ersten Schritt 2,5 Millionen Euro Ablösesumme von Inter Mailand. Males wird die Saison bei Genua in der Serie A absolvieren.

Zu den Abgängen kam noch jener des Topskorers Francesco Margiotta dazu. Er hatte in der vergangenen Saison elf Tore erzielt und neun Assists geliefert. Ein Streit ums Geld führte zur Trennung. Sportchef Meyer:

Francesco Margiotta hat den FC Luzern verlassen



Martin Meienberger/Freshfocus

«Sein Verhalten war inakzeptabel, es gab leider keinen anderen Weg, als uns von Margiotta zu trennen.»

Meyer reagierte schnell, verpflichtete den in Luzern ausgebildeten Stürmer Dejan Sorgic vom AJ Auxerre aus der Ligue 2. Für Thun hatte der 31-jährige Zuger mit serbischen Wurzeln in 94 Super-League-Partien die starke Bilanz von 38 Toren und 12 Assists aufgestellt. Als dessen Back-up gilt der 18-jährige Yvan Alounga, der von Aarau zu Luzern stiess.

Auch sonst hat Meyer für seinen Coach, der stets mutigen Ballbesitzfussball spielen lassen will, mehr Qualität als Quantität geholt. Louis Schaub (leihweise von Köln), Varol Tasar (von Servette) und Samuel Alabi (von Ashdod/ISR) können hinter den Spitzen oder auf den Seiten angreifen.

Hat Luzern mit Carbonell zweiten Quintillà geholt?

Alex Carbonell wurde wie St.Gallens Jordi Quintillà in Barcelonas Talentschmiede La Masia ausgebildet. Der 23-jährige Spanier Carbonell war zuletzt Leihspieler bei Fortuna Sittard in Holland und gehörte dem FC Valencia. Er ersetzt im defensiven Mittelfeld Idriz Voca, der sich Ankaragücü anschloss. In Quarantäne befindet sich noch der neue Linksverteidiger Martin Frydek. Der Tscheche gehörte bis Sommer Sparta Prag an.

Meyer will maximalen sportlichen Erfolg, schon am Sonntag gegen Leader St.Gallen: «Wir streben das Maximum an, sind gewappnet, spielen mutig und glauben an unsere Fähigkeiten.»