Der FCSG besiegt Lugano mit 2:0 - der Liveticker zum Nachlesen

Liveticker zum Nachlesen Dramatik pur im Cornaredo: Trotz einer 30-minütigen Unterzahl putzt der FC St.Gallen auch Lugano weg Ein Blitzstart mit einem Tor von Kwadwo Duah und ein Elfmetertreffer von Lukas Görtler tief in der Nachspielzeit: Der FC St.Gallen besiegt seinen Lugano-Fluch und gewinnt im Tessin mit 2:0. Er lässt sich dabei auch von einer roten Karte an die Adresse von Jordi Quintillà nicht beirren. Daniel Walt/Lugano 1 Kommentar 19.02.2022, 20.13 Uhr

Der Jubel des Torschützen: Lukas Görtler, nachdem er den Penalty zum 2:0 verwertet hat. Bild: Freshfocus (Lugano, 19. Februar 2022)

Vier Spiele, zehn Punkte, 15:5 Tore: Das ist die Spektakel-Bilanz des FC St.Gallen in der bisherigen Rückrunde. Einem 5:1 gegen Lausanne und Servette sowie einem 3:3 gegen YB liessen die Espen am Samstagabend einen 2:0-Auswärtssieg im Cornaredo folgen.

Kwadwo Duah war es, der mit seinem fünften Rückrundentreffer das Skore nach fünf Minuten eröffnete. Nach einem herrlichen Pass von Guillemenot in die Tiefe liess St.Gallens aktueller Topskorer Lugano-Goalie Amir Saipi mit einem satten Schuss keine Abwehrchance. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen bis zur 20. Minute voll und ganz. Danach kamen die Tessiner etwas auf, ernsthaft in Gefahr geriet das Gehäuse von St.Gallens Torhüter Zigi bis zur Pause aber nicht.

VAR-Intervention und Rot für Quintillà

Nach 60 Minuten sah St.Gallens Spanier Jordi Quintillà nach einem harten Einsteigen direkt die rote Karte. Schiedsrichter Stefan Horisberger hatte ihm zunächst Gelb gezeigt, er korrigierte seinen Entscheid nach dem Studium der Videobilder aber. In der Folge rannten die Tessiner zunehmend verzweifelt an und hätten kurz vor Abpfiff um ein Haar den Ausgleich erzielt. St.Gallens Zigi rettete aber mirakulös. Tief in der Nachspielzeit erlöste Lukas Görtler die Espen dann mit einem Treffer vom Elfmeterpunkt aus nach einem Konter. Damit konnten die St.Galler eine Serie von sieben sieglosen Spielen gegen die Tessiner beenden.

Lesen Sie unseren Liveticker aus Lugano nach:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen