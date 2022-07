Cup gegen FCSG: FC Rorschach-Goldach will auf Pestalozzi

Klatsch mit Leichtathleten Cup gegen den FCSG: Der FC Rorschach-Goldach versucht es nun auf dem Pestalozzi-Platz – Alternative wäre das Espenmoos Der FC St.Gallen gastiert im Cup nicht auf der Sportanlage Kellen, die Leichtathleten bleiben. Ein Ersatzort muss her. So oder so soll eine nostalgische Spielstätte zum Zug kommen. Und es darf ja nicht zur Rückgabe des Heimrechts kommen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Es war einmal auf dem Pestalozzi 1990: FC Rorschach gegen den FCSG. Bild: PD

In der Theorie klingt es immer einfach. In der Praxis ist es das aber meist nicht. Diese Erfahrung mussten am Donnerstagmorgen der FC Rorschach-Goldach und die Leichtathletik Gemeinschaft Bodensee (LGB) machen und sie dem Gegenüber mitteilen. Was nicht einfach ist, wenn die Interessen diametral auseinanderliegen.

Am Dienstagmittag erhielt der jubelnde FC Rorschach-Goldach mit dem FC St.Gallen für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup das Traumlos. Dumm nur, dass am vom Fussballverband bestimmten Spielwochenende, dem 20./21. August, die heimische Kellen vom LGB reserviert ist für interkantonale Meisterschaften. Die Eingabe hierfür erfolgte ordnungsgemäss beim Zweckverband der Sportanlage im vergangenen Oktober. Sie wurde gutgeheissen, die LGB begann, den Anlass zu planen und organisieren.

Bosshard: «Das Problem haben nicht wir verursacht»

Für den Fussballklub wäre es die Ideallösung gewesen, wenn die Leichtathleten ausweichen würden. Dem ist nun nicht so. Serge Bosshard ist LGB-Vizepräsident und Organisator der Wettkämpfe, er sagt: «Es ist ein Superlos für den FC Rorschach-Goldach, aber wir als Verein können nichts dafür, dass das Datum genau auf unser Wochenende fällt. Und: Das Problem haben nicht wir verursacht, sondern der Fussballverband mit seiner Auslosung.» Bosshard wehrt sich vehement dagegen, ein Fussballfestverhinderer zu sein.

Der LGB-Anlass findet regelmässig an diesem Datum statt. Eine Ausweichmöglichkeit nach Herisau oder Teufen sah Bosshard nicht nur wegen des finanziellen, arbeitsintensiven Mehraufwands nicht, sondern auch wegen der Praktikabilität und des zeitlich kurzfristigen Horizonts. So braucht es Schiedsrichter, Helfer, die Zeitmessung, homologierte Anlagen für Wurf- und Laufdisziplinen, eine genügende Anzahl Bahnen. Bosshard sagt:

«Von aussen sieht es vielleicht einfach aus.»

Teufen und Herisau sind zudem klassische Mehrkampfvereine, ihre Mitglieder am besagten Wochenende an einem Wettkampf in Landquart (oder auf der Kellen), ihre Funktionäre anderweitig beschäftigt; viele Helfer würden vor Ort wegfallen. Balgach war ohnehin besetzt, Arbon nicht abgenommen. Also entschied der Vorstand der LGB am Mittwochabend bei einer Zusammenkunft einstimmig, seinen Anlass auf der Kellen durchzuführen. Das bedeutet: kein Cupspiel des FC Rorschach-Goldach gegen den Nachbarn in der angestammten Heimat.

Hundsbichler: «Extrem schade für die Region»

So bleibt dem Klub vom Bodensee der Biss in den sauren Apfel. Präsident Markus Hundsbichler sagt: «Reserviert ist reserviert, das muss ich akzeptieren. Es ist extrem schade für die Region und unseren Verein. Und mit massiven Einbussen verbunden. Es ist ein Riesenseich.» Dabei war es für den Vereinschef ein Traum gewesen, ein Fest mit 6000 Fans auf dem Sportplatz in Tübach zu veranstalten, nachdem hier im Vorjahr gegen Basel im Cup-Sechzehntelfinal noch 4300 gekommen waren.

Dem FC Rorschach-Goldach bleiben nun drei Möglichkeiten, und ja, die Zeit drängt. Einerseits die Abgabe des Heimrechts an den Super-League-Vertreter, aber das will man partout verhindern. Oder das Ausweichen aufs Espenmoos, Nostalgie pur, sozusagen «Back to the Roots» des FC St.Gallen. «Das hätte einen gewissen Reiz», sagt Hundsbichler. Die Stadt als Anlagenbetreiberin hat ihre Hilfe bereits angeboten für Abklärungen. Es ist vor allem zu eruieren, welche Zusatzbauten möglich wären ums Espenmoos, und wie sich diese mit dem hinter dem Spielfeld neu verlegten Kunstrasen vertragen. Doch: Bedenkt man, dass die Einnahmen zu je einem Drittel aus Marketing/Sponsoring, Tickets und dem Fest bestehen, würden letzte wohl grösstenteils wegfallen.

Wie früher: Auf dem Pestalozzi

Ohnehin wäre diese Variante für Hundsbichler nur die zweitbeste. Der Klub prüft, die Cup-Partie doch auf dem Pestalozzi-Platz auszutragen, der Urheimat des FC Rorschach vor der Fusion mit Goldach. Mit den Tribünenbauern der Nüssli AG will man so schnell wie möglich eine Begehung vor Ort, es geht um die Machbarkeit, es geht um den Personal- und Materialaufwand für die zwei zu erstellenden Längstribünen bei einer Kapazität von 6000 Stehplätzen. In jedem Fall müsste die Pestalozzi-Strasse für den Bau einer solchen gesperrt werden. Mit der Stadt wurde bereits geredet, sie hat für weitere Abklärungen grünes Licht gegeben. Hundsbichler sagt:

«Wir müssen nun schauen, was realistisch ist.»

Umziehen in sehr kurzer Zeit: Die Fussballer wollen das unbedingt schaffen. Doch es ist schon so: Wer nicht träumt, der nicht gewinnt.

