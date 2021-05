Super League Mit dieser Mentalität ist für den FCSG im Cupfinal ein Coup möglich – aber trotz Ligaerhalt und Endspiel gibt es Handlungsbedarf Nach Wochen des Zitterns hat sich der FC St.Gallen den Ligaerhalt gesichert. Der Befreiungsschlag beim 5:0 gegen Lausanne gelang vor allem dank einer Willensleistung. Mit dieser Mentalität ist auch im Cupfinal am Pfingstmontag in Bern ein grosser Erfolg möglich. Trotzdem gibt es für die Verantwortlichen einiges zu tun. Patricia Loher 16.05.2021, 05.00 Uhr

Die Situation der Ostschweizer seit der Winterpause war lange paradox. Sie spielten zwar oft gut und dominant, wie es ihr Trainer Peter Zeidler mag. Aber sie gewannen zu selten. Sie qualifizierten sich für den Cupfinal, rutschten in der Meisterschaft aber fast gleichzeitig in den Abstiegskampf.

Die Entwicklung war besorgniserregend: Ganz anders als im Cup fehlten in der Liga Effizienz und Cleverness. Manchmal stürmte St.Gallen viel zu ungestüm an, anstatt einen hart erkämpften Vorsprung wenigstens zwischenzeitlich zu verwalten. Ein paar Partien später erspielte sich das Team Chance um Chance, ohne entscheidend zu reüssieren. Dann wieder kam es kaum einmal mehr in den Abschluss.

Bald einmal war St.Gallen in der Jahrestabelle 2021 das schlechteste Team.

Die Kräfte der Spieler schienen ob der Doppelbelastung je länger je mehr zu schwinden. Das Kader ist qualitativ zu wenig breit, um eine halbe Mannschaft ohne sportliche Auswirkungen pausieren lassen zu können. Doch eingebrochen ist St.Gallen nie: Schlecht war nur die Leistung beim 1:2 in Vaduz, unerklärlich bloss der Aussetzer nach der Pause beim 0:3 gegen Sion. Es kam nie das Gefühl auf, dass in diesem Team etwas nicht stimmt.

Und so erbrachten die Spieler beim 5:0 gegen Lausanne wie schon am Mittwoch beim 2:2 in Zürich, als sie einen 0:2-Pausenrückstand aufholten, erneut den Beweis, über eine starke Mentalität zu verfügen. St.Gallen zog sein Spiel durch und liess nie Nervosität aufkommen. Diese Willensleistung hat den Unterschied ausgemacht. Einstellung und Selbstvertrauen der St.Galler haben den Qualitätsverlust kompensiert, den sie nach der vergangenen Saison hatten hinnehmen müssen.

Mit dieser Mentalität ist auch im Cupfinal am Pfingstmontag, 24. Mai, gegen Luzern ein grosser Erfolg in Reichweite. St.Gallen hat die Möglichkeit, eine durchschnittliche Saison mit dem ersten Cupsieg seit 1969 zu retten.

Der Cupfinal in Bern ist das nächste grosse Ziel der Ostschweizer. Trotzdem dürfen dieses Endspiel und der Ligaerhalt nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Team für nächste Saison vor allem offensive Qualität zugefügt werden muss. Der Leihvertrag des hoffnungsvollen Junior Adamu mit Salzburg läuft schon im Sommer aus, auf Nantes-Leihgabe Thody Élie Youan besitzt St.Gallen immerhin eine Kaufoption.