FCSG: Finanzen im Lot – doch ein Abstieg darf nicht sein

Kommentar FC St.Gallen: Es bleibt die Angst vor dem sportlichen Gau Der FC St.Gallen präsentiert einen Gewinn von 880'000 Franken. Schön und gut, wenn er bloss nicht absteigt. Christian Brägger 26.10.2021, 19.43 Uhr

Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen. Bild: Keystone (St.Gallen, 31. Mai 2021)

Da gibt es für manch pandemiegeplagten Wirtschaftsbetrieb ungleich düsterere Zahlen – der FC St.Gallen aber schreibt in seinem vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn von fast einer Million Franken. In diesen Coronazeiten ist das eine prächtige Nachricht, die so nicht erwartet werden durfte, wenngleich der Bund auf ausserordentliche Weise kräftig mitgeholfen hat.