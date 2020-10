Lernen aus der Niederlage im Tessin: Der FC St.Gallen ist ein Spitzenteam auf Bewährung Beim 0:1 in Lugano zeigt sich einmal mehr, was den St.Gallern gegenüber vergangener Saison fehlt. Es ist nicht viel. Ein bisschen mehr Effizienz, ein bisschen mehr defensive Stabilität – und St.Gallen ist wieder ein Spitzenteam. Einen Sturm im Wasserglas gibt es nach dem Spiel wegen angeblichen rassistischen Rufen gegen Goalie Lawrence Ati Zigi – die sich letztlich als Anfeuerungsrufe herausstellen. Ralf Streule 25.10.2020, 17.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Miro Muheim (St.Gallen) und Numa Lavanchy (Lugano).

Jordi Quintilla (St.Gallen) und Jens Odgaard (Lugano). FC Lugano Trainer Maurizio Jacobacci. Zuschauer auf der Tribuene.

Vincent Ruefli (St.Gallen) und Jens Odgaard (Lugano).

Numa Lavanchy (Lugano) erzielt das Tor zum 1:0 gegen Torhueter Lawrence Ati Zigi (St.Gallen).

Jens Odgaard und Numa Lavanchy (Lugano) jubeln nach dem Tor zum 1:0.

FC St.Gallen Trainer Peter Zeidler. Alessandro Kraeuchi (St.Gallen) und Sandi Lovric (Lugano).

Fabio Daprela (Lugano) und Kwadwo Duah (St.Gallen) am Boden.

Freistoss Jordi Quintilla (St.Gallen) gegen Alexander Gerndt , Stefano Guidotti, Mijat Maric, Jens Odgaard und Fabio Daprela (Lugano).

Jonathan Sabbatini (Lugano) sichert die Freistossmauer liegend ab.

Alexander Gerndt (Lugano) und Jordi Quintilla (St.Gallen).

Torhueter Noam Baumann (Lugano) jubelt nach dem Schlusspfiff.

Als Peter Zeidler nach der 0:1-Niederlage vor dem Cornaredo-Stadion steht, sagt er zwei bemerkenswerte Dinge. «Das war trotz allem ein Schritt nach vorne.» Er meint dies besonders hinsichtlich jener Phase, in der die St.Galler nach der Pause einem Tessiner Bollwerk gegenüberstanden und sich dennoch Chancen erarbeiten konnten. Zeidler findet aber auch: «Wir können mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein.» Zehn Punkte aus fünf Spielen, damit zumindest über Nacht weiterhin Leader – und dennoch eine solche Aussage? «Gegner wie Basel oder die Young Boys kommen erst noch», sagt der Trainer. Deshalb sei der eine Punkt als Ausbeute der Auswärtsspiele in Luzern und Lugano schlicht zu wenig.

Luganos dänischer Stürmer Jens Odgaard kommt alleine vor Lawrence Ati Zigi akrobatisch zum Abschluss. Es ist eine von wenigen Chancen der Tessiner. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE

Zigi: Wirbel um Rassismus-Vorwürfe Seltsames trug sich am Samstagabend nach dem Spiel zu. Der FC Lugano entschuldigte sich über Twitter für rassistische Zurufe, die es von Fans gegenüber St.Gallens Lawrence Ati Zigi gegeben haben soll. Der Ghanaer sei mit Affenlauten beleidigt worden, hiess es. «Wir entschuldigen uns beim FC St.Gallen und dem Spieler. Rassismus darf es nicht geben. Der Club wird alles tun, um die Verantwortlichen zu finden.» Am nächsten Tag wiederum liess der Verein verlauten, es habe keine rassistischen Zurufe gegeben. St.Galler Fans, die an Tickets im Cornaredo gekommen waren, sollen die bekannten «Zigi-Zigi»-Rufe angestimmt haben, was von Tessiner Zuschauern teilweise übernommen worden sei. Was letztlich wie Affenlaute getönt habe. Ein Sturm im Wasserglas. «Bei uns war das alles kein Thema», sagt Trainer Peter Zeidler am Tag nach dem Spiel. (rst)

Zeidlers Aussagen zeigen, wie schwierig es derzeit ist, die Leistung und den Tabellenplatz der Ostschweizer richtig einzuordnen, selbst für den Trainer. Was soll und darf man von der Mannschaft erwarten? Vieles im Spiel der St.Galler erinnert an vergangene Saison, im positiven Sinn. Einiges aber muss von Zeidler erst wieder hervorgezaubert werden. Einige Punkte zur Veranschaulichung:

Das St.Galler Selbstverständnis und die Moral

St.Gallens Spiel war auch in Lugano so, wie man es kennt. Angriffig, temporeich und mutig. Selbst gegen einen Gegner, der inzwischen 13 Mal unbesiegt ist, war für die Ostschweizer die Richtung klar vorgegeben, gab es keinen vorsichtigen Plan B. Die Statistik am Schluss sprach Bände. 13 zu 1 Eckbälle, 58 Prozent Ballbesitz, 22 zu 5 Abschlussversuche. Diese Dominanz war besonders in der zweiten Halbzeit zu spüren, als Zeidlers Team den engen Tessiner Riegel zu knacken versuchte. Ebenfalls bemerkenswert: Auch wenn sich die St.Galler Mal für Mal die Zähne ausbissen und nicht alle Spieler ihren besten Tag einzogen, schienen sie bis zum Ende an ihr Spiel zu glauben – die grössten Chancen gab es in der Schlussphase, als Lukas Görtler den Pfosten traf und als in der Nachspielzeit drei Abschlüsse von den Tessinern geblockt wurden.

Viel St.Galler Aufwand, wenig Ertrag. Hier mit Stürmer Kwadwo Duah. Bild: Pablo Gianinazzi / TI-PRESS

St.Gallens Achillesferse

Der FC St.Gallen hat in fünf Saisonspielen nur gerade drei Tore erhalten – was eigentlich eine grossartige Quote ist. Sieht man sich die Partien im Detail an, zeigt sich aber dennoch, dass das hohe Pressing weiterhin Gefahren birgt. Zeidler relativiert diese Sicht. Er sagt:

«Wir wollen dieses Spiel, Risiken mit einbegriffen.»

Dass es gegen das auf Gegenstösse lauernde Lugano auf der rechten Abwehrseite einige Male brannte, darf nicht alleine Aussenverteidiger Alessandro Kräuchi zugeschrieben werden. Er ersetzt Silvan Hefti grundsätzlich gut – muss sich aber noch dessen Konstanz erarbeiten, wie sich am Samstag zeigte.

Mehrere St.Galler Defensivfehler führen zu Numa Lavanchys Siegestor in der 16. Minute. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE

Sicher sei, sagt Zeidler:

«Vor dem Gegentor haben wir schlecht ausgesehen.»

Nicht nur, dass Adrian Guerrero sich locker hinter die Verteidigung dribbelte. Auch die darauffolgende Flanke fand ihren Abnehmer Numa Lavanchy zu einfach. Luganos Torschütze sagte am Ende salopp:

«St.Gallen macht viel Druck. Aber die andere Seite ist immer frei.»

Sprich: Für die Gegner bleibt das hohe Pressing der Ostschweizer die Achillesferse, die es zu treffen gilt.

Die Stürmer sind noch in der Findungsphase

Mittelfeldspieler Görtler war in Lugano der gefährlichste St.Galler Offensivspieler. Was nicht für die Stürmer spricht. Jérémy Guillemenot kam am Samstag nicht in die Gänge. Kwadwo Duah sowie Boris Babic zeigten zwar gute Ansätze, haben aber bis dato nicht jene Präsenz, welche die Abgänge Cedric Itten und Ermedin Demirovic ausstrahlten. Fehlen darüber hinaus Freistosstore, kommt Abschlusspech dazu wie bei Görtlers Pfostenschuss und bleiben die vielen Eckbälle ungenutzt, wird es schwierig mit dem Toreschiessen. Fünf Goals in fünf Spielen erzielten die St.Galler bisher – vergangene Saison lag der Schnitt bei über zwei Toren pro Spiel.

Freistoss-Tore von Jordi Quintillà? In Lugano Fehlanzeige. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Was nicht ist, kann wieder werden. Florian Kamberi, zuletzt mit einer Knieverletzung ausgefallen, dürfte ab kommender Woche wieder ein Thema sein. Dann empfängt der FC St.Gallen im Kybunpark den FC Basel – vor 10'000 Zuschauern, sofern es bis dahin keine neuen Coronavorschriften gibt.