Jetzt ist es offiziell: Dereck Kutesa und der FCSG gehen ab sofort getrennte Wege Am Sonntag machten neue Gerüchte um einen allfälligen Abgang von St.Gallens Dereck Kutesa die Runde. Es hiess, bei den Ostschweizern sei ein neues, verbessertes Angebot für den Genfer eingegangen. Nun die Bestätigung: Kutesa wechselt ab sofort zum französischen Erstligisten Stade de Reims. Tim Naef

Dereck Kutesa erhält bei Stade de Reims einen Vierjahresvertrag. (Bild: Keystone)

«Dereck Kutesa haben wir im vergangenen Jahr verpflichtet und ihm die Chance geboten, seine Karriere bei uns zu lancieren», wird Alain Sutter, Sportchef des FCSG, in einer Medienmitteilung zitiert. Er habe diese Chance eindrücklich genutzt und «wir dürfen stolz darauf sein, ihn in eine der Top5-Ligen in Europa transferieren zu können».

Bei Stade Reims habe er alle Möglichkeiten den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Weiter sagt Sutter, dass der FC St.Gallen nebst dem Transfererlös, der unumstritten wichtig sei, einen weiteren Beweis dafür liefere, dass sie die Spieler in ihrer Entwicklung fördern würden.

Le doublé pour le SDR ce mardi !

Le club de la cité des Sacres enregistre l'arrivée d'un grand espoir du football 🇨🇭 pour quatre saisons. Doté d’une impressionnante pointe de vitesse, le milieu offensif Dereck Kutesa vient renforcer le secteur offensif du #SDR #BienvenueDereck pic.twitter.com/uyhsYJjVrS — Stade de Reims (@StadeDeReims) 27. August 2019

Wie viel Geld Kutesa dem FC St.Gallen einbringt, ist nicht klar. «Über die Ablösesumme wurde stillschweigen vereinbart», so Sutter.

Bereits vor drei Wochen ein Angebot

Kutesa war am Sonntag für das Heimspiel gegen Lugano krank gemeldet. Vor rund drei Wochen haben die St.Galler ein erstes Angebot für den 21-Jährigen abgelehnt. Offensichtlich waren sie nicht einverstanden mit den Konditionen. Die Angebotshöhe soll laut Medienberichten 1,5 Millionen Franken betragen haben. Zudem ist nicht klar, wie die Besitzverhältnisse genau geregelt sind. Kutesa hat bei Stade de Reims einen Vertrag für vier Saisons unterschrieben.