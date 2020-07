«Kalt erwischt» und die Frage nach dem VAR: Nach der Kanterniederlage gegen Basel hat es der FC St.Gallen nicht mehr in den eigenen Händen, Meister zu werden St.Gallen rennt gegen Basel früh einem 0:2 hinterher und verliert am Ende 0:5. Das Ziel heisst nun wohl: Platz zwei. Am Sonntag wartet der FC Zürich. Ralf Streule 23.07.2020, 11.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens Miro Muheim im Zweikampf mit Valentin Stocker (zweiter von links), während rechts Taulant Xhaka vorbeizieht.

Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 22. Juli 2020)

Als der Schlusspfiff erklang und die St.Galler Spieler vom Platz schlurften, ging ein Gewitterregen nieder, der symbolischer nicht hätte sein können für diesen Abend. Es lief wenig für den FC St.Gallen, er rannte früh einem 0:2-Rückstand nach, fand zwar zurück ins Spiel, hatte aber in jenen Momenten, in denen er das Spiel hätte drehen können, das Glück nicht auf seiner Seite. Und so wurde es eine Kanterniederlage, ein 0:5, das in erster Linie der Basler Präsenz in den ersten Minuten geschuldet war.

Es war, als werfe der FC Basel die ganze Wut aus einer verpatzen Saison in die Startphase. Kaum waren die Klappsitze runtergeklappt, die Musik aus den Lautsprechern verklungen, stand es im Kybunpark bereits 2:0 für die Gäste. In der vierten und fünften Minute trafen die Basler, damit war die Partie in klare Bahnen gelenkt.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Zeigt zwei, drei gute Paraden. Bei den Gegentoren mehr oder weniger ohne Chance. Silvan Hefti: Note 4.5. Nach dem frühen 0:2 ist der Captain der einzige Antreiber. Doch seine Mitspieler lassen sich nicht mehr mitreissen. Leonidas Stergiou: Note 3.5. Kann die junge Innenverteidigung nicht wirklich lenken, mit kleineren Stellungsfehlern. Betim Fazliji: Note 2.5. Kein guter Abend für Fazliji. Bei den ersten beiden Gegentoren mitschuldig, auch später nicht ganz auf der Höhe. Hat immerhin noch eine Torchance. Miro Muheim: Note 3.5. Lässt auf seiner Seite zu viel zu. Wird aber auch Opfer der teils ruppigen Gangart. Jordi Quintillà: Note 3. Der Stratege kommt nicht auf Touren und mit dem Basler Spiel überhaupt nicht zurecht. Lukas Görtler: Note 3.5. Versucht es über den Kampf. Legt sich oft mit den Baslern an, was am Ende nichts bringt. Victor Ruiz: Note 3. Cömert müsste wegen einer Tätlichkeit am Spanier Rot sehen. Das ist aber nicht der Grund, weshalb Ruiz nicht zu sehen ist.

Jérémy Guillemenot: Note 3.5. In der ersten Halbzeit ein Aktivposten, aber ohne Fortuna. Baut danach stark ab.

Cedric Itten: Note 3.5. Hat zwar Torchancen, aber früh erkennt man, dass es nicht der Abend des Nationalspielers ist. Ermedin Demirovic: Note 3. Fast nicht spürbar, dass Demirovic auf dem Rasen steht. Axel Bakayoko: Note 3.5. Man erhofft sich mit seiner Einwechslung (55.) Impulse – sie kommen nur selten. Alessandro Kräuchi: Note 3.5. Kommt spät für Hefti (74.), als es um Schadensbegrenzung geht.

André Ribeiro: Note 3.5. Kann nach seiner Einwechslung für Guillemenot nichts bewegen. Tim Staubli: Note 3.5. Görtler wird gegen Ende geschont und Staubli hat es schwer. Vincent Rüfli: Note -. Kommt zu spät für eine Note.

Die Basler waren wacher, abgeklärter – und eben: weit aggressiver als die St.Galler. Dass sie mental derart bereit waren, war nicht selbstverständlich. Am Nachmittag war schliesslich ein Coronafall im Team bekannt geworden. Dem Vernehmen nach ist es Raoul Petretta, der nun isoliert wurde. Der Rest des Teams zeigte negative Testergebnisse, weshalb das Spiel dennoch stattfinden konnte.

Und eben: Nach fünf Minuten dank Kemal Ademi und Samuele Campo in die von Basel gewünschte Richtung ging. Man sei kalt erwischt worden, so formulierte es St.Gallens Trainer Peter Zeidler am Ende. An fehlender Kraft aber, das habe sich danach gezeigt, habe es nicht gelegen.

St.Gallen findet erst nach 20 Minuten ins Spiel

Der aggressiven Energie der Basler – oft am Rand des Erlaubten – hatten die St.Galler erst nach zehn, zwanzig Minuten etwas entgegenzusetzen. Der verpasste Start war ein Weckruf, nun nahmen die St.Galler die Zweikämpfe an, spielten nun ebenfalls mit einer Wut im Bauch – Gehässigkeiten kamen auf, besonders Lukas Görtler und Cedric Itten waren nun auch Punkto Aggressivität ebenbürtig mit den in dieser Disziplin starken Taulant Xhaka oder Valentin Stocker.

Peter Zeidlers Team schaffte nun eine Überlegenheit, vor allem über rechts in der Person von Silvan Hefti kam viel Druck. Sein Schussversuch landete knapp neben dem Tor, Jérémy Guillemenots Kopfball ebenfalls. Und als der Ball dank Itten im Tor lag, wurde Passgeber Guillemenot aus dem Offside zurückgepfiffen. Eine Situation aber hätte zu einer weiteren St.Galler Chance führen müssen. Omar Alderete war gegen Guillemenot im Strafraum zu spät gekommen, traf ihn am Fuss. Dass der Videoschiedsrichter hier nicht eingriff, erschloss sich nicht.

Nach der Pause kamen die St.Galler entschlossen aus der Kabine. Der FC Basel verlegte sich auf Defensivarbeit, die St.Galler rannten an – so wie sie es gegen Thun getan hatten. Und wie in Thun schafften sie es zu selten, die ganz grosse Gefahr vor das Tor des Gegners zu bringen. Als nach knapp einer Stunde eine erste Gewitterfront über das Stadion zog und die Zuschauer tiefer unters Stadiondach rückten, schlugen die Basler zum dritten Mal zu. Wieder war es Ademi, der traf.

Nun lauert der FC Basel auf St.Galler Ausrutscher

Hoch anzurechnen ist den St.Gallern eines: Auch im Moment, als die Meisterträume ein weiteres Stück aus Sichtweite rückten, spielten sie weiter aufopfernd nach vorne. Betim Fazliji, zu Beginn bei den Gegentoren nicht immer stilsicher, kam zu Möglichkeiten, ebenso Cedric Itten.

Die St.Galler liessen mehrere Grosschancen liegen: Hier Betim Fazliji Ennio Leanza / KEYSTONE

Doch die Wechsel, welche Zeidler nach der 70. Minute vornahm, waren ein deutliches Zeichen. Hefti, Jordi Quintillà und Lukas Görtler verliessen den Platz – drei Spieler also, die den Kern des St.Galler Spiels ausmachen. Zeidler schonte sie für die kommenden Aufgaben, nahm dafür eine noch höhere Niederlage in Kauf: Stocker traf in der 83. Minute zum 4:0, Ricky van Wolfswinkel in der 87. Minute zum 5:0.

Nächster Gegner Zürich

Die kommende Aufgabe, sie heisst nun also: Verteidigung von Platz zwei. Natürlich, noch immer ist der Meisterzug nicht ganz abgefahren, seit Mittwoch aber haben es die St.Galler erstmals in dieser Saison nicht mehr selber in den Händen, Meister zu werden. Die Young Boys können Donnerstagabend in Neuenburg mit einem Sieg gegen Xamax das Polster auf St.Gallen auf fünf Punkte ausbauen. Gleichzeitig lauert der FC Basel auf weitere Ausrutscher der St.Galler. Sie liegen nur drei Punkte hinter den Ostschweizern.

Das Publikum wusste die Leistung der St.Galler trotz der Kanterniederlage zu schätzen, zumindest im Saison-Gesamtblick. «Steht auf, wenn ihr St.Galler seid», tönte es am Ende durchs Stadion. Aufstehen, das müssen Zeidlers Spieler tatsächlich schnell. Am Samstag wartet der FC Zürich.