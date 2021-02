Kolumne Gegentribüne: Von der Ordnung ins Durcheinander – der FC St.Gallen ist von seinem Weg abgekommen 2:3 gegen Sion, 2:3 gegen den FC Zürich – endlich ist der lange vermisste Spektakel-Fussball zurückgekehrt. Nur ging der FC St.Gallen zum dritten Mal hintereinander leer aus. Sollte am nächsten Mittwoch gegen Servette oder am 13. Februar, wiederum in Sion, die Kehrtwende nicht gelingen, könnte es ungemütlich werden. Fredi Kurth 04.02.2021, 10.03 Uhr

Kolumnist Fredi Kurth. Bild: Tobias Garcia

Peter Zeidler hat die Partie in Sion als wegweisend bezeichnet. Ob sie nun tatsächlich die Richtung weist? Da kann man bloss sagen: hoffentlich nicht. Die Niederlage im Wallis hat für mich jedenfalls noch zu mehr Fragezeichen geführt. Wenn schon, dann zeigt der Wegweiser talwärts.

Hätte am Ende das Resultat 1:1 oder 1:0 gelautet, dann hätte die Niederlage gegen den FC Zürich als die fast übliche, aus dem Rahmen fallende Heimpleite eingeordnet werden können. Die Reise nach Sion wäre business as usual gewesen.

Nun aber verlor St.Gallen erneut in einer trefferreichen Partie, wobei ein Sieg oder ein Unentschieden ebenso möglich gewesen wäre. Nicht der Ausgang des turbulenten Geschehens (13:10 Torchancen, ein Spiel, in dem beide Teams eine diesbezüglich zweistellige Zahl erreichen, ist sehr selten) bereitet Sorgen, sondern die Art und Weise, wie St.Gallen auftrat.

Sion der mutigste Gegner seit langem

Hätte irgendein Fussballfreak ganz zufällig dieses Spiel gesehen, jemand, der keine Ahnung hatte von der Vorgeschichte des FC St.Gallen, der hätte hier kaum eine Mannschaft vermutet, die den Gegner stets dominieren will, die kompakt auftritt und die gelegentlich auch einmal eine gefährliche Konterchance zulässt. Zeidlers Team hat gegen Zürich und Sion seine Identität verloren.

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Am Ghanaer liegt es nicht, dass sein Team drei Tore kassiert. Interveniert viermal sehr stark.

Musah Nuhu: Note 4. Der Ghanaer versucht, Ordnung ins Spiel zu bringen und macht das lange gut. Beeindruckt mit Lufthoheit.

Leonidas Stergiou: Note 4. Sein Pass führt zum 1:0. Mit einer ordentlichen Leistung, auch als Aussenverteidiger.

Basil Stillhart: Note 4. Kämpferisch einwandfrei. Behält in den hektischen Phasen kühlen Kopf. Jérémy Guillemenot: Note 4. Lange auffällig. Das Tor macht er stark. Hat dann nochmals eine gute Gelegenheit.

Victor Ruiz: Note 3. Wieder wirbliger als auch schon. Aber offensiv bleibt sein Einfluss weiter bescheiden.

Lukas Görtler: Note 3,5. Geht zwar wie immer voran. Aber für einmal kommen zu viele Bälle nicht an.

Thody Élie Youan: Note 3,5. Hat in der Schlussphase das 3:2 auf dem Fuss. Aus dieser Chance muss er mehr machen. Betim Fazliji: Note 3,5. Eigentlich macht er seine Sache lange zufriedenstellend – ausser beim Gegentor zum 1:1. Steht wie Traorè zu weit weg vom Gegenspieler.

Kwadwo Duah: Note 3,5. Er muss aus seinen drei guten Möglichkeiten einfach ein Tor machen.

Boubacar Traorè: Note 2,5. Hat Glück, dass er nicht schon wieder mit der gelb-roten Karte vom Platz muss. Zeidler wechselt ihn in der 33. Minute aus.

Tim Staubli: Note 3,5. Bei seinem ersten Spiel von Beginn weg in dieser Saison gelingt dem Werdenberger vor allem nach der Pause nur wenig.

Alessandro Kräuchi: Note 3,5. Er versucht, offensiv mehr Initiative zu zeigen. Defensiv in der Schlussphase nicht mehr ganz so solid wie zu Beginn.

Boris Babic: Note –. Er kommt zu spät für eine Note.

Euclides Cabral, Note: 3,5. Er ersetzt Traorè und verschuldet einen Penalty, weil er sich überlaufen lässt. Danach gut. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Salifou Diarrassouba, Note: –. Kommt in der 75. Minute. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Vor allem die robusten Walliser erwiesen sich bei den Spielanteilen ebenbürtig und brachten die St. Galler Abwehr mit starker Stürmerpräsenz mehrfach in arge Nöte. Hatte dem FC Zürich noch die Fehlerhaftigkeit einiger St.Galler Akteure geholfen, erarbeitete sich Sion die drei Punkte mit kühnem Offensivgeist redlich.

Verkehrte Welt – frühe Führung hilft nicht

Was rätseln lässt: Zeidlers Leute haben ihre Angriffsleistung zuletzt deutlich verbessert, kommen zu mehr vielversprechenden Abschlüssen, obwohl sie nicht mehr so dominant nach vorne drängen. Umgekehrt schwimmt nun die Abwehr oft bedenklich und kassiert mehr Tore, obwohl sie hinten zahlenmässig bereit und nicht in Unterzahl Kontern ausgesetzt ist (ausgenommen Schlussphase gegen den FCZ).

Eigenartig auch, dass St.Gallen gegen Zürich und Sion früh mit zwei beziehungsweise einem Tor vorauslag und damit doch nicht allzu viel anzufangen wusste. Auch das ein Zeichen fehlender Stilsicherheit.

Perfekter Abschluss, die Welt ist in Ordnung, 1:0: Jérémy Guillemenot Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Rasch reift nun die Erkenntnis, dass die Mannschaft nicht mehr den Schwung und Zusammenhang der vergangenen Saison erreichen wird. «Vergisst sie», hat Sportchef Alain Sutter in weiser Voraussicht schon vor Wochen gesagt.

Vergisst eine Saison, in welcher der FC St.Gallen nach meiner Formulierung einen Fussball spielte, wie ihn die Super League noch nicht erlebt hat. Es passte, in einer einzigartigen Zufälligkeit, alles zusammen. Und in Verbindung mit minutiöser Arbeit, auch über den sportlichen Bereich hinaus, wurde die Mannschaft unwiderstehlich.

Gleich viele Punkte wie vor zwei Jahren, aber...

Vergleichen wir somit die aktuelle Saison mit jener der ersten in der Ära Zeidler, und da ergibt sich eine interessante Parallele: St.Gallen hat vor zwei Jahren nach 17 Partien genau gleich viele Punkte erobert wie in dieser Saison, nämlich 23. Bei genauer Betrachtung ergeben sich allerdings Unterschiede:

2018/19: 17 Spiele/23 Punkte, 7 Siege, 2 Remis, 8 Niederlagen, 26:32 Tore

2020/21: 17 Spiele/23 Punkte, 6 Siege, 5 Remis, 6 Niederlagen, 18:18 Tore

Vor zwei Jahren war zweifelsohne die attraktivere Mannschaft am Werk. Es gab viele tolle Spiele, einen Sieg in Basel, eine 2:3-Niederlage gegen YB nach Führung. Erfolg und Misserfolg wechselten in bunter Reihenfolge. Das Sichtungsjahr liess auf Steigerung in der zweiten und dritten Saison hoffen.

Doch jetzt: je ein 0:0 im St.Jakob und Wankdorf, daheim ein 1:2 im verkrampften Spitzenkampf gegen den Meister. Auch gilt es die neun Punkte einzukalkulieren, die in den ersten drei Partien gewonnen wurden. Danach erhöhte sich das Konto nur noch um einen Punkt pro Spiel. Die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Nach langer Zeit ist die junge Mannschaft wieder existentiellem Erfolgsdruck ausgesetzt.

Bis jetzt zwei geglückte Transfers

Natürlich kommen wir am Ende erneut auf Corona zu sprechen. Die Störungen in der schwierigen Terminplanung, der zurzeit allerdings noch nicht extreme Energieverschleiss und der fehlende Ansporn von den Rängen beeinflussen das Spielgeschehen negativ.

FCSG-Spieler Kwadwo Duah gegen Jan Bamert. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Schätzungsweise war der Kader der St.Galler vor zwei Jahren etwas besser besetzt, obwohl sich Kwadwo Duah und Basil Stillhart als gelungene Transfers erweisen, andere gute Ansätze zeigen. Doch die fehlende Passgenauigkeit der St.Galler, wenn zum wiederholten Male weite Schläge nicht einmal in die Nähe eines Mitspielers gelangten, brachte am Mittwoch die Einsicht: Der Kopf wüsste, wie es geht, nur die Füsse sind nicht bereit. Schreiben wir es auch dem Virus, dem Wetter und der rutschigen Unterlage zu.