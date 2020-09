3,69 Millionen frisches Geld für die Espen: Kapitalerhöhung bei der FC St.Gallen Event AG

Der FC St.Gallen meldet, dass die wirtschaftliche Situation nach einem leicht positiven Halbjahresabschluss seit Ende Februar 2020 durch den coronabedingten Saisonunterbruch und wegen der Bundesmassnahme für Grossveranstaltungen stark beeinträchtigt worden sei. Trotzdem weist der Club einen konsolidierten Gewinn von 1,754 Millionen Franken aus. Die Verantwortlichen verweisen zum einen auf eine «unvergleichlich grosse» Solidarität von Fans und Sponsoren; zum anderen sei der Club sportlich erfolgreich, was zu höheren Zuschauereinnahmen und Rangprämien führe. Des Weiteren verzeichnet der FCSG Transfereinnahmen, und das Geschäftsmodell werde laufend optimiert, was Effizienz- und Kosteneinsparungen zur Folge habe und letztlich Arbeitsplätze sichere.

«Die Wirtschaft, aber auch die Swiss Football League und der FC St.Gallen befinden sich in einer anspruchsvollen und herausfordernden Lage», warnen die Verantwortlichen aber. Für die kommenden Jahre bestünden viele unbekannte Faktoren. Für den FCSG seien dies die Vorschriften in Bezug auf die Stadionnutzung, die Durchführung der laufenden Saison sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Partner und Sponsoren. «Mit etwas Rückenwind, einem blauen Corona-Auge und grosser Zuversicht sind wir in die neue Saison 2020/21 gestartet.» Wirtschaftlich müssen man jedoch weiter optimieren, die Eigenkapitalstruktur stärken, jederzeit die Zahlungsfähigkeit und Liquidität sichern und gezielt Transfereinnahmen generieren, ohne den sportlichen Erfolg zu unterminieren. (dwa)