Der FC St.Gallen startet am Sonntag gegen Sion in die neue Super-League-Saison. Davor informieren Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter und Cheftrainer Peter Zeidler an einer Medienkonferenz über das bevorstehende Spiel und die nächste Saison.

18.09.2020, 13.52 Uhr