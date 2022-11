Wie der FC St.Gallen das 7:2 gegen den FC Sion feierte

Kür zum Jahresende «Gut, dass man nun zwei Monate lang von diesem Sieg spricht»: Wie der FC St.Gallen das 7:2 feierte – und was es für 2023 zu bedeuten hat Das 7:2 in Sitten ist für den FC St.Gallen der höchste Auswärtssieg seit Jahrzehnten. Trainer Peter Zeidler will dieses Erfolgsgefühl mit in die Winterpause nehmen. Sion, quasi Gegenentwurf St.Gallens, hat hingegen ein Problem. Ralf Streule Jetzt kommentieren 13.11.2022, 17.55 Uhr

«Nögscht Johr denn richtig»: St. Galler Fans feiern den unglaublichen Abend ihres Teams. Und hoffen auf ein noch besseres 2023. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Sitten,12. November 2022)

Es ist nicht einfach, an diesem Abend den Überblick zu behalten. Während die entfesselten St.Galler im Tourbillon innert 14 Minuten ein 0:1 in ein 5:1 drehen, schlägt der eine oder andere Live-Ticker-Schreiber die Hände über dem Kopf zusammen. Welche Minute war’s? Assist von wem? Haben die Ostschweizer schon einmal so schnell so viele Tore erzielt? Während das Team von Peter Zeidler Tempo macht, hechelt nicht nur die Sion-Abwehr hinterher – auch auf der Journalistentribüne bleibt keine Zeit zum Durchatmen.

Als der Sturm dann vorbei ist und nachdem sich Sion-Trainer Paolo Tramezzani an der Pressekonferenz unterwürfig bei den Fans (und Patron Christian Contantin?) entschuldigt hat, bildet sich eine Traube von Walliser Journalisten um Peter Zeidler. So wie das immer der Fall ist, wenn der St.Galler Trainer ins Wallis zurückkehrt, wo er in der Saison 2016/17 ein knappes Jahr Trainer war. Sie wollen wissen:

«Hat St.Gallen unter Zeidler schon einmal so hoch gewonnen?»

«Ein 16:0 gegen Rorschach-Goldach gab’s im Cup», sagt der Trainer. Und, hoppla, bringt für einmal auch etwas durcheinander. 15:0 hiess es damals im Espenmoos.

7:2? – Das gab es beim FC St.Gallen schon einmal

Darum, als allererstes, eine kleine zahlenmässige Einordnung: Nein, St.Gallen hat in der Meisterschaft noch nie innerhalb so kurzer Zeit fünf Tore erzielt. Zumindest nicht seit 1968, als die Ostschweizer damals nach langer Versenkung wieder in die höchste Spielklasse aufstiegen waren. Und nein, so hoch haben die St.Galler seither auswärts noch nie gewonnen. Zuhause ja: Man erinnere sich unter anderem an das 7:1 gegen Luzern in der Meistersaison.

Im Jahr 1975 beim 7:2 gegen Sion war er dreifacher Torschütze: Jost Leuzinger, hier in einer Aufnahme von 2017. Pd

Der überraschendste Fakt ist vielleicht: Ein 7:2 gab es bereits einmal. 1975 war das im Espenmoos unter Willy Sommer, als Jost Leuzinger gleich dreimal traf. Und Kurt Brander einmal – gegen Sion.

Aber zurück ins heute: In Sitten war es Emmanuel Latte Lath, der den Ball dreimal versenkte und sich danach erleichtert zeigte, «dass die Mannschaft nach schwierigen Wochen wieder zurück ist.» Es war das gesamte Team, das in der unfassbaren Viertelstunde alle Rädchen zum drehen brachte, schnell spielte und jenen Tempofussball aufzog, der Zeidler vorschwebt. «Das war richtig gut, aber da brauchst du auch einen Gegner, der dir in die Karten spielt», sagte der Trainer hinterher.

Emmanuel Latte Lath (rechts) bejubelt sein Tor zum 3:1. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Tatsächlich gingen die Walliser naiv zu Werke, versuchten immer wieder, das St.Galler Pressing zu umspielen. Sie waren schlecht eingestellt – und vielleicht wirkte ja auch die unruhige Woche im Wallis mit Balotellis «Stinkefinger»-Sperre beim Cup-Spiel in Wil und Christian Constantins Wutrede im «Blick» noch nach. Balotelli war zwar am Donnerstag von der Liga zu einer weiteren Spielsperre verdonnert worden, die Einsprachefrist läuft aber erst heute ab – womit Balotelli spielen durfte. Wohl war es aber gerade der italienische Star, der dem Sion-Spiel eine träge Note gab. Zwar traf er per Penalty zum 1:0 für die Walliser schon nach fünf Minuten. Nach der Führung aber wurde sein Bewegungsradius klein und kleiner – und man möchte nicht wissen, was seine Teamkollegen von seiner fehlenden Bereitschaft halten, defensiv zu helfen. Und welche Unruhe nur schon dieser Fakt in die Mannschaft bringt.

Mario Balotelli sieht zu, wie St.Gallen das 7:1 von Basil Stillhart feiert. Bild: Urs Lindt / freshfocus

Die Nerven jedenfalls scheinen auch bei den Sion-Fans blank zu liegen. Nach dem Spiel zogen sie auf die Gegentribüne in die Nähe der gut 500 mitgereisten St.Galler, warfen Fackeln in deren Sektor – die Grünweissen warfen zurück, ehe der Sicherheitsdienst reichlich spät einschritt.

Sicher ist: Die Winterwochen im Wallis werden nicht geruhsam. Denn auch Tramezzani soll angezählt sein, wie «Le Matin Dimanche» vermutet.

«Gut, wenn man lange von diesem Spiel reden kann»

Damit ist der FC Sion quasi Gegenentwurf zum FC St.Gallen, wo die Stabilität derzeit fast nicht grösser sein könnte. Wie auch die Unbeschwertheit: Peter Zeidler erzählt von Gesängen der Spieler im Bus (mit Latte Lath als Taktgeber) und von der Vorfreude auf die Generalversammlung, die am Donnerstag in der Olma-Halle 2.1 über die Bühne gehen wird – bis dahin werden die St.Galler noch trainieren. Es dürfte an der GV abermals zum euphorischen Treffen der «grünweissen Bewegung» (Hüppi) werden. In den Köpfen ist dabei nicht das Tief der vergangenen Wochen, sondern die Bilder von Lukas Görtlers strammem Schuss zum 5:1, oder dem 2:1 von Akolo aus der Drehung. Zeidler sagt:

«Es ist sicher nicht schlecht, wenn man nun in St.Gallen zwei Monate von diesem Spiel reden kann – und nicht eine Niederlage verdauen muss.»

So sehr die Energie der St.Galler auf dem Feld an diesem Samstagabend zu spüren war, so effizient sie auch waren: Als Gradmesser wird man die Partie im Tourbillon nicht nehmen dürfen. Die von den Fans per Transparent formulierte Hoffnung für 2023 («Nögscht Johr denn richtig») darf man als Aufforderung zu einem Titel lesen. Oder als Hoffnung darauf, dass St.Gallen auch reüssiert, wenn wieder Gegner gegenüberstehen, die hinten die Schotten dicht machen.

Die Aussichten im Angriff sind aber tatsächlich gut, zumal Spieler wie Julian von Moos oder Alessio Besio im Januar wohl zurückkehren werden – und die Breite in der Offensive weiter zunimmt. Dafür seien kleine muskuläre Probleme bei Latte Lath, Akolo und Isaac Schmidt in den Griff zu kriegen, so Zeidler. Diese sollten behoben sein bis zum 12. Dezember, wenn St.Gallen wieder ins Training einsteigt. Sogar zwischen Weihnachten und Neujahr wird trainiert. Bevor es dann am 7. Januar ins knapp einwöchige Trainingslager nach Südspanien geht.

