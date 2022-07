Nach dem zweiten Saisonsieg FCSG-Trainer Peter Zeidler: «Den einen oder anderen Spieler werden wir noch holen» – fünf Geschichten, welche die Partie gegen den FCZ prägten und die kommenden Tage noch prägen werden Der FC St.Gallen hat auf die Niederlage in Genf mit zwei Heimsiegen reagiert. Was Trainer Peter Zeidler am 2:0-Erfolg gegen Meister Zürich besonders gefallen hat, was eher nicht und wie der Klub auf die Abgänge von Victor Ruiz und Musah Nuhu reagieren will. Patricia Loher Jetzt kommentieren 31.07.2022, 19.11 Uhr

St.Gallens Spieler und der gesperrte Lukas Görtler bejubeln den 2:0-Erfolg gegen den FC Zürich. Claudio Thoma/Freshfocus

Am Tag nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Zürich schaut sich St.Gallens Trainer Peter Zeidler vor Ort die Challenge-League-Partie zwischen Wil und Vaduz an.

Er beobachte dabei aber nicht speziell einen Spieler, so der Coach, der künftig auf Musah Nuhu und wohl auch auf Victor Ruiz verzichten muss.

Trotz der Abwesenheit des Spaniers, des gesperrten Lukas Görtler sowie des verletzten Jérémy Guillemenot gelang St.Gallen gegen den Meister aus Zürich eine überzeugende erste Halbzeit: Bis zur Pause erzielte die Mannschaft zwei Tore.

«Am Ende brachte uns eine starke kämpferische Leistung den Erfolg ein», so Zeidler. Rundum zufrieden war er allerdings nicht:

«Wir können es uns eigentlich nicht erlauben, derart viele Konter zuzulassen.»

Fünf Geschichten, die St.Gallens dritte Saisonpartie prägten und die kommenden Tage noch prägen werden.

Julian von Moos (links) erzielt in der 20. Minute das 1:0. Claudio Thoma/Freshfocus

Es war grosse Klasse, wie Julian von Moos in der ersten Halbzeit die zwei Tore erzielte. Vor dem 1:0 entwischte er der Zürcher Verteidigung und drückte den Ball aus wenigen Metern über die Linie.

Kurz vor der Pause war der 21-jährige Thurgauer, der im Winter zurückgekehrt ist in die Heimat, ein hartnäckiger Zweikämpfer, der sich nicht vom Ball trennen liess. Von der Grundlinie aus erzielte von Moos in die entfernte Ecke ein wunderbares Tor. Es waren die ersten Saisontreffer für den Stürmer.

St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi macht einem Fan eine Freude. Claudio Thoma/Freshfocus

Aber St.Gallen hätte den Sieg wohl nicht über die Runden gebracht ohne die starken Lawrence Ati Zigi, Matej Maglica und ein bisschen Glück. Der FC Zürich, der vor allem nach der roten Karte gegen Isaac Schmidt stark aufkam, traf zweimal den Pfosten und einmal die Latte.

Nur hätte St.Gallen zur Pause auch höher führen können als mit 2:0 und vergab kurz nach Wiederanpfiff ebenfalls eine gute Möglichkeit.

Mit Daouda Guindo als Linksverteidiger und Stürmer Emmanuel Latte Lath kamen erstmals zwei Neuzugänge von Beginn weg zum Einsatz. Beide hatten in der ersten Halbzeit vor dem 1:0 ihre Füsse im Spiel.

Vorerst eroberte sich die Salzburg-Leihgabe Guindo den Ball in einer halsbrecherischen Aktion gegen Nikola Boranijasevic. Latte Lath trat unwiderstehlich an und seine Flanke passte perfekt für Torschütze von Moos.

Emmanuel Latte Lath (rechts), die Leihgabe von Atalanta Bergamo, hat bis anhin einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Claudio Thoma/Freshfocus

Latte Lath hinterliess einen guten Eindruck, er ist schnell und kopfballstark, wurde dann aber zur Pause ausgewechselt, da er rotgefährdet war.

Weniger erfreulich verlief der Nachmittag für Chadrac Akolo: Der 27-jährige Stürmer kam in der 60. Minute auf den Platz, rund zehn Minuten später musste er aber wegen einer Gehirnerschütterung wieder ausgewechselt und in Spitalpflege gebracht werden.

Unterdessen ist Akolo wieder zu Hause, ihm wurden allerdings ein paar Tage strikte Ruhe auferlegt. Der Kongolese wird St.Gallen am Samstag bei den Grasshoppers ebenso nicht zur Verfügung stehen wie der gesperrte Schmidt und Guillemenot, der weiter an Knieproblemen leidet.

3St.Gallens Isaac Schmidt (rechts) gegen Wilfried Gnonto. Claudio Thoma/Freshfocus

Zum zweiten Mal in Folge haben die St.Galler einen Platzverweis kassiert. Nach der gelb-roten Karte gegen Captain Görtler im Winterthur-Spiel musste Schmidt in der 73. Minute nach einem direkten Platzverweis das Feld verlassen. Danach änderte sich das Spielgeschehen.

St.Gallen stand tief, Zürich kam auf. Die Ostschweizer sahen sich mit viel Abwehrarbeit konfrontiert. Am Sonntagmorgen hätten die Spieler diesen zweiten Kraftakt in Folge in den Beinen gespürt, sagt Zeidler. Maglica, der in der Schlussphase für jeden gewonnenen Zweikampf gefeiert wurde, sagte:

«Der Trainer verlangt von uns, dass wir uns reinschmeissen und das Publikum mitnehmen. Die Zuschauer waren unser zwölfter Mann, nach dem Platzverweis gegen Schmidt unser elfter Mann.»

Nach vier Jahren verlässt der Ghanaer Nuhu den FC St.Gallen. Der Innenverteidiger wechselt leihweise zu Kuopion Palloseura, dem aktuellen Leader der höchsten finnischen Liga und nächsten Gegner der Young Boys in der Conference-League-Qualifikation.

Das Leihgeschäft dauert bis zum 30. November 2022, dem Ende der Saison in Finnland. Der Verein hat zudem die Option, Nuhu anschliessend definitiv zu verpflichten.

Musah Nuhu verlässt St.Gallen in Richtung Finnland. Benjamin Manser

In St.Gallen verfügt der 25-Jährige noch über einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24. Bisher absolvierte der Verteidiger, der zwischenzeitlich wegen einer schweren Knieverletzung lange ausfiel und schon länger nicht mehr zum Einsatz kam, 39 Pflichtspiele für die St.Galler.

Wie am Samstag bekannt wurde, wechselt wohl auch Ruiz den Klub. Der 28-jährige Spanier, der dem Aufgebot gegen Zürich schon nicht mehr angehörte, spielte dreieinhalb Jahre für die St.Galler. Zu welchem ausländischen Klub Ruiz wechselt, ist noch nicht bekannt.

Der Mittelfeldspieler aus Valencia steht in St.Gallen noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Es wird also eine Ablösesumme fällig. Zeidler sagt, der Wunsch von Ruiz, den Klub zu verlassen, sei ebenso überraschend gekommen wie damals von Betim Fazliji, der unterdessen für St.Pauli in der 2. Bundesliga spielt. Der Trainer sagt:

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Gian Ehrenzeller/Keystone

«Den einen oder anderen Spieler werden wir noch holen.»

St.Gallen gastiert am kommenden Samstag um 20.30 Uhr bei den Grasshoppers. Die Zürcher sind gut in die Meisterschaft gestartet. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Lugano sicherten sie sich am Sonntag bei den Young Boys ein 1:1. Damit liessen die Berner erstmals in dieser Saison Punkte liegen und kassierten erstmals ein Gegentor.

