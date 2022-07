Kunst im Kybunpark Wie das Stadion des FCSG von Jahr zu Jahr farbiger wird und wer hinter den grossen Kunstwerken steckt Finanziell war «Kunst am Bau» für die Stadion AG einst nicht zu stemmen. Nun übertreffen sich St.Gallens Fans regelmässig mit «Kunst im Bau». Patricia Loher 26.07.2022, 17.00 Uhr

Das neuste Kunstwerk im Kybunpark beim Westaufgang. Patricia Loher

Das jüngste Werk in der Arena des Ostschweizer Super-League-Klubs prangt an einer Wand hinter dem Espenblock. Es war vor dem Spiel gegen den FC Winterthur das wohl am meisten fotografierte Sujet.