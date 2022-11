Kubi vor Arbedo - FCSG : "Ich überlegte, selber mitzuspielen."

Legende hilft mit Kubilay Türkyilmaz vor dem St.Galler Cupspiel gegen Arbedo-Castione: «Ich hatte den Gedanken, selbst mitzuspielen» «Wir haben fest vor, zu gewinnen», sagt Kubilay Türkyilmaz vor dem Cupspiel der AC Arbedo-Castione heute Abend gegen St.Gallen. Der ehemalige Nati-Stürmer ist Berater und ein bisschen Sportchef des Teams aus der 2. Liga, freut sich auf ein schönes Cupfest und macht klar: «Gegen St.Gallen habe ich noch nie verloren!» Ralf Streule Jetzt kommentieren 08.11.2022, 12.00 Uhr

Kubilay Türkyilmaz für GC in Jubelpose: Das Selbstvertrauen und die Schlitzohrigkeit hat er nicht verloren. Bild: KEYSTONE

Wenn der FC St.Gallen heute in Bellinzona gegen die AC Arbedo-Castione antritt, wird auch die Schweizer Fussballlegende Kubilay Türkyilmaz im Stadion sein. Nicht nur als Zuschauer.

Wer sich über den St.Galler Cupgegner Arbedo-Castione informiert, hört immer wieder Ihren Namen. Was ist Ihre Aufgabe im Klub?

Kubilay Türkyilmaz: Ich berate das Team, helfe mit, die Mannschaft zusammenzustellen, rede mit dem Trainer und bin auch öfters in den Trainings, wo ich den vielen jungen Spielern Tipps gebe. Taktische Tipps vor allem. Von mir kann man schon noch einiges lernen. (lacht)

Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Sie würde man eher mit der AC Bellinzona in Verbindung bringen, wo Sie unter anderem einst spielten.

Der Präsident von Arbedo ist ein guter Freund von mir, so ist der Kontakt entstanden. Seit vier Jahren helfe ich mit, ein Projekt aufzubauen. Und wir hatten da schon einige Erfolge. Wir wurden zum Beispiel Tessiner Cupsieger der Amateure.

Bisher traf Arbedo in der Cup-Hauptrunde nur auf Amateurklubs, auf den FC Wittenbach und den FC Sarmenstorf. Die Chancen gegen St.Gallen dürften sehr klein sein.

Keine Frage: Wir wollen gewinnen, wir haben sehr ambitiöse Spieler - und vor allem sind sie jung und hungrig. Das Durchschnittsalter ist 22 Jahre. Es hat aber auch Routiniers drin, die Mischung ist gut. Herausragende Spieler sind zum Beispiel André Poças (23-jähriger Captain, die Red.) oder Daniel Maffi (30, Aussenverteidiger). Einige haben Challenge-League-Erfahrung.

Welchen Plan schlagen sie der Mannschaft vor?

Wir müssen bereit sein, sehr viel zu laufen, müssen auf technische Kabinettstückchen verzichten und keine technischen Fehler machen. Ich weiss, dass die Mannschaft aber keine Freude hätte, nur defensiv zu spielen. Es kann alles passieren.

Sie reden von «wir», wenn Sie von den Spielern reden. Kann es auch passieren, dass Sie selbst eingewechselt werden?

Im Ernst jetzt, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Die Lizenz hätte ich weiterhin - gespielt habe ich für Arbedo aber nie. Manchmal trainiere ich mit und da fühle ich mich sehr gut (lacht). Aber ich möchte den Jungen den Platz ja nicht wegnehmen. Ich komme nur rein, wenn sich ganz viele verletzen. Und das hoffen wir ja nicht.

Für das allfällige Penaltyschiessen wären Sie prädestiniert. Wir denken da an Ihre Nervenstärke an der EM 1996 gegen England, als Sie das 1:1 per Penalty souverän erzielt haben.

Wie gesagt: Da überlasse ich den Jungen den Platz.

Kubilay Türkyilmaz an der EM 1996.

Welche Erinnerungen haben Sie an den FC St.Gallen? An die Zeit, als Sie selber noch Spieler waren?

Ich liebte es immer, vor den vielen emotionalen Zuschauern zu spielen. Ich habe gute Erinnerungen daran. Ich habe gegen St.Gallen noch nie verloren. Jedenfalls kann ich mich an keine Niederlage erinnern. Aber an ein 8:0 für uns, die Grasshoppers. (Red: am 19. April 1997 im Hardturm, Türkyilmaz erzielte das 5:0 und das 8:0). In der Super League schlägt mein Herz natürlich noch immer für die Grasshoppers, wo ich Was ich aber sagen muss: Ich bin begeistert vom Fussball, den Peter Zeidler mit den St.Gallern spielen lässt. Da gibt es in der Super League kein Team, das schöner anzuschauen wäre. Auch nicht YB oder Servette.

Auch mit Luzern trat Kubi gegen St.Gallen an - hier 1999 beim 2:2 in der Luzerner Allmend. Bild: Daniel Tischler

Wie sah die Vorbereitung von Arbedo-Castione aus?

Im Training in der Woche vor dem Spiel wurde nichts Spezielles gemacht. Aber am Spieltag machen wir es wie die grossen Teams: Wir gehen zusammen Mittagessen, dann ein bisschen entspannen, spazieren, dann ein kleines Nachtessen. Und dann geht's los. Ich glaube, es sind schon 1000 Tickets verkauft hier. Wie viele St.Galler kommen? Auch einige Hundert? Das wird ein Cupfest!

Schlitzohr und Torjäger Kubilay Türkyilmaz hat sich als schlitzohrigster und nervenstärkster aller Schweizer Nationalstürmer eingebrannt ins kollektive nationale Fussballgedächtnis. Unter anderem mit seinem 1:1-Ausgleich gegen England 1996 an der EM - es war das erste Schweizer EM-Tor überhaupt. In Erinnerung bleibt aber auch sein sehr spätes 3:2 gegen Budapest 1991, als die Schweiz das Spiel erst in den Schlussminuten drehte und die Chance auf die EM 1992 noch etwas länger am Leben hielt. Er bestritt 62 Spiele für die Schweiz und erzielte dabei 34 Tore. «Kubi» ist in Bellinzona aufgewachsen und dort in den Profifussball eingestiegen. Über Stationen wie Servette, Bologna, Galatasaray, Grasshoppers, Luzern und Lugano fand er wieder zurück nach Bellinzona, wo er heute noch lebt. Der 55-Jährige ist Vater von drei Kindern. Fürs Tessiner Fernsehen und als Blick-Kolumnist kommentiert er den Fussball pointiert, gleichzeitig ist er Leiter der Sunrise-Filiale in Bellinzona. Im Interview mit CH Media erklärt er: «Ich darf nur zu Arbedo Auskunft geben und nicht zu übergeordneten Fussballthemen.» Der Vertrag mit dem «Blick» verbietet es ihm.

