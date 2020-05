«Kein Mensch hat uns das zugetraut»: So erinnert sich FCSG-Meister-Goalie Jörg Stiel an den Titel vor 20 Jahren Jörg Stiel war Captain des FC St.Gallen, als der Club 2000 den Titel gewann. Der Goalie erzählt Episoden der unglaublichen Erfolgsgeschichte. Daniel Wirth aus Neuenburg 21.05.2020, 05.00 Uhr

Tausende tanzen und singen auf dem Marktplatz. Die Stimmung rund um das Vadian-Denkmal ist ausgelassen. Es fliessen Bier und Freudentränen. Die Spieler, einige von ihnen mit einer dicken Zigarre im Gesicht, hüpfen auf dem Balkon der St.Galler Creditanstalt (CA) und jubeln der Menge zu.

Am Sonntag, 21. Mai 2000, steht nach einem 1:1-Unentschieden zwischen Servette und dem FC Basel um 18.07 Uhr fest: Der FC St.Gallen ist nach 96 Jahren zum zweiten Mal in seiner langen Geschichte Schweizer Fussballmeister. Endlich! Geschafft! Doch einer fehlt. Jörg Stiel, Goalie und Captain der Meistermannschaft, ist im Rheintal. An diesem denkwürdigen Sonntag lässt er seine zweite Tochter taufen.

FC-St. Gallen-Captain Jörg Stiel mit dem Meisterpokal im Stadion Espenmoos.

Michel Canonica (7. Juni 2000)

Assistenztrainer Werner Zünd, Ersatzgoalie Thomas Alder und Stürmer Giorgio Contini sind dabei. Stiel erinnert sich:

«Als mein Bruder uns mitteilte, wir hätten soeben den Titel gewonnen, wurde Werner Zünd mit Bier geduscht.»

Er war damals 32-jährig. Während Contini, Alder und Zünd nach St.Gallen zur Feier auf dem Marktplatz fuhren, blieb Stiel bei seiner Familie.

Koller brachte die Siegermentalität

Er erinnert sich in der Brasserie le Cardinal in Neuenburg an jedes einzelne Kapitel der Erfolgsgeschichte, die der älteste Fussballclub des europäischen Festlands 1999 und 2000 schrieb. Als wär’s gestern gewesen. Er sagt:

«Was wir damals schafften, hatte uns kein Mensch zugetraut.»

Trainer Marcel Koller habe vom früheren Serienmeister, dem Grasshopper Club Zürich, Siegermentalität in die Ostschweiz gebracht.

Koller und Sportchef Peter Stadelmann hätten zudem eine Equipe zusammengestellt, in deren Reihen es keinen Star gab, die aber homogen war und funktionierte wie eine Maschine mit gut geschmierten Zahnrädern – von der ersten bis zur letzten Runde der Meisterschaft. «Je länger die Saison dauerte, umso selbstbewusster spielten wir», erinnert sich Stiel.

Unterschiedliche Typen, aber alle mit dem gleichen Ziel

Er möchte keinen aus dem Meisterkader hervorheben. «Klar», sagt er, «Charles Amoah war mit seinen 25 Toren ein Knaller». Der intelligente Marco Zwyssig und der verrückte Giuseppe Mazzarelli seien hinter einem Bollwerk gewesen, die beiden Brasilianer Jairo und Guido brillant, genauso Ionel Gane.

«Sascha Müller machte Tempo mit seinen Flügelläufen. Marc Zellweger und Patrick Winkler kämpften bis zum Umfallen. Alle zusammen haben wir als Einheit Selbstvertrauen entwickelt und Verantwortung übernommen, jeder brachte seine Qualitäten ein, entwickelte sie weiter und ordnete sich der Mannschaft unter», sagt Stiel, der niemanden auslassen möchte. Er nennt jeden einzelnen Spieler. Er erwähnt auch – oder ganz speziell – diejenigen, die nicht zur Startformation gehörten:

«Wenn Amoah ausfiel, spielte Contini – und erzielte Tore.»

Wenn hinten Mazzarelli gefehlt habe, habe ihn Dino Pinelli sehr gut ersetzt. «Es passte einfach alles zusammen in dieser Saison», sagt Stiel. Er windet auch dem Staff ein Kränzchen: Teammanager Othmar Gubelmann habe den Spielern den Rücken freigehalten, Rosemarie Stadelmann, die Frau des Sportchefs, habe den ausländischen Spielern im Alltag geholfen, Assistenztrainer Werner Zünd und Goalietrainer Ernst Bleiker seien die gute Seele des Teams gewesen. Stiel vergisst auch den gutmütigen Masseur Peter «Pedro» Bösch nicht. «Gott habe ihn selig», sagt Stiel nachdenklich. Bösch starb 2004 unerwartet im Alter von 35 Jahren.

Eine wichtige Rolle in der Mannschaft hatte gemäss Stiel sein Freund und Ersatzgoalie Thomas Alder: «Ein Mann mit sehr viel Empathie.» Er habe gemerkt, wenn einen Kummer plagte oder wenn zwei Spieler das Heu nicht auf derselben Bühne hatten. «Wir haben das dann meistens kurz und bündig untereinander geregelt». Alder habe auch die Mannschaftskasse verwaltet. Was gab es, da zu verwalten? «Mit dem Erfolg erhielten wir urplötzlich Spenden von Unterstützern», sagt Stiel. «Wir gaben einen Teil des Gelds dann weiter an gemeinnützige Werke.»

Gegenüber Matthias Hüppi erstmals vom Titel gesprochen

Trainer Marcel Koller hatte die Spieler angehalten, nicht vom Meistertitel zu sprechen, bis dieser tatsächlich gewonnen sei. Am 19.Mai 2000 siegte der FC St.Gallen in der viertletzten Runde auswärts 2:1 gegen Luzern.

Stiel gab dem Schweizer Fernsehen SRF nach dem Abpfiff ein Interview und sagte, bei einem Vorsprung von elf Punkten auf den Zweiten, den FC Basel, sei der Gewinn des Titels möglich. Auf der anderen Seite des Mikrofons stand vor 20 Jahren der TV-Journalist Matthias Hüppi, der heute den aktuellen Tabellenleader FC St.Gallen präsidiert.

Nachdem zwei Tage später feststand, dass der FC St. Gallen die Meisterschaft gewonnen hatte, fiel Stiel persönlich ein Fels vom Herzen. «Die Erleichterung, es geschafft zu haben, war riesengross.» Es folgten noch drei Spiele: Servette daheim, Lausanne auswärts, und am 7.Juni 2000 das letzte Spiel gegen die Grasshoppers. Das Espenmoos war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Spieler färbten sich die Haare grün-weiss.

Jörg Stiel durfte nach dem 1:1-Unentschieden über dem Eingang zu den Katakomben den Meisterpokal entgegennehmen und in die Höhe stemmen – beobachtet und geherzt von alt Bundesrat Kurt Furgler, Regierungsrat Walter Kägi und Thomas Müller, dem bis heute letzten Meisterpräsidenten des FC St.Gallen und späteren Stadtpräsidenten von Rorschach, der bis vergangenes Jahr im Nationalrat sass.

Bild: Rainer Bolliger

Der Titelgewinn half Müllers politischer Karriere. Genauso half er der sportlichen Karriere einzelner Spieler – auch derjenigen Stiels. Er wechselte 2001 zu Borussia Mönchengladbach und wurde Goalie der Schweizer Nationalmannschaft, mit der er 2004 an die EM nach Portugal fuhr. Stiel sagt heute, das Espenmoos habe das Seine zum Gewinn der Meisterschaft beigetragen. «Wir wurden von den Fans getragen», sagt er. In der Saison 1999/2000 betrug der Zuschauerschnitt 10006. Kein Schweizer Verein hatte seinerzeit mehr Publikum.

Stiel: «Solche Momente machen das Leben reich»

Das Einlaufen zum letzten Spiel der Saison 1999/2000 ins Espenmoos gegen die Grasshoppers beschreibt Stiel als einen jener Momente, «die das Leben reich machen». Gibt es Parallelen zwischen der Mannschaft von 2000 und der aktuellen des FC St.Gallen? «Die gibt’s», sagt Stiel. Das Momentum sei exakt das gleiche: Auch der aktuellen Mannschaft habe man Anfang Saison so etwas nicht zugetraut.

«Auch heute ist das Mannschaftsgefüge gut und die Organisation mit Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter ist sehr professionell. Und: Auch vor Corona habe Fussballeuphorie geherrscht in der Ostschweiz. Was der Gewinn einer Meisterschaft für einen Fussballer bedeuten kann, macht diese Aussage Jörg Stiels deutlich: Es ist etwas geblieben fürs Leben.»