Am Samstag ab 15 Uhr absolviert der FC St.Gallen sein nächstes Testspiel im Hinblick auf die neue Saison. Die Ostschweizer gastieren in der Voith-Arena in Heidenheim. Verfolgen Sie die Partie im Livestream.

Sascha Gierga 05.09.2020, 14.45 Uhr