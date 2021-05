Krisenklub FCSG «Es sieht nicht gut aus für den FC St.Gallen»: So beurteilen die Experten Marcel Reif und Rolf Fringer die Abstiegsgefahr für die Espen Im Cup top, in der Meisterschaft Flop: Der FC St.Gallen spielt in zwei verschiedenen Welten Fussball. Die Experten Marcel Reif und Rolf Fringer erklären, wo sie die Hauptprobleme der Ostschweizer sehen, welche Chancen auf den Ligaerhalt die Espen noch haben und was sie an Peter Zeidlers Stelle tun würden. Eva Wenaweser 11.05.2021, 16.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fussball-Experten Marcel Reif (links) und Rolf Fringer. Bilder: imago Images/Keystone

Letzte Saison wurde der FCSG beinahe Meister, nun trennt die Espen nur noch ein einziger Punkt vom Barrageplatz – wo sehen Sie das Hauptproblem der Mannschaft?

Marcel Reif: Das hat sich im Lauf der Saison verändert: Einmal waren es Probleme in der Abwehr, dann Offensivprobleme, weil man zu wenig Tore geschossen hat. Jetzt ist das Hauptproblem die Tabelle. Eine Mannschaft, die letzte Saison um den Meistertitel gekämpft hat, soll jetzt auf einmal Abstiegskampf können? Das ist eine völlig neue Situation für den FC St.Gallen, mit der sie nicht gerechnet haben. Und das macht die Situation so schwer. Die Mannschaft selbst ist sicherlich besser als der Tabellenplatz.

Rolf Fringer: Beim Fussball kann relativ schnell eine positive Dynamik entstehen. Das war beim FC St.Gallen letzte Saison der Fall, insbesondere mit Cedric Itten und Ermedin Demirovic. Wenn man solche Spieler aber verliert, kann es ins Negative drehen, obwohl man nach wie vor vieles ähnlich macht. Die St.Galler machen tatsächlich vieles gut: Sie spielen mutig und offensiv, sie wollen agieren. Aber: Sie münzen den Aufwand nicht in Tore um. Sie belohnen sich einfach nicht.

Der FC St.Gallen hat von den letzten elf Meisterschaftsspielen nur eines gewonnen. Hat der Klub überhaupt noch eine Chance, aus dieser Negativspirale herauszukommen?

Marcel Reif: Ja, natürlich, von den spielerischen Möglichkeiten her auf jeden Fall. Und das wissen die St.Galler selber. Die Frage ist, ob sie es schaffen, den Kopf freizukriegen, um das zu spielen, was sie können. Sie müssen gar nicht mehr machen, mit ihren fussballerischen Fähigkeiten hätten sie selbstverständlich eine Chance. Die Negativspirale ist bei den St.Gallern im Kopf.

Rolf Fringer: Ja. Es ist klar, dass man sie stoppen muss, und das können die St.Galler auch. Es nützt jetzt nichts, zu jammern, Trübsal zu blasen und Selbstmitleid zu haben. Die Spieler müssen nun die Ärmel hochkrempeln und als Mannschaft auf den Platz gehen. Das, was der FCSG im Cup gemacht hat, sollte er jetzt auch in der Meisterschaft umsetzen. Die St.Galler müssen die Leichtigkeit zurückgewinnen, anstatt sich zu verkrampfen.

Wer ist Ihrer Meinung nach jetzt Hoffnungsträger des Klubs?

Marcel Reif: Die Mannschaft war jung, und sie ist es immer noch. Daher fehlt es vor allem an Erfahrung. Miro Muheim beispielsweise ist sicher ein toller Spieler, aber der ist noch sehr jung. Einem 23-Jährigen zu sagen, er müsse die Mannschaft aus dem Abstiegskampf führen, ist eine schwierige Sache.

Rolf Fringer: Ich möchte das nicht an einem Spieler festmachen, das wäre falsch und würde nicht viel bringen. Alle dürfen Tore schiessen, die ganze Mannschaft ist gefordert. Es nützt auch nichts, Spielern wie Itten und Demirovic nachzutrauern.

Der Cup und die Meisterschaft, das sind beim FC St.Gallen zurzeit zwei Welten. Hatte der FCSG im Cup einfach nur Glück?

Marcel Reif: Nein, sie haben das gespielt, was sie können. Im Cup geht es pro Runde um ein einziges Spiel, und wenn man es verliert, probiert man es eben nächstes Jahr wieder. Der Cup, das ist eine Zugabe, deshalb können die Espen dort mit Leichtigkeit spielen und Tore schiessen. In der Liga ist der Druck mittlerweile viel grösser. Wie gesagt: Bei St.Gallen ist es eher ein Kopfproblem als eins auf der fussballerischen Ebene. Im Cup sieht man, was der FC St.Gallen eigentlich kann.

Rolf Fringer: Nein, das würde ich nicht so sagen. Die Mannschaft hat im Cup gut gespielt und ist verdient weitergekommen. Dort herrscht eine ganz andere Ausgangslage, weil der Druck, den Ligaerhalt zu schaffen, nicht besteht. Der Klub konnte die Unbekümmertheit, die er letztes Jahr auch in der Super League noch hatte, in den Cupspielen abrufen. Leider konnten die Spieler das im vergangenen Spiel gegen Sion wieder nicht mehr umsetzen.

Kann der FCSG Ihrer Meinung nach den Abstieg noch verhindern?

Marcel Reif: Der FC St.Gallen in der zweithöchsten Liga? Ich bitte Sie! Es ist nicht verboten, abzusteigen. Aber eine oberste Liga ohne die St.Galler, das kann und will ich mir gar nicht vorstellen. Die Art, wie sie Fussball spielen, möchte man dort nicht missen. Einen «Stromausfall» können sich die Espen aber auf jeden Fall nicht mehr leisten. Den FC Vaduz sehe ich auf gutem Weg, mindestens die Barrage zu schaffen. Bei Sion, Zürich und St.Gallen wird es schwieriger. Da möchte ich mich nicht festlegen. Derjenige Club, der seine Möglichkeiten nutzt, wird es schaffen. Nach den letzten Wochen sieht es aber schon nicht gut aus für den FC St.Gallen.

Rolf Fringer: Auf jeden Fall. Es kommt darauf an, was die anderen Mannschaften machen. Trotzdem bringt es nichts, zu fest auf die Konkurrenz zu schauen. Wer diese Saison absteigt, ist noch völlig offen. Ich wünsche es keinem Team.

Wenn Sie der Trainer des FCSG wären: Was würden Sie mit der Mannschaft machen, um sie zurück auf Erfolgskurs zu bringen?

Marcel Reif: Um Gottes willen, also wenn ich Peter Zeidler jetzt auch noch sage, wie er trainieren soll... Ausserdem wird Zeidler den Spielern das Gleiche sagen, wie ich das tun würde: Es geht darum, den Kopf freizukriegen, und das lernt man mit der Erfahrung. Der Abstiegskampf ist aber Neuland für die Ostschweizer. Dem FC St.Gallen fehlt zudem auch das Publikum: Bereits ein halbwegs voller Kybunpark macht bei den Ostschweizern viel aus. Zeidler ist aber ein erfahrener Mann und hat schon viel gesehen in der Fussballwelt – an ihm wird es nicht liegen, er wird alles probieren.

Rolf Fringer: Das ist schwierig zu sagen. Aus der Distanz habe ich nicht das Gefühl, dass die Mannschaft vieles falsch macht. Im Gegenteil: So positiv, wie der FCSG auf dem Platz auftritt, spielt er nicht wie ein Absteiger. Und auch die besonnene Art der Vereinsführung ist bemerkenswert. Wie gesagt, der Aufwand wird einfach zu wenig belohnt. Aber wer sich so verhält, dem lacht in der Regel das Glück.