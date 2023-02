Kader-Prognose: Diese Spieler werden den FCSG bald verlassen

Kader-Prognose Stergiou, Kräuchi, Guillemenot, Karlen: Diese Spieler werden den FC St.Gallen im Sommer verlassen – aber Besio und Stillhart bleiben Es wird heiss diskutiert, dass im FC St.Gallen im Sommer elf Verträge auslaufen. Welcher Spieler erhält einen neuen Kontrakt und weshalb müsste Stergiou weiterziehen? Unser Blick in die Glaskugel. Christian Brägger Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Ziemlich sicher dabei bleiben werden etwa Stillhart und Besio. Von Kräuchi und Karlen könnte sich der FCSG schon bald verabschieden. Bild: PD

Noch ist das nationale Transferfenster bis 15. Februar offen, für Schweizer Nachwuchsspieler etwas länger. Heisst, zumal die Kadergrösse mit 30 Akteuren bemerkenswert und Nachwuchsstürmer Fabrizio Cavegn noch nicht einmal miteingerechnet ist: Definitiv ist das Gesicht des FC St.Gallen für die verbleibenden 17 Ligaspiele wie die womöglich drei Cuppartien nicht. Und schon gar nicht ist es das für die neue Saison. Wenngleich Sportchef Alain Sutter seine Planung auch auf jene justiert, zum Beispiel mit der Vertragsverlängerung für Fabian Schubert. Oder mit dem kürzlich getätigten Zuzug von Willem Geubbels, der bis 2025 unterschrieben hat. Die Personalentscheide sind Hinweise, wie der Tabellenzweite der Super League die Zukunft sieht.

Ende Juni laufen einige Verträge aus, wir wagen Prognosen und spekulieren, mit welchen Spielern der FC St.Gallen in die Verlängerung geht. Wobei sich Coach Peter Zeidler und Sutter nicht daran beteiligen wollten.

Grégory Karlen (28 Jahre) Abschiedstendenz: 99 %

Grégory Karlen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Sein Zuzug kam überraschend, damals im vergangenen August. Karlen war ablösefrei zu haben, der FC St.Gallen gab ihm einen Einjahresvertrag – heute darf man sich durchaus fragen, weshalb. Spuren hat der Offensivspieler bislang keine hinterlassen, und manchmal wirkt es so, also würde man ihn wachrütteln wollen. Ein umgänglicher, angenehmer Zeitgenosse ist der 28-Jährige – und wirkt schlicht zu lieb auf dem Platz; spätestens im Sommer werden sich die Wege trennen und Karlen sein fussballerisches Glück woanders suchen.

Michael Kempter (28) Abschiedstendenz: 50 %

Michael Kempter. Bild: PD

Der Linksverteidiger hat seit seiner Ankunft im Juli 2021 eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Einmal riss er sich den Adduktorenmuskel, ein anders Mal ein Band im Fuss. Das alles führte dazu, dass Kempter erst 17 Pflichtspiele bestritten hat für den FC St.Gallen. Derzeit ist er auf der linken Abwehrseite gesetzt, sein Handicap ist das Alter: Der 28-Jährige gehört grundsätzlich nicht mehr zur Zielgruppe von Spielern, die man haben möchte. Deshalb dürfte es so laufen: Kempter muss Stammspieler bleiben – oder einen neuen Verein suchen. Er hat es quasi selbst in der Hand, wobei man natürlich diese Aussage wie eine Schablone über jeden Profi mit auslaufendem Vertrag legen kann.

Basil Stillhart (28) Abschiedstendenz: 0 %

Basil Stillhart. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Stillharts Arbeitspapier läuft im Sommer aus, beinhaltet aber eine Klausel: Nach einer gewissen Anzahl Auftritten bleibt es ein weiteres Jahr gültig. Stillhart steht wohl kurz vor der Erfüllung dieser Klausel, sofern das nicht bereits in den drei Partien seit der Winterpause passiert ist. Ohnehin wäre es nicht ratsam, würden die Ostschweizer den polyvalent einsetzbaren Stammspieler – was ihm bei Trainer Zeidlers Rochaden nicht immer zugutekommt – ziehen lassen. Zumal der Sirnacher für einige Dinge steht, die man sehen will im Kybunpark: Kampf, Einsatz wie die regionale Verbundenheit.

Alessandro Kräuchi (24) Abschiedstendenz: 95 %

Alessandro Kräuchi. Bild: PD

Eine Zeitlang dachte man, der Rechtsverteidiger könne Silvan Hefti vergessen machen nach dessen Abgang. Ehe sich Kräuchi im März 2021 das Kreuzband riss. Von dieser schweren Verletzung erholte er sich nur schwerlich, seit dieser Saison steht er manchmal wieder im Kader und zuletzt gegen Servette zehn Minuten auf dem Platz. Trotzdem: Privat gerne ein DJ, spielt beim FC St.Gallen für Kräuchi zusehends weniger die Musik, es fehlt wohl auch das Selbstvertrauen. Fixstarter dürfte der 24-Jährige kaum mehr werden, diesbezüglich sind Stillhart, Albert Vallci wie Patrick Sutter im Vorteil. Kräuchi muss spüren, dass der Trainer nicht mehr auf ihn setzt, er wird älter und dürfte als Eigengewächs keinen Bonus mehr haben. Geschweige denn, sich mit U21-Einsätzen vertrösten lassen. Ergo: Für Kräuchi, der am längsten dem Kader angehört, wird es eine Luftveränderung geben.

Jérémy Guillemenot (25) Abschiedstendenz: 85 %

Jérémy Guillemenot. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Nach Kräuchi ist der Westschweizer mit Leonidas Stergiou der dienstälteste Kaderspieler. Und in Form, torgefährlich, lauffreudig. Guillemenot, so pfeifen es die Spatzen vom Dach, hat ebenfalls eine Klausel im Vertrag; dieser wird sich um ein Jahr verlängern, sofern das nicht ebenfalls schon geschehen ist. Nur ist es beim Stürmer aus Genf ein bisschen anders. Denn mit dem Wechsel des Beraters verdichten sich die Anzeichen, dass Guillemenot weiterziehen will, immerhin gäbe es dann noch eine Ablöse. In jedem Fall war der FC St.Gallen für ihn der ideale Klub, um Selbstbewusstsein zu tanken und die damals bei Rapid Wien ins Stocken geratene Karriere neu zu beleben.

Emmanuel Latte Lath (24) Abschiedstendenz: 50 %

Emmanuel Latte Lath. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der ivorische Angreifer bereitete den St.Gallern schon mehrfach Freude. Captain Lukas Görtler bezeichnete den 24-Jährigen unlängst als «Power-Pressingspieler»; als solcher erzielte Latte Lath bislang sechs Meisterschaftstore. Dumm nur, gehört er bis Sommer 2024 Atalanta Bergamo und nur bis Saisonende leihweise St.Gallen. Doch es ist zu hören, dass die Ostschweizer eine Option für die definitive Übernahme Latte Laths besitzen, wenngleich das nicht ganz gesichert ist. Beliebt ist der Angreifer alleweil, die ständigen Leihen zu Serie-B-Klubs Italiens hat er ohnehin satt, und für die Bergamasken dürfte es ihm nicht reichen. Doch Latte Lath hat einen nicht ganz unwichtigen Nachteil: Sein Körper will sich einfach nicht an die Intensität des Zeidler-Fussballs gewöhnen. Deshalb: Es wird eine Fifty-fifty-Angelegenheit im Sommer.

David Jacovic (22) Abschiedstendenz: 95 %

David Jacovic. Bild: PD

22-jährig ist das Eigengewächs unterdessen, zum Einsatz kam es in dieser Spielzeit aber ausschliesslich in der U21. Der Abstand zur ersten Mannschaft scheint zu gross, hier im Mittelfeld die Konkurrenz ebenfalls. Und so ist es schlicht nicht vorstellbar, dass die St.Galler Führung Jacovics erstem Profikontrakt (im Sommer 2021) in einem halben Jahr einen zweiten folgen lässt.

Leonhard Münst (21) Abschiedstendenz: 90 %

Leonhard Münst. Bild: PD

Der FC St.Gallen verpflichtete Münst vom VfB Stuttgart im Sommer 2021 leihweise für ein Jahr. Monate später war der Mittelfeldspieler nah dran an der ersten Mannschaft, brach sich aber in der Vorbereitung auf die Rückrunde den Knöchel. Die Ostschweizer liehen Münst im vergangenen Sommer ein weiteres Mal aus, seit der Spieler wieder gesund ist, kam er ausschliesslich mit der Promotion-League-Mannschaft der St.Galler zum Einsatz. Für den 21-Jährigen dürfte es nicht einfacher werden, jetzt zwei Ligen höher Spielminuten zu erhalten. Und die Leihe im Juni einen definitiven Schlussstrich finden.

Alessio Besio (18) Abschiedstendenz: 2 %

Alessio Besio. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Im Sommer käme Besio auf den Markt, wenn der FC St.Gallen ihm keinen neuen Vertrag gäbe. Der Wert auf diesem beträgt in etwa 1,5 Millionen Franken. Das allein verdeutlicht: Es wäre grobfahrlässig, würde man den Zugriff auf den 18-Jährigen verlieren. Besio ist noch immer ein Talent, und war er in der vergangenen Saison mit der Matura beschäftigt, war er es in der aktuellen mit dem Knie. Offenbar ist der Stürmer jetzt wieder fit, der jüngste Torschütze der Super-League-Saison 2020/21 muss aber wieder heranfinden an die erste Mannschaft. Besio könnte nun mehrheitlich mit der U21 auflaufen, weil er Rhythmus und Spielpraxis braucht. Um sich beides zu holen, wäre für die neue Saison nach der Vertragsverlängerung auch eine Leihe denkbar – darum darf sich dann sein Berater Christian Nerlinger kümmern, der ehemalige Profi Bayern Münchens.

Fabrizio Cavegn (20) Abschiedstendenz: 15 %

Fabrizio Cavegn. Bild: Freshfocus / Urs Bucher

Cavegn ist Halbprofi, für den FC St.Gallen arbeitet er im Hausdienst in einem reduzierten Pensum. Trotz Teileinsätzen unter Zeidler spielt der Bündner vornehmlich mit der U21. Der Vertrag ist offenbar bis im Sommer befristet, doch dürfte der 20-jährige Cavegn noch eine Chance erhalten, mit möglicher Ausleihe.

Leon Dajaku (21) Abschiedstendenz: 90 %

Leon Dajaku. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Leihweise zwecks Spielpraxis soeben von Sunderland gekommen, erfüllte der Stürmer vor allem gegen Servette den Wunsch: sofort eine grosse Hilfe zu sein. Die Ostschweizer besitzen dem Vernehmen nach keine Option, weshalb der 21-jährige Dajaku mit grosser Wahrscheinlichkeit nach dem Ende dieser Saison wieder auf die Insel zurückkehren wird. Obwohl man ihn dann gerne halten würde.

Leonidas Stergiou (20) Abschiedstendenz: 99 %

Leonidas Stergiou. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Leonidas Stergiou passt nicht in diese Auflistung, weil er noch bis Sommer 2024 angestellt wäre. Ziel muss es dennoch sein, den 20-jährigen Wattwiler mit bislang 135 Pflichtspielen in ein paar Monaten zu verkaufen, alles andere wäre fatal. Zumal Stergiou den Vertrag gemäss Sportchef nicht verlängern wird (auch bei einer Europacup-Tour der St.Galler ist das wohl so) und in einem Jahr ablösefrei zu haben wäre; der Marktwert wird auf 4,5 Millionen Franken geschätzt. Auch wäre es für seine Entwicklung gut, käme sportlich der nächste Schritt mit einer neuen Herausforderung.

