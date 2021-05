FC St.Gallen Der FCSG vor dem letzten Meisterschaftsspiel: Zeidler tritt in Genf mit einem B-Team an – und es gibt Gerüchte über einen neuen Stürmer Die Ostschweizer werden am Freitagabend in Genf mit einem B-Team die Super-League-Saison 2020/21 beenden. Und es gibt bestätigte Gerüchte zu Demba Ba, dem Ex-Stürmer Chelseas. Christian Brägger 20.05.2021, 20.31 Uhr

In Genf wird Lukas Watkowiak (rechts) zu seinem ersten Einsatz in der Super League kommen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Das Ende ist in Sicht, noch ist es aber nicht so weit. Während in den Reihen des FC St.Gallen für die einen gilt, heute mit dem letzten Meisterschaftsspiel in Genf (20.30 Uhr) ihre Einsatzminuten zu mehren, gilt für die anderen: absolute Ruhe und Erholung vor dem Cupfinal.

In der 36. und letzten Runde geht es sportlich weder für die Ost- noch für die Westschweizer um etwas. Es ist eine Kehrauspartie, Servette hat den Europacupplatz auf sicher, und beim FC St.Gallen spielt es einzig statistisch eine Rolle, ob er die Liga auf dem siebten oder achten Platz beendet. Das Team von Peter Zeidler hat sich diese Gelassenheit und den temporären Spannungsabbau verdient mit dem 5:0 gegen Lausanne, womit es den Ligaerhalt sicherte.

Wer macht die anstrengende Reise nach Genf nicht mit?

Der Trainer sagt: «Wir sind froh und glücklich für alle, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. So konnten und können wir uns in dieser Woche ohne Sorgen dosiert auf das grosse Spiel vom Montag vorbereiten.» Dazu gehört nun eben auch, dass Zeidler im Stade de Genève die einen spielen lassen will wie Goalie Lukas Watkowiak und Tim Staubli, wohl auch Patrick Sutter wie Angelo Campos. Zeidler sagt:

«Es werden sicher nicht alle Stammspieler antreten.»

Angelo Campos könnte auflaufen. Bild: Ralph Ribi

Weil anhand der Ausgangslage keine Wettbewerbsverfälschung droht, ist es nur logisch und weitsichtig, dass ein St.Galler B-Team, gespickt mit U21-Spielern, die lange Reise mitmacht. Zumal mitten in der Nacht noch die vierstündige Rückfahrt ansteht. Somit blieben Zigi, Görtler und Co. mehrheitlich zu Hause, wie ganz gewiss die angeschlagenen Miro Muheim und Euclides Cabral. Unter der Woche konnte Cabral nicht trainieren, er hat sich im Adduktorenbereich leicht verletzt beim Lausanner Foul, das zum Penalty und 5:0 führte.

Zeidlers Treffen mit Demba Ba

Muheims Einsatz im Cupfinal ist gefährdet, er hat seit dem 0:3 gegen Sion Probleme mit dem Sprunggelenk und nach dem Einsatz in Zürich, als er in den Startminuten ausgewechselt werden musste, auch mit dem Oberschenkelmuskel. Immerhin litt sein anderes Projekt nicht, die Maturaprüfungen, die er gerade absolviert. «Es geht jetzt nur darum, dass er fit wird für den Cupfinal», sagt Zeidler.

Das war 2014 in der Champions League: Demba Ba mit Chelsea gegen PSG. Und nun bald für den FC St.Gallen? Bild: Kirsty Wigglesworth / AP

Für Aufsehen sorgte, dass der Coach Anfang der Woche den bald 36-jährigen Demba Ba traf, einen Weitgereisten des Fussballs mit zahlreichen Meriten, unter anderen bei Chelsea. Zeidler kennt ihn aus der gemeinsamen Zeit bei Hoffenheim – damals war der Deutsche Co-Trainer – und sagt, er habe bis heute eine besondere Beziehung zum Stürmer, der ihn einst schon in Sochaux besuchte.

Nun geht es darum, ob es für den 22-fachen Nationalspieler Senegals, der vertragslos ist, nochmals aktiv weitergeht, womöglich bei St.Gallen. Nach dem Cupfinal wollen sich alle nochmals treffen, also auch Präsident Hüppi und Sportchef Sutter. Es ist nicht abwegig, dass eine Engagements-Konstellation über einen Job im Nachwuchs geprüft wird. Zeidler sagt: «Demba Ba drückt uns im Cupfinal jedenfalls die Daumen.»

Über allem steht der Cupfinal

So schwebt dieses grosse Spiel natürlich über allen und allem. An ihren Saisonhöhepunkt brechen die St.Galler am Sonntag um 10 Uhr auf, spätestens dann beginnt der Countdown zum Showdown mit Luzern – bis zum Anpfiff warten nervenaufreibende Stunden, sie werden nur langsam zerrinnen.

Mögliche FCSG-Formation:Watkowiak; Jacovic, Ajeti, Letard, Solimando; Staubli, Nuhu, Diarrassouba; Simon (Gonzalez); Sutter (Besio), Campos.