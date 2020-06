Interview «Kopf und Körper sind Zwillinge» – was ein Sportpsychologe und ein Arzt dem FC St.Gallen für die englischen Wochen raten Dem FC St.Gallen stehen ab nächstem Samstag 13 Pflichtspiele innert 43 Tagen bevor. Wie kann er das mental und körperlich aushalten? Der Sportpsychologe Jörg Wetzel und St.Gallens Teamarzt Hanspeter Betschart helfen mit Tipps – und Erfahrungen. Christian Brägger/Patricia Loher 13.06.2020, 05.00 Uhr

Das Spiel beginnt im Kopf – auch als Team ist mentale Stärke in den englischen Wochen gefragt. Gian Ehrenzeller/Keystone

Sportpsychologe Jörg Wetzel

Jörg Wetzel ist einer der profiliertesten Sportpsychologen der Schweiz. Der 51-Jährige betreute schon die Young Boys oder den homosexuellen Schwinger Curdin Orlik vor dessen Outing. Wetzel sagt: «Der Trainer muss nun noch bewusster coachen.»

St.Gallens Lukas Görtler ist der Meinung, dass der Kopf Vieles entscheiden werde in den nächsten Wochen. Was sagt der Sportpsychologe?

Jörg Wetzel: Der Kopf entscheidet immer. Nur wird dies einem während einer Krisenzeit viel bewusster, weil die Ablenkung nach aussen fehlt, der Fokus nur nach innen geht. Die 13 Spiele sind eine Einstellungssache, das gewohnte Muster fehlt. Aber ein mental starker Fussballer kann auf diese nicht kontrollierbare Situation flexibel reagieren.

Wie kommt er mental in Topform?

Es wäre schade, wenn der Fussballer vorgängig nichts für den Kopf getan hätte. Wenn er nur für Wettkämpfe mental in Topform kommt, hinkt er stets ein wenig hinterher und es reicht jeweils nicht mehr ganz. Wir gehen davon aus, dass die Fussballer immer an jenen Themen und ihrer mentalen Stärke arbeiten, die für sie relevant sind – also wird es ihm auch jetzt möglich sein, einen guten Weg zu finden.

Kann ein Profi diese hohe Anzahl Partien verarbeiten?

Ich traue das den Fussballern zu, ja. Sie sind es sich einfach nicht gewohnt. Aber der Eishockeyspieler schafft es während des Playoffs ja auch. Neu ist, dass ein Spieler wie das Team als Ganzes weniger Zeit haben für die Regeneration. Deshalb muss das Runterkommen nach dem Spiel schneller geschehen.

Wie erholt man seine Gedanken?

Indem man ein mentales Debriefing macht. Das Runterkommen muss in den Monaten davor aber gelernt worden sein. Es hilft, sich an Ritualen zu orientieren, bewusst im Entspannungsbereich zu arbeiten, vielleicht gar Tagebuch zu führen.

Ist es ein Vorteil, dass man eine Niederlage nun schneller korrigieren kann?

Ja, man kann eine Niederlage nun rascher ausbügeln. Wichtig ist, dass der Trainer noch bewusster und klarer coacht. Lösungsorientierter, positiver. Probleme muss er natürlich ansprechen, und er muss mithelfen, dass die Verarbeitungszeit nach Niederlagen kurz ist.

Das Publikum wird fehlen. Was macht das mit dem FC St.Gallen, der den zwölften Mann so sehr braucht?

Wie sich Geisterspiele auf den Spirit auf dem Platz auswirken, wird man sehen. Aber: Die Emotionen fehlen, die von aussen quasi gratis dazukommen. Also ist es wichtig, dass ein Team seine Routine soweit möglich auch ohne Zuschauer beibehält, weil sie Struktur für die Vorbereitung und Sicherheit für das Spiel gibt. Auch sollte ein Team seine Spielweise beibehalten, und ja nicht auf geheime Codes setzen.

Die St.Galler sind jung, wild. Ein psychologisches Plus?

Für Jungspunde wie für Routiniers gibt es Vor- und Nachteile. Die Jungen besitzen dieses Unverblümte, das Lockere, sie sind unverbrauchter, vielleicht salopper – sie haben eine Art Welpenbonus im mentalen Bereich. Die Erfahrenen jedoch haben eben genau dies: Die Routine, sie werden nicht so schnell nervös.

Die Young Boys sind englische Wochen gewohnt. Ein Vorteil gegenüber St.Gallen?

Ja. Weil die Young Boys schon in diese Wochen gehen mit dem Gefühl, diese auch zu überleben. Die St.Galler werden aber nur kurz irritiert sein, nach zwei bis drei Spielen wird sich das Gefühl einstellen, dass alles machbar ist. Denn so weltbewegend ist das nicht, dass alle vier Tage ein Spiel ist. Meister wird dann sowieso das beste Team. Und anstrengend wird es für Kopf und Körper, die gehören zusammen und sind Zwillinge. Geht es dem einen nicht gut, dann geht es dem anderen auch nicht gut.

Hanspeter Betschart, Teamarzt des FC St.Gallen PD

Hanspeter Betschart gehört seit vier Jahren dem Ärzteteam des FC St.Gallen an. Der 35-jährige Stadtsanktgaller des sportmedizinischen Zentrums Medbase in Abtwil über den Respekt vor der Belastung, Schlaf und Handys.

Worauf muss bei derart vielen englischen Wochen besonders geachtet werden?

Hanspeter Betschart: Die Erholungsphasen sind noch wichtiger. Während einer normalen Saison werden immer wieder Trainingsreize gesetzt, dieser Bereich ist nun eingeschränkt. Am zweiten Tag nach einer Partie ist die Müdigkeit am ausgeprägtesten. Vor dem Unterbruch wegen des Coronavirus wurde meist am Tag nach einem Spiel aktiv regeneriert, sei es mit Auslaufen oder Ausfahren. Der zweite Tag war trainingsfrei. Nun aber könnte am dritten Tag schon wieder ein Spiel anstehen, obwohl es rund 72 Stunden braucht, bis die volle Explosivität wieder da ist.

Im Eishockey sind solche Spielrhythmen üblich. Was ist der Unterschied zwischen Eishockey und Fussball?

Im Fussball wird zweimal 45 Minuten gespielt, im Eishockey sind die Einsätze viel kürzer: Spieler werden öfter gewechselt, was zu mehr Erholungszeit dazwischen führt. Die effektive Einsatzdauer eines Eishockeyspielers liegt meist unter dreissig Minuten.

Wie beurteilen Sie die Regeländerung, dass nun fünf Wechsel möglich sind?

Sie ist sinnvoll. Aber was den Fussballern bevorsteht, ist keine unmenschliche Belastung. In anderen Ligen sind englische Wochen nichts Aussergewöhnliches. Die Trainer rotieren oft, was Entlastung bringt. Das Team des FC St.Gallen ist jung, es wird diesen hohen Rhythmus hoffentlich gut wegstecken. Leider gibt es noch kein einfaches Tool, mit dem festgestellt werden kann, ob Spieler über- oder unterbelastet sind. Sonst könnten die Trainings noch individueller gestaltet werden und Überlastungen vermieden werden. Das ist ja in einer solchen Phase das Wichtigste, um fitte Spieler auf dem Platz zu haben und Verletzungen vorzubeugen.

Also ändert sich die Ausgangslage nicht nur für die Spieler, sondern auch für den Trainerstab grundlegend.

Es geht nun nicht mehr nur um Trainingsreize oder Spielvorbereitungen. Die Erholung muss, genau wie die Übungseinheiten, systematisch geplant werden. Dabei stehen Flüssigkeitsaufnahme, Ernährung, Schlaf und Regenerationsmassnahmen im Zentrum. Wegen der englischen Wochen rückt nun etwas in den Vordergrund, das eigentlich immer Thema sein sollte: das Abwägen zwischen Belastung und Regeneration.

Was raten Sie einem Trainer?

Bei einem derart intensiven Spielplan ist es noch wichtiger, dass Spieler, Trainer und Medizinabteilung als Team zusammenarbeiten. Das Ziel muss es sein, angeschlagene und überlastete Spieler zu erkennen und diesen Erholung, sprich eventuell eine Pause oder einen nur kürzeren Einsatz zu gönnen.

Was sind die wirksamsten Regenerationsformen?

Eine gute Ernährung und der Schlaf sind die wichtigsten Regenerationsmassnahmen. Es ist zentral, eine gute Schlafhygiene zu pflegen. Dazu gehört, dass elektronische Geräte 45 Minuten vor dem Zubettgehen ausgeschaltet werden. Handys zum Beispiel enthalten Blaulicht, dieses führt zur Unterdrückung der Ausscheidung unseres Schlafhormons Melatonin.

Nach der Coronapause hat der FC St.Gallen als erstes Team der Super League das Training wieder aufgenommen. Kann das in dieser Schlussphase ein Vorteil sein?

Sicher. Je besser die Grundlagen, desto besser die Erholung. Natürlich wird sich in den nächsten Wochen auch zeigen, wie die Spieler die zwei Monate genutzt haben, als kein Mannschaftstraining stattfinden konnte.