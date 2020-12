Kolumne Gegentribüne: Der Spitzenchrampf St.Gallen gegen YB – und andere Absurdidäten am Ende des Corona-Fussballjahres Das Jahr lässt noch ein paar Tage stehen – so wenige wie noch nie zu Beginn der Winterpause. Eine ausgefallene Gegentribüne ist somit angesagt – ausgefallen im Sinne von leicht abnormal und nicht im Corona-Sinn, nachdem die Pandemie für viele Spiele das Aus bedeutet hat. Fredi Kurth 26.12.2020, 05.00 Uhr

Spitzenchrampf statt Spitzenkampf: Der FC St.Gallen gegen die Berner Young Boys. Bild: Benjamin Soland/Frechfocus (23. Dezember 2020)

Alles klar? Wahrscheinlich nicht ganz. Beginnen wir der Einfachheit halber mit dem Naheliegendsten, mit dem Spitzenkampf St.Gallen gegen die Young Boys vom Dienstag, der ein Spitzenchrampf war. Abnormal, was sich da über weite Strecken abspielte, wo zwei Mannschaften, die eigentlich «gute Unterhaltung» bieten wollten, den zu hohen Erwartungen nicht genügten. Schon der Begriff «gute Unterhaltung» kam mir etwas überholt vor. Der hatte vor fünfzig oder sechzig Jahren Hochkonjunktur, wenn Hans-Joachim Kulenkampff «Einer wird gewinnen» in die Fernsehstube servierte. Oder im «Löwen» der wöchentliche Tanzabend stattfand. Aber kann ein Fussballmatch heutzutage noch von «guter Unterhaltung» sein?

Gegentribüne-Kolumnist Fredi Kurth. Bild: Urs Bucher

Spannend war’s, als zu Beginn beide Mannschaften vorgaben, Offensivdrang zu spüren. Doch mit Fortschritt der Partie glaubte ich, Lugano gegen Lugano spielen zu sehen. Nur brav hinten immer bereit sein, wenn der Gegner Anlauf nimmt. Der muskuläre Einsatz überwog die spielerischen Finessen weitem. Auf beiden Seiten fehlten der Mut, die Leichtigkeit, die Unbeschwertheit und die Frische. Corona sei’s geklagt.

Am Ende war es dann doch wieder wie fast immer gegen die Young Boys: St.Gallen hat nicht erreicht, was ihm zugestanden wäre, wenigstens ein Unentschieden, so wie der FC in drei der vier Spiele der vergangenen Saison mehr verdient hätte als zwei Niederlagen und ein Remis im vom VAR verhinderten Sieg gegen die Young Boys beim 3:3.

Das übliche Ende gegen YB: St.Gallen hat nicht erreicht, was ihm zugestanden wäre – ein Unentschieden. Bild: Claudio Thoma/ freshfocus (22. Dezember 2020)

Späte Erkenntnis bei Muheims Handspiel

Inzwischen nämlich hat sich herausgestellt, dass der Videoassistent beim vermeintlichen Händevergehen von Miro Muheim nicht hätte eingreifen dürfen. In der Situation am Dienstagabend flog der Ball Silvan Hefti von hinten an die Hand. Das war klar kein Penalty. Ich denke an drei ziemlich analoge Szenen in andern Partien, in denen der Spieler im Schwung einer Drehbewegung den Arm ausfuhr und ihm von hinten der Ball an den Arm oder die Hand sprang. In keiner Situation, zwei innerhalb, eine ausserhalb des Strafraums, hatte der Schiedsrichter eingegriffen, geschweige denn der VAR, sofern vorhanden.

Aber es wurde diskutiert im TV-Studio, und die Experten, unter ihnen Schneckerl Herbert Prohaska, waren sich einig: natürliche Bewegung, keine Absicht, kein Elfmeter. Somit wäre uns im letzten Vor-Coronaspiel auch das nachfolgende Elfmeter-Drama erspart geblieben, bei dem der Mann vor den Bildschirmen richtig entschieden hatte. Nur war die neue Fussregel für den Torhüter damals niemandem bekannt. Aber wollen wir überhaupt soweit zurückblicken?

Ja, wir wollen. Denn es war vielleicht die Schlüsselszene, die am Ende die Meisterschaft entschieden hatte, die den FC St.Gallen um eine Chance brachte, die so rasch nicht wiederkehren dürfte, in einer Saison, in der Zeidlers Team die Schweizer Fussballfreunde in Entzücken versetzte und der Titelgewinn der Berner zu Kenntnis genommen wurde.

Erinnerungen an Brügge im Hardturm

Irgendwie erinnern die Schlussminuten vom 23. Februar an jene Szene, die in der Klubhistorie ebenfalls einen markanten Platz eingenommen hat. Es war jene Schlussminute im Jahr 2000, als St.Gallen im Uefa-Cup (heute Europa League) gegen den FC Brügge ausschied, allerdings ohne äussere Einflüsse. Es war einfach Pech. Der FC Barcelona wäre der nächste Gegner gewesen.

Ich sah damals im Zürcher Hardturm – das Espenmoos war international nicht zugelassen – St.Galler Anhänger weinen, denen ich das nicht zugetraut hätte. Nun, der Zufall will es, dass der FC Brügge vor ein paar Tagen gegen Lazio Rom ähnlich unglücklich aus der Champions League ausgeschieden ist. Mit nur noch zehn Mann verpassten die Belgier in den letzten Sekunden mit einem Schuss an die Lattenunterkante die Achtelfinals. Der Gegner für Belgiens Meister hätte Bayern München geheissen. Eines leichten Schmunzelns konnte ich mich nicht erwehren.

St. Gallen scheidet im Uefa-Cup-Rückspiel gegen Brügge aus. Konsternierte FCSG-Spieler Jörg Stiel in Aktion. Konsternation. Marc Zellweger im Uefa-Cup-Rückspiel FC St. Gallen - Brügge Stürmer Charles Amoah während des Spiels.

Das Highlight war der Sieg im St. Jakob-Park

Beim FC St.Gallen sprachen viele von diesem sagenhaften 3:3 gegen YB. Für mich war es nicht das Highlight des Jahres, eher der Ärger des Jahres. Das schönste Erlebnis verbinde ich mit dem Auswärtssieg im St.Jakob-Park, diskussionslos, selbst in den Augen der Basler verdient und in jenen Peter Zeidlers die beste Saisonleistung. Aber auch hier hätte es beinahe eine unglaubliche Benachteiligung gegeben, nachdem sich der VAR nach einem der schönsten Tore der St.Galler, dem Kopfball durch Boris Babic, gemeldet hatte.

Insgesamt aber zeigten sich die Spielleiter im Laufe des Jahres verbessert, mit klarer Linie bei Körperchargen, und liessen bei Beurteilung des Handspiels vermehrt den gesunden Menschenverstand walten – war jetzt dieses Händevergehen wirklich einen Penalty wert? – statt unbedacht Richtlinien wie «nahm der Spieler ein Risiko in Kauf?» zu befolgen.

Gross zu Schalke?

In seinem ersten Spiel für St.Gallen erwies sich Christian gross (rechts) als Verstärkung im Mittelfeld.

Bild: Archiv St.Galler Tagblatt

Eher laut gelacht habe ich, als ich vom Interesse von Schalke 04 an Christian Gross las. Er verbrachte ja eine gute Zeit beim FC St.Gallen in den 1980ern – als Spieler. Als Trainer war er einige Male bloss im Gespräch, sein Vorbild war Helmuth Johannsen. Als der FC St.Gallen zum vierten Mal hintereinander in Steinbach bei Baden-Baden ins Wintertrainingslager einrückte, gestand er mir aber:

«Weisst du, jetzt schon wieder mehrere Tage in dieser Abgeschiedenheit zu verbringen, dasselbe Spielfeld, dieselbe Turnhalle, derselbe Jogging-Weg, damit habe ich einige Mühe.»

Schon damals war es für andere Mannschaften üblich, die harten Vorbereitungstage wenigstens in wärmeren südlichen Gegenden zu verbringen.

Christian Gross als Trainer beim saudischen Club Al-Ahli SFC Bild: EPA

Gross lernte dennoch als Trainer die weite Fussballwelt kennen. Tottenham, VfB Stuttgart, nach dem FC Basel sechs Jahre bei Klubs im arabischen Raum. Und jetzt lockt ihn das Todeskommando bei Schalke 04, nachdem er schon den Rücktritt erklärt hat? Nun, verlieren könnte er bei jenem Verein, welcher der höchsten Niederlagenserie der Bundesliga-Geschichte zustrebt, nicht mehr viel. Aber taugt Gross wirklich noch für den Fussball, der sich so stark gewandelt hat?

Super League nur noch drittklassig

Und taugt die Super League für den gewandelten Fussball? Sie ist mindestens für einige Zeit noch ausgeprägter zur Ausbildungsliga mutiert, in welcher einzig der Meister weiterhin Aufmerksamkeit auf europäischem Feld erregen kann. Die neu geschaffene Conference-League hingegen ist drittklassig und erinnert ein wenig an die Sommermeisterschaft von früher, mit welcher die Totozettel mit Spielen gefüllt wurden.

Die Uefa richtet sich mit der Neuorganisation an die kleinen Verbände, zu denen man schon von Rang 16 an abwärts der Uefa-Liste gehört, bei total 54 Verbänden. Mindestens 34 Verbände sollen ab der nächsten Saison in einer oder mehreren Gruppenphasen vertreten sein. Die Absicht wird am Endspielort der Conference-League am 25. Mai 2022 offenkundig: Tirana/Albanien.

FC St.Gallen: Fortschritte auf dem Kunstrasen

Zum Schluss etwas Positives: Die Kunstrasen-Liga konnte gerade noch vermieden werden, indem Thun und Xamax abgestiegen sind. Sonst wären es mit YB und Absteiger Lausanne schon vier von zehn Teams gewesen, welche künstliche Unterlage bevorzugen. Nun belegen Thun und Xamax aber, dass Kunstrasen die Zugehörigkeit zur höchsten Liga noch lange nicht garantiert. Der Rest der Teams hat sich durch die häufigen Auftritte in den betreffenden Stadien auch daran gewöhnt, zum Beispiel der FC St.Gallen: In Thun und Neuenburg hat er in acht Spielen mit Trainer Peter Zeidler viermal gewonnen, bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, in Lausanne resultierte kürzlich ein 1:0-Erfolg und bei den Young Boys nach fünf Niederlagen das erste Unentschieden.

Das war sie, die ausgefallene Gegentribüne. Sie könnte noch länger ausfallen, aber ich verschone Sie. Denn ab dem 20 . Januar geht es bereits weiter mit dem Nachtrag St.Gallen gegen Vaduz. Wann wiederum gejubelt, gehadert und gelacht werden darf. Bis dann gute Unterhaltung!